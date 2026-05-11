Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 11., hétfő Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm
akkor és most

Rá se ismernél a Rex felügyelő Moser nyomozójára: friss fotókon a 66 éves Tobias Moretti

akkor és most sorozat Rex felügyelő
Simon Benedek
2026.05.11.
A Rex felügyelőt régen egész Európában kultuszsorozatként imádták. Richard Moser karaktere bekerült a legikonikusabb nyomozók közé. A szerepet alakító Tobias Moretti azóta nagyon sokat változott. Így fest ma a Rex felügyelő sztárja!

A Rex felügyelő sorozat a '90-es években és a 2000-es évek elején volt igazán népszerű, és több országban is hatalmas rajongótáborra tett szert. Richard Moser karaktere sokak számára a klasszikus „jó nyomozó” archetípusa lett. Lássuk, hogyan fest ma a karaktert játszó színész,Tobias Moretti!

Tobias Moretti fiatalon a Rex felügyelő című sorozatban.
Tobias Moretti fiatalon a Rex felügyelő című sorozatban. 
Forrás:  Getty Images
  • A Rex felügyelő sztárja, Tobias Moretti a '90-es évek egyik legnépszerűbb tévés nyomozóját alakította.
  • Richard Moser karakterével óriási sikert aratott, több rangos díjat is nyert a szerepnek köszönhetően.
  • Ma már Tirolban él feleségével, Julia Morettivel és gyermekeikkel egy 400 éves családi birtokon.
  • A ma 66 éves Tobias Moretti még mindig sármos. Görgess tovább a képekért!

Így fest ma a Rex felügyelő sztárja, Tobias Moretti

Tobias Morettit imádták a nézők a Rex felügyelőben. Richard Moser szerepével 1995-ben a Bajor Filmdíjat, 1998-ban az olasz Telegatto Díjat nyert, azonban négy évad után mégis úgy döntött, hogy kilép a hatalmas népszerűségnek örvendő sorozatból, így a forgatókönyvírók kénytelenek voltak „meggyilkolni” a karakterét. Tobias Moretti a kutyás sorozat után nem is maradt a televíziós világban. Inkább a színház és a komolyabb filmes szerepek felé fordult. Az évek alatt sokat változott, sokan már simán elmennének mellette az utcán. Ennek ellenére a sármjából nem veszített, íme egy friss fotó a 66 éves színészről.

Tobias Moretti, aki a Rex felügyelő Richard Moser nyomozóját alakította.
Tobias Moretti, aki a Rex felügyelő Richard Moser nyomozóját alakította. 
Forrás:  Northfoto 

Így él Tobias Moretti

A jelenleg 66 éves osztrák színész Tirolban, Ranggen településén található 400 éves családi birtokán él feleségével, Julia Morettivel, aki 1997 óta kitart mellette jóban-rosszban. Juliával három gyerekük lett: 1998-ban született meg Antonia, 2000-ben Lenz, 2011-ben pedig Rosa. A birtokukon hústermelés céljából szarvasmarhákat nevelnek, és biotermékeket állítanak elő.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 25: Tobias Moretti and Julia Moretti arrive for the German Film Ball 2025 at Hotel Bayerischer Hof on January 25, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/WireImage)
Tobias Moretti és Julia Moretti.
Forrás:  Getty Images

Ezek is érdekelhetnek a régi sorozatokról:

Retro sorozatok a múltból: neked melyik a kedvenced?

Kinyitjuk a retro archívumot, azt az időszakot elevenítjük fel, amikor még kedd esténként kiürült a város, ha az éppen aktuális sorozat futott a tévében.

Melyik volt a kedvenced? Sorozatok a 90-es évekből, melyeket egy ország nézett

Függőséget okoztak.

Filmes kvíz: felismered szereplők alapján ezeket a retró sorozatokat?

Szeretsz régi filmeket nézni, te is imádtad a ’80-as, ’90-es évekbeli sorozatokat, mint a Dallas, Knight Ride, Magnum vagy a Váratlan utazást? Akkor tedd próbára magad legújabb filmes kvízünkben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu