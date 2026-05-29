Pitbull Guinness-rekordra készül: mutatjuk, hogyan lehetsz te is a részese

Komáromi Bence
2026.05.29.
Mr. Worldwide hamarosan Magyarországra érkezik, hogy egy felejthetetlen koncertet adjon a Puskás Arénában. Ám mielőtt Pitbull hazánkba látogat, előtte még megpróbálkozik egy Guinness-rekordkísérlettel, amelynek teljesítéséhez most önkénteseket toboroznak.

2026. július 21-én hazánkban is színpadra lép Mr. Worldwide, azaz a 2000-es évek egyik legismertebb világsztárja, Pitbull. Az énekes az európai koncertsorozata közben Londonban is fellép majd, ahol a hatalmas Hyde Park fog otthont adni az I'm Back turné egyik állomásának. Itt pedig az énekes megpróbálkozik egy Guinness-rekordkísérlettel is, amelyhez most önkénteseket toboroz a rajongói közül. Mutatjuk a részleteket!

Pitbull 2026-ban először lép fel Magyarországon. 
Pitbull koncertjére rekordszámú jelmezes embert várnak a szervezők

Az énekes és a turné szervezői jelenleg önkénteseket toboroznak, akik a fő feladata az lesz, hogy megszámolják a Hyde Parkban megjelenő kopasz fejeket. Jól olvastad! Pitbull ugyanis arra készül, hogy Guinness-rekordot döntsön a legnagyobb kopaszjelmezes embertömeggel. A világsztár koncertjein ugyanis hosszú évek óta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz-sapkában és öltönyben jelennek meg, ezzel is tisztelegve az előadó előtt, akinek védjegyévé vált ez a stílus. Hosszú évek után maga Pitbull is belátta, hogy mennyire menő, hogy az ő rajongói ennyire hűségesek hozzá és a dresscodejához, ezért kihirdette, hogy július 10-én Londonban szeretné hivatalossá tenni, hogy neki van a legtöbb kopasz-sapkás rajongója a világon.

„Guinnes Rekordok Könyve készülj! Hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz-sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot! Minden rajongómnak üzenem, hogy ha felveszitek a koncert közben a jelmezeteket, akkor életetek legjobb pillanatait fogjátok átélni! – írta Instagram-oldalán a sztár. A Female First tájékoztatása szerint nem elég a rekordkísérlethez, hogy a kilátogatók beöltözzenek, a szervezők ugyanis jelenleg is toborozzák az önkénteseket, akik számolgatni fogják a kopasz figurákat a koncert során, később pedig a Guinness-bíró fogja hitelesíteni az adatokat.

Pitbull magyarországi koncertjére már csak két hónapot kell várnunk, azonban továbbra is vannak még elérhető jegyek, úgyhogy ha kedvet kaptál hozzá, hogy kopasz-maskarát húzz magadra és több ezer Pitbull-imitátor között bulizz, akkor irány a jegyvásárló honlap.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
