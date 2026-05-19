Visszavonul a világsztár: lemond a hírnévről és a csillogásról Doja Cat

Ha azt mondjuk, Amalaratna Zandile Dlamini, te tudod, hogy kire gondolunk? Bizony ő nem más, mint Doja Cat, aki 2018-ban robbant be a zeneiparba. Bár a rapper-énekesnő számai is rendkívül népszerűek, a legtöbben mégis a polgárpukkasztó koncertes és vörös szőnyeges ruhái miatt ismerjük a nevét. Nem csoda, hogy mindenkit meglepett a feltűnési vágytól hajtott sztár bejelentése.

Doja Cat 2024-ben még kopaszon bűvölte a fotósokat.

Doja Cat visszavonul

Nyolc év alatt öt albumot, és elképesztően sok koncertet tudhat magáénak.

Egyek szerint ő a világ egyik legnagyobb popsztárja.

A rivaldafényben eddig kedvére fürdőző énekesnő most úgy döntött, nyugalomra van szüksége.

Nemrég még kukazsákban vonult végig a Met-gála lépcsőjén, most pedig úgy döntött, elég a rivaldafényből. A különös, már-már jelmezszerű ruháiról elhíresült énekesnő, aki pár éve azzal került a címlapokra, hogy egyszerre végeztetett zsírleszívást és mellkisebbítő-műtétet, most bejelentette visszavonulását.

Szerintem három év szünetet szeretnék tartani. Azt akarom csinálni, amire épp vágyom. Talán még egy falfestményt. (...) Be fogom rendezni a házam teljes felső szintjét, mert 4-5 éve szó szerint semmi sincs benne

− idézte a The Sun az énekesnőt, akinek szavait hallgatva lassan rájöhetünk, miért tervezi a visszavonulását.

Doja Cat − aki miatt Mihályfi Luca tavay magyarázkodni kényszerült − 2018-ban azután vált világszinten ismerté, miután „Mooo!” című dala vírusként kezdett terjedni a közösségi médiában. Az elmúlt nyolc évben 5 albumot adott ki, a Billboard a világ egyik legnagyobb popsztárjának nevezte, a Time magazin pedig 2023-ban a világ egyik legbefolyásosabb emberének választotta.

