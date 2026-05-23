Megvakult Anne Hathaway: sokkoló interjút adott Az ördög Pradát visel színésznője

A világsztár elárulta, hogy komoly egészségi gondja volt. Anne Hathaway 10 évig nem látott az egyik szemére.

Anne Hathaway elárulta, hogy korai szürkehályog alakult ki nála, az egyik szemére konkrétan vak volt. A színésznő végül a műtét mellett döntött és csak azt követően jött rá, milyen súlyos volt a látásromlása. 

Anne Hathawayt korai szürkehályog miatt kellett megműteni.
Anne Hathaway: „Tíz évig félig vak voltam” 

A 43 éves színésznő a New York Times Popcastjében mondta el, min ment keresztül. „Tíz évig félig vak voltam” − jelentette ki. Hozzátette, hogy 30-as évei végén diagnosztizáltak nála korai szürkehályogot. „Jogi értelemben tényleg vak voltam az egyik szememre” −nyilatkozta Anne.

Hatalmasat esett Az ördög Pradát visel 2. forgatásán Anne Hathaway — A színésznő a lépcsőről zuhant le — VIDEÓ

Kitört a cipője sarka, és a lépcsőről esett le Az ördög Pradát visel forgatásán Anne Hathaway. A színésznőt egy New York-i veranda lépcsőjén látták bukdácsolni, de az nem volt világos, hogy csak színészkedett, vagy valódi baleset érte. A fotók alapján inkább az utóbbi a valószínű.

A Mayo Klinika meghatározása szerint a szürkehályogban szenvedők úgy látnak, mintha egy jéggel vagy párával borított ablak lenne előttük. A szürkehályog okozta homályos látás megnehezítheti az olvasást, az éjszakai autóvezetést, de az egészen közeli dolgok is elmosódhatnak. Az Egyesült Államok Társadalombiztosítási Hivatala szerint valaki akkor minősül jogilag vaknak, ha korrigált látása 20/200-as vagy annál rosszabb, illetve ha látómezeje legfeljebb 20 fokos.

Csak a műtét után döbbent rá, milyen súlyos volt az állapota

Hathawaynél a fordulópontot a műtét jelentette. „Végül megműtöttek” – idézte fel. „És csak akkor vettem észre, mennyire rosszra fordult a helyzet, amikor végre láttam a teljes spektrumot. Most mindennap, amikor felébredek és rendesen látok, úgy érzem, hogy ez ez egy csoda” – vallotta Az ördög Pradát visel színésznője, aki arról is beszélt, hogy a látásvesztés az idegrendszerét is megterhelte. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
