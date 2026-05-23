Kate Hudson jóképű fia lediplomázott – Ritka családi képeket mutatott a diplomaosztóról

Nem mindennapi fotókat osztott meg a közösségi oldalán Kate Hudson legidősebb fiáról, Ryderről, aki sikeresen végzett tanulmányaival az egyetemen. A büszke édesanya valósággal elárasztotta az internetet a legfrissebb családi képekkel, a rajongók pedig teljesen odavannak a felvételekért, amiken a sztár a volt férjével vállvetve, egységes és boldog szülőkként ünnepel.

Kate Hudson fia bár sokáig kerülte a reflektorfényt, az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnik fel világhírű édesanyja oldalán a vörös szőnyeges eseményeken.

Kate Hudson fia a New York-i Egyetem művészeti karán végzett, ahol zenét és színjátszást tanult.

Ryder a család egyetlen diplomát szerzett, felsőoktatást végzett tagja.

A jeles eseményen az egész családja részt vett, beleértve édesapját és a szülők újdonsült párjait is.

A 22 éves Ryder komoly mérföldkövet ért el a híres művészcsaládban, ugyanis a család első és egyetlen diplomásaként végzett idén a New York-i Egyetem művészeti karán. Kate Hudson a közösségi médiába is megosztotta ezt a csodálatos pillanatot, amin jól látszik, hogy az egész család részt vett fia nagy napján. Ryder féltestvérei, a nagyszülei és szülei is büszkén mosolyogtak mellette. Kate nem is lehetett volna ennél büszkébb és boldogabb édesanya, a posztjához ugyanis csak ennyit fűzött:

Az egyetemet végzett gyermekem!!!!!!

A diplomaosztón ráadásul egy igazi, hollywoodi sztárkavalkád alakult ki, hiszen a szülők jelenlegi és volt párjai is mind feltűntek a Yankee Stadiumban, valamint a Radio City Music Hall előtt. Jelen volt Kate Hudson vőlegénye, Danny, az exférj új felesége, sőt még a színésznő korábbi szerelme, a Muse énekese, Matt Bellamy is, akitől a középső fia született.

A hivatalos felvételek mellett a színésznő még a kulisszák mögé is betekintést engedett a rajongóinak, az esemény legédesebb fotója a diplomaosztó előtti készülődés pillanata lett, amin lánya nagy erőkkel sminkeli a boldog édesanyát. Az összes képet az alábbi Instagram-posztban nézheted meg.

Annak ellenére, hogy Kate és exférje kapcsolata – mondjuk ki – nem volt mindig zökkenőmentes, a közös fiuk születése a családi dinamika mindmáig megmaradt közöttük. A diplomaosztón készült közös képek is ezt tükrözik, ugyanis Chris Robinson is részt vett az eseményen, aki nem mellesleg büszke édesapaként állt a diplomás fiú mellett.

Bár a házasságuk annak idején kudarcba fulladt, kapcsolatuk a korábbi veszekedések és a válás után sem változott meg, és mindmáig megvan a szoros családi összetartás közöttük, amit a nehézségek ellenére is példaértékű módon őriztek meg.

