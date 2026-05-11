Rá se ismernél a Rex felügyelő Moser nyomozójára: friss fotókon a 66 éves Tobias Moretti

A Rex felügyelő sorozat a '90-es években és a 2000-es évek elején volt igazán népszerű, és több országban is hatalmas rajongótáborra tett szert. Richard Moser karaktere sokak számára a klasszikus „jó nyomozó” archetípusa lett. Lássuk, hogyan fest ma a karaktert játszó színész,Tobias Moretti!

Richard Moser karakterével óriási sikert aratott, több rangos díjat is nyert a szerepnek köszönhetően.

Ma már Tirolban él feleségével, Julia Morettivel és gyermekeikkel egy 400 éves családi birtokon.

A ma 66 éves Tobias Moretti még mindig sármos.

Így fest ma a Rex felügyelő sztárja, Tobias Moretti

Tobias Morettit imádták a nézők a Rex felügyelőben. Richard Moser szerepével 1995-ben a Bajor Filmdíjat, 1998-ban az olasz Telegatto Díjat nyert, azonban négy évad után mégis úgy döntött, hogy kilép a hatalmas népszerűségnek örvendő sorozatból, így a forgatókönyvírók kénytelenek voltak „meggyilkolni” a karakterét. Tobias Moretti a kutyás sorozat után nem is maradt a televíziós világban. Inkább a színház és a komolyabb filmes szerepek felé fordult. Az évek alatt sokat változott, sokan már simán elmennének mellette az utcán. Ennek ellenére a sármjából nem veszített, íme egy friss fotó a 66 éves színészről.

Így él Tobias Moretti

A jelenleg 66 éves osztrák színész Tirolban, Ranggen településén található 400 éves családi birtokán él feleségével, Julia Morettivel, aki 1997 óta kitart mellette jóban-rosszban. Juliával három gyerekük lett: 1998-ban született meg Antonia, 2000-ben Lenz, 2011-ben pedig Rosa. A birtokukon hústermelés céljából szarvasmarhákat nevelnek, és biotermékeket állítanak elő.

