Megvakult Anne Hathaway: sokkoló interjút adott Az ördög Pradát visel színésznője

Anne Hathaway elárulta, hogy korai szürkehályog alakult ki nála, az egyik szemére konkrétan vak volt. A színésznő végül a műtét mellett döntött és csak azt követően jött rá, milyen súlyos volt a látásromlása.

Anne Hathaway: „Tíz évig félig vak voltam”

A 43 éves színésznő a New York Times Popcastjében mondta el, min ment keresztül. „Tíz évig félig vak voltam” − jelentette ki. Hozzátette, hogy 30-as évei végén diagnosztizáltak nála korai szürkehályogot. „Jogi értelemben tényleg vak voltam az egyik szememre” −nyilatkozta Anne.