A világ Sissije, aki folyton kereste, de sosem találta meg a boldogságot − Romy Schneiderre emlékezünk

Rosemarie Magdalena Albach néven, 1938. szeptember 23-án született Bécsben, de a világ csak Sissiként emlegette. Romy Schneider rövidke életet élt, de mindvégig képes volt a legfájóbb sebezhetőségét is tiszta, méltóságteljes művészetté formálni.

Romy Schneider idén lenne 88 éves, ha még ma is élne.

Forrás: Hulton Archive

A bájos császárné szerepe világhírűvé tette, de Romy Schneider egész életében menekült a Sissi skatulyájából.

Alain Delonnal való szenvedélyes szerelme és fájdalmas szakítása örökre nyomot hagyott benne, miközben magánéletét újabb tragédiák árnyékolták be.

A legmélyebb fájdalmát is képes volt művészetté formálni, ezért lett Romy Schneider a filmtörténet egyik legmegrendítőbb ikonja.

Romy Schneider mint Sissi

Romy anyja, Magda Schneider szintén tehetséges színésznő volt, akiről abban az időben szinte mindenki tudta, hogy jó kapcsolatot ápol a nácikkal, még magával Hitlerrel is. A befolyásos asszony egyszer egy közös vacsora során találkozott Ernst Marischka rendezővel, ahol vele volt az akkor mindössze 15 éves Romy is. A rendezőt teljesen lenyűgözte a fiatal lány természetes bája.

Azonnal lecsapott rá, és megtette A Viktória – Egy királylány gyermekkora című film, majd később a Sissi-filmek főszereplőjének.

Egy idő után azonban Romynak menekülhetnéke támadt a jókislányos szereptől − Franciaországba költözött, hogy drámai szerepekben bizonyíthasson.

Romy Schneider és édesanyja, Magda Schneider.

Forrás: Bettmann

Alain Delon levélben szakított Romy Schneiderrel

A Lányok egyenruhában című film után, 1958-ban vállalta el a Christine-t, amelynek forgatásán ismerkedett meg Alain Delonnal, akivel eleinte ki nem állhatták egymást. Aztán valami megváltozott, a két színész egymásba szeretett, és egy csapásra ők lettek a nagybetűs álompár.

Kapcsolatuk rendkívül szenvedélyes és viharos volt. 1959-ben eljegyezték egymást, majd 1963-ban felbontották az eljegyzést, ugyanis Delon egy rövid levélben közölte vele, hogy elhagyja egy másik nőért.

Romy teljesen összetört, és ebből a csalódásból soha nem tudott teljesen felépülni. Nem ahhoz ment hozzá, akit szívből szeretett, de legalább volt valaki mellette, akire mindig számíthatott: 1966-ban Harry Meyen német rendező felesége lett.