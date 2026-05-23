Az egyszerű, de ultranőies ruha, ami kötelező idén nyárra − A legsikkesebb nők így hordják

Az ingruha azon kevés ruhadarabok egyike, amely könnyedséggel teremti meg az egyensúlyt a nőies elegancia és a határtalan kényelem között. A hagyományos szabásvonalakból inspirálódó, de modern szemüvegen keresztül újragondolt fazon a tárgyalóteremben éppúgy megállja a helyét, mint egy munka utáni koktélozásnál. Merülj el te is az ingruha idei stílusában!

Az ingruha divat 2026-ban is reflektorfénybe kerül.

Forrás: Getty Images Europe

Kevés olyan klasszikus alapdarab van, mint az ingruha. Hiszen rengeteg stílusban, fazonban léteznek tervezések, és pont ez a sokszínűség teszi egyedülállóvá.

Akár az elegáns vagy a lazán sportos irányzatokat kedveled, biztosan találsz olyan összeállítást, amely beleillik a hétköznapi ruhatáradba.

Kiválogattuk azt az 5 sikkes outfitet, amelyik tökéletesen beleillik az idei trendekbe.

Ingruhadivat 2026: íme a legjobb outfitek

Ami az ingruhát örök életűvé teszi, az nem csupán a tiszta vonalvezetése vagy a formális gyökerei, hanem a hihetetlen alkalmazkodóképessége. Egyetlen stílusváltással leköveti a nap ritmusát: a délelőtti brunch játékos szellősségétől pillanatok alatt eljuthatunk az irodai divat fegyelmezettségéig. Így nyugodt szívvel gondolhatunk rá a nyári gardróbunk alapköveként is.

Az ingruha szezonról szezonra visszatér, hiszen több teret enged a kísérletezésnek, mint bármely más midi vagy maxi ruhafazon. A szegélyek hol feljebb csúsznak, hol a földet súrolják, az anyagok pedig a ropogós pamuttól a lágyan omló selyemig változnak. Viselheted az oversized szabadságától a karcsúsított eleganciáig mindenben.

Így viseld idén az ingruhát!

A klasszikus szexi páros

A fehér ingruha minimalizmusa váratlanul érzéki fordulatot vesz, ha mini fazonban választjuk, és egy robusztus, térd feletti bőrcsizmával párosítjuk. A feminin ing és a maszkulin lábbeli kontrasztja a modern csábítás titka. Ha erre a hangulatra vágysz, érdemes egy klasszikus, fehér pamut ingruhát választanod.

Klasszikus fehér ingruha bőrcsizmával és retiküllel.

Forrás: Getty Images

Vagány és vadóc: a textúrák játéka

Felejtsd el a merev kosztümöket és a fojtogató szmokingokat! A legmenőbb, bárhol viselhető szett titka egy izgalmas textúrájú (például buklé vagy tweed) kiskabát, amelyet hanyagul az ingruhára dobunk, egy karakteres bakanccsal vagy velúr vitorláscipővel megkoronázva. Ha ez a szett tetszik a legjobban, maradj az alap fekete-fehér esetleg bézs árnyalatoknál.