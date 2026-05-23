Visszatért a '70-es évek legdögösebb sminkje - Most mindenki erre esküszik

Kapaszkodj meg, mert itt az idő ragyogni! A csillámos szemhéjfestékek, a dögös szájfények és az igazi glam smink visszatérnek. Nem véletlen, hogy minden beautyguru a legendás diszkókorszakból merít ihletet, gondolj csak a csábítóan csillogó tekintetekre és a merész, már-már művészi tusvonalakra. Friss technikákkal a diszkódíva-energia könnyedén átültethető a 2026-os hétköznapokba is.
Csillámos szemhéjfesték és glam smink 2026 sminktrendjeiben
- A ‘70-es években népszerűvé vált csillogó szemsmink és merész tusvonal most új köntösbe öltözött.
- A 2026 sminktrendjeiben glam sminkek hangsúlyosabbak, kreatívabbak és csillogóbbak, mint valaha.
- Összegyűjtöttük a legjobb modern disco sminkeket, hogy a profiktól tudj inspirálódni.
A '70-es évek disco korszaka ikonikus ruhákat és még zseniálisabb sminkeket adott nekünk. A csilli-villi szemhéjaktól, a színes szempillákig mindent láthattunk, és ez a maximalista kavalkád 2026-ban visszatér. Az idei évben az egyszerű rutinok a háttérbe szorulnak, és helyüket átveszik a kreatív, izgalmas és hangsúlyos sminkek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb beauty inspirációkat, amelyeket kis átalakítással beépíthetsz a hétköznapokba is.
Ha a minimalista, egyszerű smink a te világod, próbáld ki ezt az ötletet. Készítsd el a szokásos alapodat, az ajkaidat nude árnyalatra fesd. Használhatsz köveket, flittereket vagy metál fényű szemhéjfestéket is ehhez a lookhoz. Az a legfontosabb, hogy a halántékirányába, ívelten fesd fel, így megemeled a tekintetedet.
Az arany szemceruza és a csillogó szempillák együttesen alkotják ezt a látványos kompozíciót, amelyről nem is tudtuk, hogy ennyire szükségünk van rá. A lágy barackos ajkak és a kontúrozott arcpír egy kiegyensúlyozott megjelenést kölcsönöznek az éles, mégis angyali kinézetnek. Bár ez így nagyon extrém, de ma már kapni csillogós szempillaspirálokat, amelyekkel bármilyen hétköznapi sminket feldobhatsz.
A csillogó smink készítése még sose volt ilyen egyszerű! A kicsit kaotikusan felkent jeges, mentás árnyalatú csillogó szemhéjfesték kiemeli a szemhéjakat, és merész vörös-narancssárga ajkakkal párosítva igazán egyedi megjelenést ad. Ha ezt szeretnéd újra alkotni, hagyd természetesen a szemöldöködet és a szempilláidat, hogy a hangsúly a csillogáson maradjon.
Ez a fajta szemsmink 2026 egyik legnagyobb trendje lesz.A drámai, kifelé ívelt szemek és a belső szemzugokat díszítő nagy kristályok elegáns, kifinomult hatást kölcsönöznek a sminkednek. Használj kis vagy közepes méretű köveket, és készítsd el a '70-es évek dupla tusvonalát is. Ez a megjelenés tökéletes alkalmi eseményekre vagy egy bulizós éjszakára is.
