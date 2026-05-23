Elképesztő, mit művel a testével: kiderült az 56 éves Naomi Campbell kinézetének sokkoló titka

Tagadhatatlan, hogy Naomi Campbell elképesztő géneket örökölt, hiszen 56 évesen is teljesen kortalannak tűnik. Azonban a szupermodell-lét mögött sötét diéta rejlik. Íme a részletek.

Így marad formában az 56 éves Naomi Campbell.

Forrás: Instagram/@naomi

Naomi Campbell extrém módon tartja formában magát Naomi Campbell a '90-es évek ikonikus modelljei közé tartozott.

Nádszálkarcsú alakját 50 fölött is féltve őrzi, sőt, ma már vegetáriánusként éli mindennapjait.

Karcsúságának titka a szigorú fegyelem, hetente egyszer engedi meg magának a lazítást étkezés terén.

Naomi Campbell a ‘90-es évek egyik legnagyobb neve

A divattörténelem egyik leghíresebb szupermodelljének karriere már négy évtizede töretlen: a kilencvenes években olyan ikonok mellett nőtt fel a szakmában, mint Kate Moss és Cindy Crawford. A kifutók királynője azonban ma is pontosan olyan hibátlanul fest, mint fénykorában, ragyogó bőrrel és elképesztő alakkal büszkélkedhet. Emellett kétgyermekes édesanya: ötéves kislánya és kétéves kisfia is béranya segítségével jött a világra. De vajon hogyan képes megőrizni a fiatalságát az évek múlásával?

Naomi Campbell a '90-es években és most napjainkban.

Forrás: GettyImages, Instagram/@naomi

Naomi Campbell titkos életmódja

Naomi Campbell az öregedésgátlásra és az egészségre fókuszál a mindennapokban. Hogy az immunrendszerét acélossá tegye, egy egészen különleges banánturmixot iszik, ami tele van pakolva baobab-, kollagén-, articsóka- és moringaporral, valamint C-vitaminnal és gránátalmamag-olajjal.

A reggeli turmix mellé egy kész gyógyszertárat is bevesz. A napi vitaminszükségletét a következők adják: cink, EHB, folyékony C-vitamin, Humacel, papayamag, D- és B12-vitamin, kurkuma, feketekömény, probiotikumok, valamint háromféle multivitamin. Ha pedig stresszes vagy megnyugvásra vágyik, a természetes levendulaolajra esküszik.

„Azt eszem, amit akarok, de csak egyszer egy nap!”

A szupermodell sokszor mindössze egyszer eszik egy nap, általában vacsoraidőben, hogy a legjobb formáját hozza, de váltig állítja, hogy semmit sem von meg magától.

„Akkor eszem meg az ebédet, amikor más a vacsorát, mert valójában tényleg csak egyszer étkezem egy nap” – mesélte Naomi. Persze a vasárnap nála is a bűnözésé: „A vasárnap a kényeztetésről szól, olyankor sütök, süteményeket és pudingokat készítek.” Az ételeiből teljesen kihagyja a tejtermékeket és a glutént, és azt is elismerte, hogy a divatbemutatók előtt napokig képes böjtölni.

„Akkor eszem, amikor kedvem tartja, nem éheztetem magam. Ha úgy döntök, hogy tartok egy napot, amikor nem eszem, akkor megteszem, és csak vizet vagy gyümölcslevet iszom. Attól függ, hogy érzem magam. A nagy hőségben van, hogy csak leveket kívánok. Ez sosem tervezett. Lehet egy nap, de lehet kettő is egy héten. Egyszerűen csak akkor csinálom, amikor úgy érzem.”

Egy 2015-ös tévéműsorban Naomi megvédte az étkezési szokásait, és leszögezte, hogy ez nem egy fogyókúra: „Számomra ez nem diéta, én így szeretem. Semmit sem vonok meg magamtól.” Ráadásul 2014-ben a Harper's BAZAAR-nak azt is elárulta, hogy mióta vegetáriánus lett, fényévekkel jobban érzi magát: „Sosem hittem volna, hogy húsmentesen fogok élni. Csak úgy döntöttem, megpróbálom. Nem tudom, meddig tart majd, de sokkal könnyebbnek és lazábbnak érzem magam.”