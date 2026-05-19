Óriási veszteség: meghalt Scherer Péter, a magyar sikerfilmek ikonja

Meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész. A tragikus hírt a Nézőművészeti Kft. Facebook-oldalán jelentették be.

Scherer Péter 64 éves volt

Forrás: Borsonline

Meghalt Scherer Péter

"Scherer Péter barátunk ma délelött örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!" - búcsúztak a kollégái.

A posztal körülbelül azonos időben a Zenthe Ferenc Színház is kitette, hogy A fajok eredete című mai előadása váratlan körülmények miatt a elmarad. A darabban Scherer Péter is játszott Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal.

Scherer Péter 64 éves volt

Scherer Péter 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, majd 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. A színház azonban már egyetemi évei alatt fontos része lett az életének: 1984 és 1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagjaként dolgozott.

1995-ben a Magyar Színészkamarától kapott színművész oklevelet, majd 1995 és 1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott. 1997-től a Bárka Színház alapító tagja volt, 2002-től a Krétakör Színház társulatában szerepelt, 2009-től pedig a Nézőművészeti Kft. tagjaként folytatta pályáját. A tévénézők a Kisváros című sorozatban zárták a szívükbe, de olyan sikerfilmekben is láthattuk, mint a Nagykarácsony, a Valami Amerika 3. a Kincsem, a Made in Hungária, a Papírkutyák, a 9 és ½ randi, a Kontroll és az Argo.