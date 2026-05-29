A világ Sissije, aki folyton kereste, de sosem találta meg a boldogságot − Romy Schneiderre emlékezünk

Jónás Ágnes
2026.05.29.
A kamera egyszerűen imádta: a törékeny és ellenállhatatlan színésznőben egyszerre volt meg a kislányos báj és a végzet asszonya, kisugárzását még maga Coco Chanel is méltatta. Romy Schneidert a világ sikeres nőnek látta, a kameráknak küldött mosoly mögött azonban rengeteg fájdalom lapult. Tragikusan fiatalon, mindössze 43 évesen távozott az élők sorából 44 évvel ezelőtt − cikkünkkel rá emlékezünk.

Rosemarie Magdalena Albach néven, 1938. szeptember 23-án született Bécsben, de a világ csak Sissiként emlegette. Romy Schneider rövidke életet élt, de mindvégig képes volt a legfájóbb sebezhetőségét is tiszta, méltóságteljes művészetté formálni. 

Romy Schneider idén lenne 88 éves, ha még ma is élne. 
  • A bájos császárné szerepe világhírűvé tette, de Romy Schneider egész életében menekült a Sissi skatulyájából.
  • Alain Delonnal való szenvedélyes szerelme és fájdalmas szakítása örökre nyomot hagyott benne, miközben magánéletét újabb tragédiák árnyékolták be.
  • A legmélyebb fájdalmát is képes volt művészetté formálni, ezért lett Romy Schneider a filmtörténet egyik legmegrendítőbb ikonja.

Romy anyja, Magda Schneider szintén tehetséges színésznő volt, akiről abban az időben szinte mindenki tudta, hogy jó kapcsolatot ápol a nácikkal, még magával Hitlerrel is. A befolyásos asszony egyszer egy közös vacsora során találkozott Ernst Marischka rendezővel, ahol vele volt az akkor mindössze 15 éves Romy is. A rendezőt teljesen lenyűgözte a fiatal lány természetes bája. 

Azonnal lecsapott rá, és megtette A Viktória – Egy királylány gyermekkora című film, majd később a Sissi-filmek főszereplőjének. 

Egy idő után azonban Romynak menekülhetnéke támadt a jókislányos szereptől − Franciaországba költözött, hogy drámai szerepekben bizonyíthasson. 

Alain Delon levélben szakított Romy Schneiderrel

A Lányok egyenruhában című film után, 1958-ban vállalta el a Christine-t, amelynek forgatásán ismerkedett meg Alain Delonnal, akivel eleinte ki nem állhatták egymást. Aztán valami megváltozott, a két színész egymásba szeretett, és egy csapásra ők lettek a nagybetűs álompár. 

Kapcsolatuk rendkívül szenvedélyes és viharos volt. 1959-ben eljegyezték egymást, majd 1963-ban felbontották az eljegyzést, ugyanis Delon egy rövid levélben közölte vele, hogy elhagyja egy másik nőért. 

Romy teljesen összetört, és ebből a csalódásból soha nem tudott teljesen felépülni. Nem ahhoz ment hozzá, akit szívből szeretett, de legalább volt valaki mellette, akire mindig számíthatott: 1966-ban Harry Meyen német rendező felesége lett.

Meyen évekkel később öngyilkosságot követett el, a pletykák szerint egyrészt azért, mert zsidó származása miatt fiatalként a Gestapo fogságában brutálisan megkínozták, amit lelkileg sosem tudott kiheverni, másrészt mert Romy hírneve szinte teljesen elhalványította az övét. A történtekért a színésznő élete végéig felelősnek érezte magát. 

Második házasságát Daniel Biasinivel kötötte, de ez sem sült el jól: válással és komoly anyagi huzavonával zárult. Biasinitől egy lánya született: Sarah ma felnőtt nő, roppantul hasonlít édesanyjára, és hozzá hasonlóan színésznő lett. 

Ebben az időszakban is fáradhatatlanul játszott, olyan filmekben kapott drámai szerepeket mint Az élet dolgai vagy A szeretet a legfontosabb. Tehetségét David di Donatello-díjjal, César-díjjal és Életműdíjjal is elismerte a szakma.

A legkegyetlenebb dolog, ami egy édesanyával történhet

A fia jelentette számára a mindent, és Romy valóban elvakultan, a rajongásig imádta a fiát, Davidet, de mintha az élet ebben sem nézte jó szemmel, hogy boldog. David 14 évesen tragikus balesetben veszítette életét. A nyári szünetben a Párizs melletti Saint-Germain-en-Laye-ben üdült. 

Egy nap David megpróbált átmászni a nagyszülei házát övező vaskerítésen, mászás közben azonban megcsúszott és egyensúlyát vesztve rázuhant a kerítés hegyére, ami átfúródott a hasfalán. Súlyos belső sérüléseket szenvedett a combján is – az orvosok már semmit nem tehettek érte. 

A szép színésznő teljesen összeomlott. Semmilyen más megküzdési technikát nem ismert, csak az alkoholt, a cigarettát és a nyugtatókat, amelyeket a tragédia után mértéktelenül tömött magába.

Negyvenkét éves vagyok. Híres és boldogtalan. Nem volt időm élni. A szerelemben és a boldogságban mindig csalatkoztam" − nyilatkozta a német Stern magazin újságírójának 1981-ben. 

Alig tíz hónappal később, 1982. május 29-én ő maga is elhunyt, de nem túladagolásban, hanem szívelégtelenségben. A francia filmes újságírók 1984-ben az ő tiszteletére alapították meg a Romy Schneider-díjat.

