Visszatért a '70-es évek legdögösebb sminkje - Most mindenki erre esküszik

Kapaszkodj meg, mert itt az idő ragyogni! A csillámos szemhéjfestékek, a dögös szájfények és az igazi glam smink visszatérnek. Nem véletlen, hogy minden beautyguru a legendás diszkókorszakból merít ihletet, gondolj csak a csábítóan csillogó tekintetekre és a merész, már-már művészi tusvonalakra. Friss technikákkal a diszkódíva-energia könnyedén átültethető a 2026-os hétköznapokba is.

Forrás: 123rf.com

Csillámos szemhéjfesték és glam smink 2026 sminktrendjeiben

A '70-es évek disco korszaka ikonikus ruhákat és még zseniálisabb sminkeket adott nekünk. A csilli-villi szemhéjaktól, a színes szempillákig mindent láthattunk, és ez a maximalista kavalkád 2026-ban visszatér. Az idei évben az egyszerű rutinok a háttérbe szorulnak, és helyüket átveszik a kreatív, izgalmas és hangsúlyos sminkek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb beauty inspirációkat, amelyeket kis átalakítással beépíthetsz a hétköznapokba is.

Minimalista disco smink, amit muszáj újraalkotnod.

Forrás: instagram/@holly_castillo_mua instagram/@@rosalee_lef

Ha a minimalista, egyszerű smink a te világod, próbáld ki ezt az ötletet. Készítsd el a szokásos alapodat, az ajkaidat nude árnyalatra fesd. Használhatsz köveket, flittereket vagy metál fényű szemhéjfestéket is ehhez a lookhoz. Az a legfontosabb, hogy a halántékirányába, ívelten fesd fel, így megemeled a tekintetedet.

'70-es évek inspirálta csillámos szempillaspirál.

Forrás: instagram/@aryaboutelle,make up by instagram/@isabelle.de.vries

Az arany szemceruza és a csillogó szempillák együttesen alkotják ezt a látványos kompozíciót, amelyről nem is tudtuk, hogy ennyire szükségünk van rá. A lágy barackos ajkak és a kontúrozott arcpír egy kiegyensúlyozott megjelenést kölcsönöznek az éles, mégis angyali kinézetnek. Bár ez így nagyon extrém, de ma már kapni csillogós szempillaspirálokat, amelyekkel bármilyen hétköznapi sminket feldobhatsz.

Természetes csillámos megjelenés egy erős piros rúzzsal.

Forrás: instagram/@ nikki_makeup

A csillogó smink készítése még sose volt ilyen egyszerű! A kicsit kaotikusan felkent jeges, mentás árnyalatú csillogó szemhéjfesték kiemeli a szemhéjakat, és merész vörös-narancssárga ajkakkal párosítva igazán egyedi megjelenést ad. Ha ezt szeretnéd újra alkotni, hagyd természetesen a szemöldöködet és a szempilláidat, hogy a hangsúly a csillogáson maradjon.