5000 év után végre megfejthették a Stonehenge titkát – Teljesen újszerű elmélet született

Salisburytől nem messze mintegy 83 gigászi kőtömb alkotta kör töri meg az angol vidék egyhangúságát. A feltételezhetően i. e. 3. évezredben épült Stonehenge titka azóta is a régészet egyik legnagyobb talánya, melyről számos hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb teória születhetett. Nemrégiben azonban olyan elmélet látott napvilágot a megalitról, mely szerint gyökeresen más funkciója volt, mint amit eredetileg gondoltunk.

Forrás: Getty Images

Hol van a Stonehenge?

Valószínűleg álmából felkeltve is mindenki tudja, hogy a híres kőtömbök bizony Angliában vannak, ám pontosabb helyszíne már többeknek okozna fejfájást. A Stonehenge Wiltshire megyében van, Salisburytől mintegy 13 km-re északra. Elhelyezkedésében az a legmeglepőbb, hogy egy üres síkság közepén helyezkedik el, mely titokzatosságának egyik fő forrása.

Win Scutt, a stonehengei ingatlanok kurátora azonban előállt egy olyan elmélettel, mely végre magyarázatot adhat a bronzkori építményre. Már csak azért is, mert az építményhez felhasznált 7 méter magas, megközelítőleg 30 tonnás kövek mintegy 24-32 km-ről lettek a helyszínre szállítva.

Meglepő elmélet a bronzkori megalitról

Ugyan a Stonehenge építésével kapcsolatban azt már sikerült megállapítani, hogy farönkök alkotta görgőkön szállították oda, azonban ez közel sem ad választ minden kérdésre. A kurátor azonban az emberi természet egyik alaptulajdonságára vezeti vissza a dolgot: a versengésre.

Úgy gondolom, hogy lehetett valami sportszerűség abban, hogy ezeket a köveket idehozták. Csapatok, egy kis verseny, egy kis kihívás.

Noha a versengésre eddig nincs közvetlen bizonyíték, régészek szerint van logika a elméletben. Luke Winter kísérleti régész szerint a világ más részein lévő társadalmak vizsgálata során már bebizonyosodott a versengés szerepe – Miért ne lehetne igaz a Stonehenge történetében?

„Évek óta beszélünk arról, hogy ez jóakaratból, organikus módon történt, de joggal vetődik fel, hogy az embereknek valami komolyabb ok is kellett” fejtette ki a régész. „Nem csak arról van szó, hogy összeverődünk a haverokkal. Ha van egy kis versenyelőny, az segíteni fog.” Ez már csak azért is igaz lehet, mert a kőtömbök mozgatása korabeli technológiával jókora macera lehetett.

A verseny az emberiség része – szeretünk egymással versenyezni.

Persze a Stonehenge építésében segédkező emberek nem étlen-szomjan gürcöltek a nyirkos angol időjárásban a roppant kőtömbökkel, hisz a közelben egy nagy neolitikus csarnok leleteit találták meg. A helyszínen talált állatcsontok, tűz maradványok közelebb hoznak minket a korabeli emberek hétköznapjaihoz, melyet nemrégiben sikerült rekonstruálni dr. Winternek és csapatának.

A Stonehenge az őskori történelem egyik legizgalmasabb régészeti lelete, melynek nem ok nélkül járnak csodájára min a laikusok, mind a tudomány emberei. Win Scutt új elmélete pedig végre egy lehetséges magyarázattal szolgálhat a megalit funkciójára: nem a vallás, hanem az ember versengő alaptermészete hívta életre ezt a különös építményt.

