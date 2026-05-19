Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
sztár

Visszavonul a világsztár: lemond a hírnévről és a csillogásról Doja Cat

sztár Doja Cat visszavonul
Nyolc év a popszakmában igen megterhelő. Doja Cat erre pedig egy egyszerű és határozott választ adott: egy időre felhagy a zenéléssel. Hogy mit fog csinálni az elvonulása alatt? Mutatjuk!

Ha azt mondjuk, Amalaratna Zandile Dlamini, te tudod, hogy kire gondolunk? Bizony ő nem más, mint Doja Cat, aki 2018-ban robbant be a zeneiparba. Bár a rapper-énekesnő számai is rendkívül népszerűek, a legtöbben mégis a polgárpukkasztó koncertes és vörös szőnyeges ruhái miatt ismerjük a nevét. Nem csoda, hogy mindenkit meglepett a feltűnési vágytól hajtott sztár bejelentése. 

doja cat
Doja Cat 2024-ben még kopaszon bűvölte a fotósokat.
Forrás: Getty/Jeff Kravitz

Doja Cat visszavonul 

  • Az énekesnőre 2018-ban figyelt fel a világ.
  • Nyolc év alatt öt albumot, és elképesztően sok koncertet tudhat magáénak.
  • Egyek szerint ő a világ egyik legnagyobb popsztárja.
  • A rivaldafényben eddig kedvére fürdőző énekesnő most úgy döntött, nyugalomra van szüksége.

Nemrég még kukazsákban vonult végig a Met-gála lépcsőjén, most pedig úgy döntött, elég a rivaldafényből. A különös, már-már jelmezszerű ruháiról elhíresült énekesnő, aki pár éve azzal került a címlapokra, hogy egyszerre végeztetett zsírleszívást és mellkisebbítő-műtétet, most bejelentette visszavonulását.

Szerintem három év szünetet szeretnék tartani. Azt akarom csinálni, amire épp vágyom. Talán még egy falfestményt. (...) Be fogom rendezni a házam teljes felső szintjét, mert 4-5 éve szó szerint semmi sincs benne 

− idézte a The Sun az énekesnőt, akinek szavait hallgatva lassan rájöhetünk, miért tervezi a visszavonulását. 

Doja Cat − aki miatt Mihályfi Luca tavay magyarázkodni kényszerült − 2018-ban azután vált világszinten ismerté, miután „Mooo!” című dala vírusként kezdett terjedni a közösségi médiában. Az elmúlt nyolc évben 5 albumot adott ki, a Billboard a világ egyik legnagyobb popsztárjának nevezte, a Time magazin pedig 2023-ban a világ egyik legbefolyásosabb emberének választotta.

Ezek is érdekelhetnek:

Válik a sztárpár: 18 év után véget ért Jason Biggs és Jenny Mollen házassága

Szomorú híreket hoztunk. 18 év után zátonyra futott Jason Biggs és Jenny Mollen házassága. A korábbi sztárpár egy közös nyilatkozatban erősítette meg a válás hírét.

Hivatalos: Palvin Barbi gyermeket vár – Fotó

Igazak voltak a pletykák! Palvin Barbi gyermeket vár. A modell és kedvese, Dylan Sprouse egy gömbölyödő pocakos képpel jelentették be, hogy hamarosan szülők lesznek.

A mentalista szívtiprójaként szerette meg a világ: Simon Baker 56 évesen ennyire jó pasi

Új fotók, új pletykák. A mentalista sármos nyomozója ma már másként néz ki, de a rajongók szerint még mindig veszélyesen jóképű.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu