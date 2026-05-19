Sydney Sweeney pasija is elmondta a véleményét az obszcén Eufória-jelenetekről: sokakat kiborított a meztelenkedés

Life
2026.05.19.
A rajongók kiakadtak, filmipar lázong, de mit gondol a párja? Sydney Sweeney erotikus Eufória-jelentei teljesen kiverték a biztosítékot, olyannyira, hogy barátja, Scooter Braun is megszólalt a témában. Mutatjuk, mit nyilatkozott a szőke bombázó pasija!

Sydney Sweeney korunk egyik legkeresettebb szőke bombázója, szinte minden róla szól Hollywoodban, de legújabb szerepe még a sokat látott rajongóit is sokkolta. Az Eufória legújabb évadában durvábbnál durvább jeleneteket vállalt be: meztelenül táncolt egy pitonnal a nyakában, kisbabaként pózolt felnőtt tartalmakat gyártva, és a lista még folytatódik. A botrányos színésznő hatalmas port kavart, és most barátja, Scooter Braun is felszólalt.

Sydney Sweeney pasija végre megszólalt a színésznő erotikus jelenteivel kapcsolatban.
Sydney Sweeney, ha lehet még jobban megosztotta a rajongókat

  • Az Eufória (Euphoria) sorozat sztárja körül igazi botrány alakult ki. 
  • Intim, extravagáns jelenetei mindenkit sokkoltak, és kész viták alakultak ki róla. 
  • Mutatjuk, mit szól ehhez barátja!

Csak pár hete, hogy elkezdődött az Eufória új évada, de minden héten egy újabb botrány születik Sydney Sweeney karaktere miatt. Cassie, akit a színésznő alakít, egy OnlyFans tartalomgyártó, aki a végletekig elmegy, hogy kiszolgálja feliratkozóit. A szerephez Sydney-nek rengeteg durva, bevállalós, erotikus jelenetet kellett eljátszania, amelyről már mindenkinek megvan a maga véleménye. Az Eufória rajongói tajtékzanak, és a színésznő neve is kezd szitokszóvá válni. Mindez addig fajult, hogy Sydney új barátját, Scooter Braunt is megkérdezték. 

Sydney Sweeney az Eufória című sorozatban.
Sydney Sweeney pasija kitálalt

A 44 éves zeni producer lassan egy éve van együtt Sydney-vel, így nem csoda, hogy őt is előrángatták a kérdésben. „Scooternek az égvilágon semmi baja Sydney bevállalósabb jeleneteivel az Eufóriában, mint ahogy egyetlen más munkájával sem, amit színésznőként végez” – súgta meg nemrég egy bennfentes a Page Sixnek. „Teljesen tisztában van vele, hogy ez a munkájával jár, és maximálisan tiszteli azt az elhivatottságot, amivel a hivatása felé fordul” – tette hozzá a forrás. Mindez nem sokkal azután látott napvilágot, hogy a sorozat legutóbbi epizódjában Sweeney karaktere szinte teljesen meztelenül birkózott egy sárga pitonnal. A névtelen informátor mindenkit megnyugtatott: a Sdynes Sweeney kapcsolata továbbra is sziklaszilárd, és Braun maximálisan támogatja szerelmét a sikeres HBO-sorozat falatnyi ruhás, pikáns jelenetei ellenére is.

