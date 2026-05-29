Pitbull Guinness-rekordra készül: mutatjuk, hogyan lehetsz te is a részese

2026. július 21-én hazánkban is színpadra lép Mr. Worldwide, azaz a 2000-es évek egyik legismertebb világsztárja, Pitbull. Az énekes az európai koncertsorozata közben Londonban is fellép majd, ahol a hatalmas Hyde Park fog otthont adni az I'm Back turné egyik állomásának. Itt pedig az énekes megpróbálkozik egy Guinness-rekordkísérlettel is, amelyhez most önkénteseket toboroz a rajongói közül. Mutatjuk a részleteket!

Pitbull 2026-ban először lép fel Magyarországon.

Forrás: Getty Images North America

Pitbull koncertjére rekordszámú jelmezes embert várnak a szervezők

Az énekes és a turné szervezői jelenleg önkénteseket toboroznak, akik a fő feladata az lesz, hogy megszámolják a Hyde Parkban megjelenő kopasz fejeket. Jól olvastad! Pitbull ugyanis arra készül, hogy Guinness-rekordot döntsön a legnagyobb kopaszjelmezes embertömeggel. A világsztár koncertjein ugyanis hosszú évek óta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz-sapkában és öltönyben jelennek meg, ezzel is tisztelegve az előadó előtt, akinek védjegyévé vált ez a stílus. Hosszú évek után maga Pitbull is belátta, hogy mennyire menő, hogy az ő rajongói ennyire hűségesek hozzá és a dresscodejához, ezért kihirdette, hogy július 10-én Londonban szeretné hivatalossá tenni, hogy neki van a legtöbb kopasz-sapkás rajongója a világon.

„Guinnes Rekordok Könyve készülj! Hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz-sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot! Minden rajongómnak üzenem, hogy ha felveszitek a koncert közben a jelmezeteket, akkor életetek legjobb pillanatait fogjátok átélni! – írta Instagram-oldalán a sztár. A Female First tájékoztatása szerint nem elég a rekordkísérlethez, hogy a kilátogatók beöltözzenek, a szervezők ugyanis jelenleg is toborozzák az önkénteseket, akik számolgatni fogják a kopasz figurákat a koncert során, később pedig a Guinness-bíró fogja hitelesíteni az adatokat.

Pitbull magyarországi koncertjére már csak két hónapot kell várnunk, azonban továbbra is vannak még elérhető jegyek, úgyhogy ha kedvet kaptál hozzá, hogy kopasz-maskarát húzz magadra és több ezer Pitbull-imitátor között bulizz, akkor irány a jegyvásárló honlap.

