30 év után feloszlik a legendás ’90-es évekbeli banda - Így búcsúztak

1997-ben világsláger lett az Aqua együttes Barbie Girl című dalából. Közel 30 év után viszont úgy döntött a popcsapat, hogy feloszlik. Mutatjuk a részleteket.

A ’90-es évek zenéjét meghatározó dán-norvég popcsapat egy szempillantás alatt vált világhírűvé a Barbie Girl című dalukkal. 1995-ben álltak össze, azóta pedig több mint 33 millió albumot adtak el világszerte. A népszerűségük 2023-ban ismét megugrott, amikor a Barbie-film kapcsán újra elővették a Barbie Girl című slágerüket - immár Nicki Minaj és Ice Spice közreműködésével.

A popzenekar már 2001-ben és 2012-ben is feloszlott, majd újra összeállt. Most viszont egy végleges szakításról számolt be az együttes.

Sok csodálatos év után úgy döntöttünk, lezárjuk az Aqua mint élőzenei együttes fejezetét

– írták az Instagram-posztban. A rajongók természetesen nem akarják elengedni a kezüket, és a poszt alatti kommentszekciót elárasztották a megható visszaemlékezések, illetve a könnyes búcsú és a hála hangulata. „Most lezárult egy korszak! Több évtizednyi gyönyörű emlékem van a zenétekkel kapcsolatban, és nagyon hálás vagyok, hogy párszor élőben is hallhattalak titeket” – írta egy rajongó.

