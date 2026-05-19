Visszavonul a világsztár: lemond a hírnévről és a csillogásról Doja Cat

Ha azt mondjuk, Amalaratna Zandile Dlamini, te tudod, hogy kire gondolunk? Bizony ő nem más, mint Doja Cat, aki 2018-ban robbant be a zeneiparba. Bár a rapper-énekesnő számai is rendkívül népszerűek, a legtöbben mégis a polgárpukkasztó koncertes és vörös szőnyeges ruhái miatt ismerjük a nevét. Nem csoda, hogy mindenkit meglepett a feltűnési vágytól hajtott sztár bejelentése.
Doja Cat visszavonul
- Az énekesnőre 2018-ban figyelt fel a világ.
- Nyolc év alatt öt albumot, és elképesztően sok koncertet tudhat magáénak.
- Egyek szerint ő a világ egyik legnagyobb popsztárja.
- A rivaldafényben eddig kedvére fürdőző énekesnő most úgy döntött, nyugalomra van szüksége.
Nemrég még kukazsákban vonult végig a Met-gála lépcsőjén, most pedig úgy döntött, elég a rivaldafényből. A különös, már-már jelmezszerű ruháiról elhíresült énekesnő, aki pár éve azzal került a címlapokra, hogy egyszerre végeztetett zsírleszívást és mellkisebbítő-műtétet, most bejelentette visszavonulását.
Szerintem három év szünetet szeretnék tartani. Azt akarom csinálni, amire épp vágyom. Talán még egy falfestményt. (...) Be fogom rendezni a házam teljes felső szintjét, mert 4-5 éve szó szerint semmi sincs benne
− idézte a The Sun az énekesnőt, akinek szavait hallgatva lassan rájöhetünk, miért tervezi a visszavonulását.
Doja Cat − aki miatt Mihályfi Luca tavay magyarázkodni kényszerült − 2018-ban azután vált világszinten ismerté, miután „Mooo!” című dala vírusként kezdett terjedni a közösségi médiában. Az elmúlt nyolc évben 5 albumot adott ki, a Billboard a világ egyik legnagyobb popsztárjának nevezte, a Time magazin pedig 2023-ban a világ egyik legbefolyásosabb emberének választotta.
