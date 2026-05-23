2026. máj. 23., szombat

Kate Hudson jóképű fia lediplomázott – Ritka családi képeket mutatott a diplomaosztóról

mérföldkő diplomaosztó ünnepség Kate Hudson család
Klusovszki Kíra
2026.05.23.
Hatalmas büszkeség kísérte Ryder Robinson egyetemi diplomaosztóját New Yorkban, ahol családjával együtt ünnepelte élete egyik legfontosabb pillanatát. Az ünnepség legnagyobb meglepetését mégis Kate Hudson és exférje okozták, akik teljes egyetértésben pózoltak közös fiuk mellett.

Nem mindennapi fotókat osztott meg a közösségi oldalán Kate Hudson legidősebb fiáról, Ryderről, aki sikeresen végzett tanulmányaival az egyetemen. A büszke édesanya valósággal elárasztotta az internetet a legfrissebb családi képekkel, a rajongók pedig teljesen odavannak a felvételekért, amiken a sztár a volt férjével vállvetve, egységes és boldog szülőkként ünnepel.

Kate Hudson fiával Ryderrel, az egyik vörös szőnyeges eseményen.
Kate Hudson fia bár sokáig kerülte a reflektorfényt, az utóbbi időben egyre gyakrabban tűnik fel világhírű édesanyja oldalán a vörös szőnyeges eseményeken. 
Forrás: Getty Images
  • Kate Hudson fia a New York-i Egyetem művészeti karán végzett, ahol zenét és színjátszást tanult. 
  • Ryder a család egyetlen diplomát szerzett, felsőoktatást végzett tagja.
  • A jeles eseményen az egész családja részt vett, beleértve édesapját és a szülők újdonsült párjait is. 

Kate Hudson fiát az egész család elkísérte 

A 22 éves Ryder komoly mérföldkövet ért el a híres művészcsaládban, ugyanis a család első és egyetlen diplomásaként végzett idén a New York-i Egyetem művészeti karán. Kate Hudson a közösségi médiába is megosztotta ezt a csodálatos pillanatot, amin jól látszik, hogy az egész család részt vett fia nagy napján. Ryder féltestvérei, a nagyszülei és szülei is büszkén mosolyogtak mellette. Kate nem is lehetett volna ennél büszkébb és boldogabb édesanya, a posztjához ugyanis csak ennyit fűzött: 

Az egyetemet végzett gyermekem!!!!!!

A diplomaosztón ráadásul egy igazi, hollywoodi sztárkavalkád alakult ki, hiszen a szülők jelenlegi és volt párjai is mind feltűntek a Yankee Stadiumban, valamint a Radio City Music Hall előtt. Jelen volt Kate Hudson vőlegénye, Danny, az exférj új felesége, sőt még a színésznő korábbi szerelme, a Muse énekese, Matt Bellamy is, akitől a középső fia született. 

A hivatalos felvételek mellett a színésznő még a kulisszák mögé is betekintést engedett a rajongóinak, az esemény legédesebb fotója a diplomaosztó előtti készülődés pillanata lett, amin lánya nagy erőkkel sminkeli a boldog édesanyát. Az összes képet az alábbi Instagram-posztban nézheted meg.

Édesapja is büszkén állt a családi képeken 

Annak ellenére, hogy Kate és exférje kapcsolata – mondjuk ki – nem volt mindig zökkenőmentes, a közös fiuk születése a családi dinamika mindmáig megmaradt közöttük. A diplomaosztón készült közös képek is ezt tükrözik, ugyanis Chris Robinson is részt vett az eseményen, aki nem mellesleg büszke édesapaként állt a diplomás fiú mellett. 

Bár a házasságuk annak idején kudarcba fulladt, kapcsolatuk a korábbi veszekedések és a válás után sem változott meg, és mindmáig megvan a szoros családi összetartás közöttük, amit a nehézségek ellenére is példaértékű módon őriztek meg. 

