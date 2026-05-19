Sydney Sweeney pasija is elmondta a véleményét az obszcén Eufória-jelenetekről: sokakat kiborított a meztelenkedés

Sydney Sweeney korunk egyik legkeresettebb szőke bombázója, szinte minden róla szól Hollywoodban, de legújabb szerepe még a sokat látott rajongóit is sokkolta. Az Eufória legújabb évadában durvábbnál durvább jeleneteket vállalt be: meztelenül táncolt egy pitonnal a nyakában, kisbabaként pózolt felnőtt tartalmakat gyártva, és a lista még folytatódik. A botrányos színésznő hatalmas port kavart, és most barátja, Scooter Braun is felszólalt.

Sydney Sweeney pasija végre megszólalt a színésznő erotikus jelenteivel kapcsolatban.

Forrás: Getty Image

Sydney Sweeney, ha lehet még jobban megosztotta a rajongókat Az Eufória (Euphoria) sorozat sztárja körül igazi botrány alakult ki.

Intim, extravagáns jelenetei mindenkit sokkoltak, és kész viták alakultak ki róla.

Mutatjuk, mit szól ehhez barátja!

Csak pár hete, hogy elkezdődött az Eufória új évada, de minden héten egy újabb botrány születik Sydney Sweeney karaktere miatt. Cassie, akit a színésznő alakít, egy OnlyFans tartalomgyártó, aki a végletekig elmegy, hogy kiszolgálja feliratkozóit. A szerephez Sydney-nek rengeteg durva, bevállalós, erotikus jelenetet kellett eljátszania, amelyről már mindenkinek megvan a maga véleménye. Az Eufória rajongói tajtékzanak, és a színésznő neve is kezd szitokszóvá válni. Mindez addig fajult, hogy Sydney új barátját, Scooter Braunt is megkérdezték.

Sydney Sweeney az Eufória című sorozatban.

Forrás: Northfoto

Sydney Sweeney pasija kitálalt

A 44 éves zeni producer lassan egy éve van együtt Sydney-vel, így nem csoda, hogy őt is előrángatták a kérdésben. „Scooternek az égvilágon semmi baja Sydney bevállalósabb jeleneteivel az Eufóriában, mint ahogy egyetlen más munkájával sem, amit színésznőként végez” – súgta meg nemrég egy bennfentes a Page Sixnek. „Teljesen tisztában van vele, hogy ez a munkájával jár, és maximálisan tiszteli azt az elhivatottságot, amivel a hivatása felé fordul” – tette hozzá a forrás. Mindez nem sokkal azután látott napvilágot, hogy a sorozat legutóbbi epizódjában Sweeney karaktere szinte teljesen meztelenül birkózott egy sárga pitonnal. A névtelen informátor mindenkit megnyugtatott: a Sdynes Sweeney kapcsolata továbbra is sziklaszilárd, és Braun maximálisan támogatja szerelmét a sikeres HBO-sorozat falatnyi ruhás, pikáns jelenetei ellenére is.