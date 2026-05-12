2026. máj. 12., kedd

Légiutas-kísérőnek jelentkezett, de Az ördög Pradát visel című filmben találta magát egy nő

Komáromi Bence
2026.05.12.
Nem mindennapi lehetőséget kapott a sorstól egy Tanya Hutchinson nevű hölgy. A légiutas-kísérőként dolgozó nő ugyanis véletlenül szerepet kapott Az ördög Pradát visel második részében.

Hihetetlen, de igaz. Egy amerikai légiutas-kísérő, Tanya Hutchinson is szerepel a kultfilm második részében. Ehhez semmi másra nem volt szüksége, mint hogy jelentkezzen egy titokzatos álláshirdetésre, amely konkrétan olyan hölgyeket keresett, akik rendelkeznek stewardess tapasztalatokkal. Tanya azonban meglepődve vette észre az első munkanapján, hogy olyan hatalmas sztárok társaságában kell dolgoznia, mint Meryl Streep vagy Anne Hathaway. Kiderült ugyanis, hogy Az ördög Pradát visel második részének forgatására vették fel légiutas-kísérőnek.

Merly Streep és Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 premierjén
Forrás: Getty Images South America

Egy valódi légiutas-kísérőt láthatunk Az ördög Pradát visel második részében

A film rendezői nem bízták a véletlenre, hogy milyen embereket vesznek fel a kisebb szerepekre. Így történhetett meg az is, hogy a légiutas-kísérő, aki a filmben egy kiábrándító hírt közöl Miranda Priestlyvel, a való életben is stewardessként dolgozik. Tanya nemrég a People számára árulta el, hogyan kapta meg élete lehetőségét.

„Az United Airlines meghirdetett egy álláslehetőséget légiutas-kísérők számára. A feladat annyi lett volna, hogy egy pár perces felvételen kellett volna szerepelni. Én naivan azt gondoltam, hogy egy új reklámfilmhez, vagy egy biztonsági tájékoztatóhoz keresnek embereket. Akkor jött az első megdöbbenés, amikor felhívtak gratulálni és jelezték, hogy szerepelni fogok egy Disney-filmben" – kezdte beszámolóját a hölgy. Tanya ezután elárulta, hogy a kezdeti sokk később sem maradt abba, ugyanis a forgatás helyszínén kiderült számára, hogy miről van valójában szó.

„Kiderült, hogy Az ördög Pradát visel című filmben fogok szerepelni, sőt még hangos-jelenetem is lesz. Konkrétan Meryl Streeppel kellett beszélgetnem. Aláírattak velem egy titoktartási szerződést, így a film megjelenéséig nem hozhattam nyilvánosságra, hogy mi volt a munkám. Pedig automatikusan mindenkinek elakartam mondani, hogy mit éltem át" – tette hozzá nevetve a színésznővé avanzsáló stewardess.

