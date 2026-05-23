Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 23., szombat Dezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
outfit

Az egyszerű, de ultranőies ruha, ami kötelező idén nyárra − A legsikkesebb nők így hordják

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
outfit ruha divattrend stílus
Erre az alapdarabra minden stílusérzékeny nőnek szüksége lesz az idei szezonban! Mutatjuk, hogyan viselik a divatdiktátorok az ingruhát 2026-ban. Inspirálódj a legjobb outfitekből!

Az ingruha azon kevés ruhadarabok egyike, amely könnyedséggel teremti meg az egyensúlyt a nőies elegancia és a határtalan kényelem között. A hagyományos szabásvonalakból inspirálódó, de modern szemüvegen keresztül újragondolt fazon a tárgyalóteremben éppúgy megállja a helyét, mint egy munka utáni koktélozásnál. Merülj el te is az ingruha idei stílusában! 

ingruha divat 2026
Az ingruha divat 2026-ban is reflektorfénybe kerül.
Forrás: Getty Images Europe
  • Kevés olyan klasszikus alapdarab van, mint az ingruha. Hiszen rengeteg stílusban, fazonban léteznek tervezések, és pont ez a sokszínűség teszi egyedülállóvá. 
  • Akár az elegáns vagy a lazán sportos irányzatokat kedveled, biztosan találsz olyan összeállítást, amely beleillik a hétköznapi ruhatáradba.  
  • Kiválogattuk azt az 5 sikkes outfitet, amelyik tökéletesen beleillik az idei trendekbe.  

Ingruhadivat 2026: íme a legjobb outfitek

Ami az ingruhát örök életűvé teszi, az nem csupán a tiszta vonalvezetése vagy a formális gyökerei, hanem a hihetetlen alkalmazkodóképessége. Egyetlen stílusváltással leköveti a nap ritmusát: a délelőtti brunch játékos szellősségétől pillanatok alatt eljuthatunk az irodai divat fegyelmezettségéig. Így nyugodt szívvel gondolhatunk rá a nyári gardróbunk alapköveként is.  

Az ingruha szezonról szezonra visszatér, hiszen több teret enged a kísérletezésnek, mint bármely más midi vagy maxi ruhafazon. A szegélyek hol feljebb csúsznak, hol a földet súrolják, az anyagok pedig a ropogós pamuttól a lágyan omló selyemig változnak. Viselheted az oversized szabadságától a karcsúsított eleganciáig mindenben. 

Így viseld idén az ingruhát!

A klasszikus szexi páros 

A fehér ingruha minimalizmusa váratlanul érzéki fordulatot vesz, ha mini fazonban választjuk, és egy robusztus, térd feletti bőrcsizmával párosítjuk. A feminin ing és a maszkulin lábbeli kontrasztja a modern csábítás titka. Ha erre a hangulatra vágysz, érdemes egy klasszikus, fehér pamut ingruhát választanod. 

fehér ingruha divat
Klasszikus fehér ingruha bőrcsizmával és retiküllel.
Forrás:  Getty Images

Vagány és vadóc: a textúrák játéka 

Felejtsd el a merev kosztümöket és a fojtogató szmokingokat! A legmenőbb, bárhol viselhető szett titka egy izgalmas textúrájú (például buklé vagy tweed) kiskabát, amelyet hanyagul az ingruhára dobunk, egy karakteres bakanccsal vagy velúr vitorláscipővel megkoronázva. Ha ez a szett tetszik a legjobban, maradj az alap fekete-fehér esetleg bézs árnyalatoknál. 

ingruha divat 2026
Elegáns és egyedi szabású ingruha, fekete blézerrel és csizmával.
Forrás:  Getty Images

A Kendall Jenner-féle hanyag elegancia 

Kendall Jenner úgy viseli az ingruhát, mintha éppen most kelt volna fel a pasija ágyából és magára kapta volna a széken felejtett ropogós férfiinget. A mini ingruha alkalmas a csajos báj megidézésére is. Egy kardigánnal, térdzoknival és oxford cipővel kombinálva modern esztétikát kapunk. Ha viszont a street style a cél: válassz egy túlméretezett bőrdzsekit az ingruha fölé, a lábakra pedig jöhet a klasszikus zokni-loafter páros. 

Kendall Jenner ruha
Kendall Jenner kék ingruhája és laza eleganciája.
Forrás:  Getty Image

Mediterrán díva stílus 

A csíkos, átlapolt midi ingruha önmagában is felér egy divatpillanattal, így nem igényel túlzott díszítést. Egy sikkes, lapos talpú papucs és egy túlméretezett kézitáska minden, amire szükséged van a Riviéra-életérzéshez. 

csíkos ingruha divat
Csíkos maxi ingruha, elegánsan bájos stílusban.
Forrás:  Getty Images

Különc, de sikkes 

A bohém és laza megjelenés kedvelőinek ajánljuk a következő formabontó kombinációt: mintás zoknik, szőrös textúrájú papucsok vagy klumpák, és egy bőszabású maxi ingruha képében. Ez a szett bizonyítja, hogy a stílus és a kényelem tökéletes páros lehet. 

maxi ingruha
Kék, gombos ingruha bohém stílusban
Forrás:  Getty Images

További divatcikkeink is érdekelhetnek:

 

Maxi- vagy midi? Így találd meg a tökéletes szoknyahosszt!

Bizonytalan vagy benne, melyik szoknyahossz állna a legjobban? Segítünk eligazodni a hosszúszoknya-divat fazonjaiban, és megmutatjuk, miért elengedhetetlen a midi és maxiszoknya szabás a divatot követő, tudatos nő ruhatárában.

5 szezonális félcipő, amelyek sokkal sikkesebbek az egyszerű fehér sneakereknél

Nyugdíjba mehet a kedvenc fehér sneakered, mert idén a félcipők lesznek minden stílusikon ruhatárának alapdarabjai. Mutatjuk a szezon legtrendibb fazonjait, hogy te is az elsők között viselhesd őket!

Visszatért a '90-es évek legikonikusabb hajkiegészítője: újra divat a cikcakk hajpánt

Ki gondolta volna, hogy a harmonika fejpánt egyszer még kitör a fürdőszobák homályából, és egyenesen a kifutókig menetel? A cikcakkos hajpánt a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb darabja volt, és a nosztalgikus trend az idei év egyik legmenőbb hajkiegészítője lesz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu