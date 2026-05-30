Nem a tej és nem a vaj az: ettől az 1 hozzávalótól lesz tökéletesen krémes a rántotta

Klusovszki Kíra
2026.05.30.
Egy népszerű gasztroinfluenszer végre megosztotta a tökéletes rántotta titkát. Ezzel az egyetlen plussz hozzávalóval a saját konyhádban is könnyen elérheted a tojás krémes állagát.

Egy jól elkészített, omlós rántotta a tökéletes kezdése lehet a napnak. Ez a gyors tojásos reggeli ugyanis amellett, hogy laktat, rendkívül sok fehérjét is tartalmaz. Ha azonban neked mindig keményre és darabosra sikerül, akkor most mutatjuk, hogyan lehet igazán krémes a végkifejlet!

Zöldségekkel és sonkával összekevert tojásrántotta.
A  tojásrántotta egy rendkívül tápláló és gyorsan elkészíthető reggeli fogás, amit szinte bármivel kombinálhatunk. 
  • A rántotta az egyik legegyszerűbben elkészíthető tojásos reggeli, ami képes lendületet adni a reggelünknek. 
  • Ezt a tojásos ételt számtalan feltéttel és zöldséggel is kombinálhatjuk. 
  • Egy plusz hozzávalóval még a tökéletesen lágy, krémes állagot is percek alatt elérhetjük. 

Bátran variálhatod ezt a tojásos ételt

A rántotta az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban összedobható reggeli, ami ráadásul még végtelen módon variálható. Készítheted zöldségekkel, sajttal és sonkával, de akár baconnel és spenóttal is, teljesen a saját ízlésedre szabva. Ez a fogás amellett, hogy pillanatok alatt elkészül, rendkívül laktató, és pontosan azokkal a tápanyagokkal látja el a szervezeted, amelyek képesek megadni a nap első lendületét.

Bár a hagyományos elkészítési módot már mindenki ismeri, a tojás gyors megkeményedése miatt a selymes, tökéletes állagot mégis csak kevesen érik el. 

Mutatjuk, mit érdemes hozzáadnod, hogy a rántottád állaga tökéletes legyen. 

Tojásrántotta készítése: ettől lesz igazán krémes

Egy népszerű TikTok-gasztroinfluenszer most elárulta, hogy a szinte már olvadóan krémes rántotta titka nem a tej vagy a vaj, mint ahogy azt korábban sokan hitték. A tökéletes állag eléréséhez ugyanis semmi másra nincs szükség, csak adjunk a már előre feltört tojások mellé egy extra tojássárgáját is, és azzal együtt verjük krémesre a keveréket. Ha ezzel megvagyunk, egy kevés zsiradékon már mehet is a serpenyőbe, szigorúan alacsony lángon melegítve. 

Kezdetben érdemes a tojásos masszát teljesen érintetlenül hagyni, amint azonban a tojás teteje kissé megdermedt, azonnal elkezdhetjük a kavarást.

Amint elkészültünk ezzel a tökéletesen omlós rántottával, személyre szabottan ízesíthetjük sóval, borssal és egyéb zöldfűszerekkel is. 

