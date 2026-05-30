10 nyári romantikus film, amit MUSZÁJ látnod idén

A nyári romantikus filmek mindig ugyanazt tudják: egy kicsit elfeledtetik veled a valóságot, és bedobnak egy olyan világba, ahol minden napfényes, forró és a szerelem csak úgy megtörténik.

Nyári romantikus filmek a chillezős, forró estékhez.

Forrás: Shutterstock

A legjobb nyári romantikus filmek listája: sírás, nevetés, szerelem egyben Klasszikus és modern nyári romantikus filmek egy helyen.

Könnyed, érzelmes és nosztalgikus válogatást hoztunk.

Ezek a csajos nyári filmek tökéletesek nyári estékhez és mozizós hangulathoz.

Ezek a legjobb nyári romantikus filmek, amik között biztos találsz nevetős, sírós és „újranézős” kedvencet is. Ha a hangulatot keresed, ezek a nyári filmek garantáltan meghozzák a napfényes feelinget még egy borús estén is. És igen, ha a cél a tökéletes csajos filmes est, vagy a szuper páros lazulós program, akkor ezzel a listával gyakorlatilag kész is vagy.

1. Mamma Mia

A görög szigetek, az ABBA-slágerek és egy anyuka, akinek a múltja kicsit túl izgalmas. Ez a film maga a nyári boldogság, amit lehetetlen nem végigmosolyogni.

2. Dirty Dancing

„Senki se rakhatja Babyt a sarokba!” A klasszikus, ami minden generációt eltalál. Tánc, tiltott szerelem és egy nyár, amit sosem felejtenek el.

3. Szerelmünk lapjai

A sírós kategória királya. Egy szerelem, ami minden akadályt túlél - vagy mégsem? Ez az egyik legerősebb nyári romantikus film.

4. Római vakáció

Audrey Hepburn és Róma romantikus káosza. Egy hercegnő, aki egy napra megszökik, majd beleszeret a szabadságba… és egy újságíróba.

5. Grease

Retró, csillogás, tiniszerelem és ikonikus dalok. Ez a film a nyári filmek örök alapdarabja.

6. Az utolsó dal

Családi dráma, első szerelem és megbocsátás. Egy érzelmes történet, ami a tengerparton válik igazán emlékezetessé.

7. Levelek Júliának

Verona utcái, elveszett szerelmek és új esélyek. Egy könnyed, mégis romantikus utazás Olaszország szívében.

8. 500 nap nyár

Nem klasszikus szerelmi történet. Inkább egy őszinte, kicsit fájdalmas emlékeztető arra, hogy a szerelem nem mindig mese.

9. Bor, mámor, Provence

Francia vidéki idill, borászat és egy kis újrakezdés. Lassan kibontakozó, meleg hangulatú romantika.