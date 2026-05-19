Sokkolta Cannes-t: valaki vigye haza Kristen Stewartot, mert a vörös szőnyeges szettjeivel már riogatni lehetne

2026.05.19.
Ez már nem divat, hanem provokáció! Kristen Stewart teljesen elvetette a sulykot a 2026-os cannes-i filmfesztiválon. Olyan ruhákban vonult végig, amik után a fél világ a fejét fogja, mutatjuk a fotókat, amelyek kiverték a biztosítékot!

Még nagyban zajlik a cannes-i filmfesztivál, amelynek vörös szőnyege szigorúbb, mint valaha. Az új tilalmakkal, különösen fontos volt, hogy a sztárok milyen ruhákban jelennek meg. Kristen Stewart úgy gondolta, ez az eseménysorozat tökéletes alkalom a határok feszegetésére. Íme a részletek! 

Botrányosan nézett ki Kristen Stewart a cannes-i filmfesztiválon.
Forrás:  Getty Image

Kristen Stewart ruháiról beszél mindenki, de nem a jó értelemben 

  • Az Alkonyat-filmben megismert lány már a múlté, helyette Kristen új stílussal hódít, és most sikerült nagyon mellé nyúlnia.  
  • A cannes-i filmfesztivál új szabályai szerint szigorúan tilos áttetsző, sokat mutató meztelenruhákat viselni, amit a színésznőnek nem sikerült betartania. 
  • Mutatjuk a két botrányos szett részleteit! 

A Chanel 36 éves nagykövete már egy évtizede fittyet hány a fesztivál szigorú öltözködési szabályaira, és ez alól a legutóbbi két cannes-i szettje sem volt kivétel. Új vígjátéka, a „Full Phil” szombati fotózásán Kristen Stewart egy 2026-os tavaszi Chanel haute couture szettben jelent meg: egy átlátszó, szürke tweed pólóinget viselt bőrszínű trikó fölé rétegezve, amihez egy rövidnadrág fölé húzott, térdig érő szoknyát párosított. Megjelenését vintage, Nike cipővel és egy Chanel Lune gyűrűvel tette teljessé. A nude összeállítás teljesen áttetsző volt, így bizonyos szögekben Kristen Stewart mindene közszemlére került. A színésznő régi stylistja, Tara Swennen a Vogue-nak elárulta, hogy a könnyű alsóruházat miatt a szett jóval többet mutatott, mint amilyen valójában volt. 

Kristen Stewart első szettje a cannes-i filmfesztiválon.
Forrás:  Getty Image

Vasárnap Kristen Stewart már a „Full Phil” premierjének vörös szőnyegén vonult, amelyben egyébként Woody Harrelson oldalán tündököl. A különleges vetítés előtt egy igencsak extravagáns, tetőtől talpig vörös és fekete gyöngyökkel sűrűn kivarrott, hálós Chanel estélyiben pózolt a kameráknak. A gyöngyök közötti áttetsző részek láttatni engedték a színésznő bőrét és a ruha alatt viselt fekete fehérneműszettet.  

Kristen Stewart a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

