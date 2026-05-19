30 év után feloszlik a legendás ’90-es évekbeli banda - Így búcsúztak

Milliók tomboltak a zenéjükre, és az egész világ ismeri a nevüket. Most viszont közel 30 év után úgy döntöttek a tagok, hogy véget vetnek a közös munkának. A dán-norvég Aqua együttes egy megható Instagram-posztban búcsúzott el a fanoktól.

1997-ben világsláger lett az Aqua együttes Barbie Girl című dalából. Közel 30 év után viszont úgy döntött a popcsapat, hogy feloszlik. Mutatjuk a részleteket.

Vége a Barbie-korszaknak: feloszlik az Aqua együttes

  • A dán-norvég popegyüttes 1995-ben alakult.
  • 1997-ben jött ki a Barbie Girl című daluk, mely világsláger lett.
  • Több mint 33 millió lemezt adtak el világszerte.
  • A banda bejelentette, hogy 30 év után feloszlanak.

Hivatalos: az Aqua zenekar feloszlik

A ’90-es évek zenéjét meghatározó dán-norvég popcsapat egy szempillantás alatt vált világhírűvé a Barbie Girl című dalukkal. 1995-ben álltak össze, azóta pedig több mint 33 millió albumot adtak el világszerte. A népszerűségük 2023-ban ismét megugrott, amikor a Barbie-film kapcsán újra elővették a  Barbie Girl című slágerüket - immár Nicki Minaj és Ice Spice közreműködésével.

A popzenekar már 2001-ben és 2012-ben is feloszlott, majd újra összeállt. Most viszont egy végleges szakításról számolt be az együttes.

Sok csodálatos év után úgy döntöttünk, lezárjuk az Aqua mint élőzenei együttes fejezetét

– írták az Instagram-posztban. A rajongók természetesen nem akarják elengedni a kezüket, és a poszt alatti kommentszekciót elárasztották a megható visszaemlékezések, illetve a könnyes búcsú és a hála hangulata. „Most lezárult egy korszak! Több évtizednyi gyönyörű emlékem van a zenétekkel kapcsolatban, és nagyon hálás vagyok, hogy párszor élőben is hallhattalak titeket” – írta egy rajongó.

A világsikerű slágert, a Barbie Girl című dalukat itt tudod meghallgatni:

