Ryan Gosling nagyot hibázott: „Kövér lettem és munkanélküli"

Ryan Gosling valamint korábbi főnöke, Peter Jackson is megerősítette, hogy azonnal véget ért a közös munkájuk, miután Ryan Gosling túlsúlyosan jelent meg a Komfortos mennyország forgatásán.

Hihetetlen! Ryan Gosling fiatalon túl kövér volt egy filmszerephez

Ryan Gosling 27 évesen elérte a 95 kiló volt

Bár manapság már az izmos és szálkás testéről ismerjük a szívtipró színészt, nem volt ez mindig így. Nemrég kiderült, hogy a 2009-es Komfortos mennyország című film forgatása előtt felszaladt jó néhány kiló a filmsztárra. Ryan Gosling saját bevallása szerint 27 kilót hízott, mert úgy érezte, hogy a szerepe megkívánja a nagyobb testtömeget. Ám a számításai nem jöttek be, Peter Jackson azonnal kirúgta, miután túlságosan pocakos lett a szerephez.

„A kémiának működnie kell”

„Nem nevesítek senkit, mert ez magánügy. De voltak olyan sztárok, akiket ki kellett rúgnunk a forgatások megkezdése előtt. Ez nem az ő hibájuk. A mi hibánk, mert ez azt jelenti, hogy nem sikerült jól a casting és nem a megfelelő személyt választottuk” – nyilatkozta Peter Jackson a Cannes-i Filmfesztiválon, ahol először beszélt arról, hogy miért szűnt meg a munkakapcsolat Goslinggal. A rendező ugyanekkor dícsérte Gosling színészi kvalitásait, azonban hozzátette, hogy a tehetség nem minden. Peter Jackson szerint a kémiának a kamera előtt és mögött is működnie kell. Ha egy színész nem tudja átadni a szerepe kémiáját a nézőknek, akkor lehet akármilyen jó színész, nem fog működni a dolog. Szerinte ez történt a Komfortos mennyország című film esetében.

„Megjelentem a forgatáson, és elrontottam”

Ryan Gosling korábban így emlékezett vissza a befuccsolt munkájára: „Különböző elképzeléseink voltak arról, hogy hogyan kellene kinéznie a karakternek. Én tényleg úgy gondolom, hogy 95 kilónak kellene lennie. Az előkészítési szakaszban nem sokat beszélgettünk, és ez volt a probléma. Óriási film volt, rengeteg dologra kellett figyelni, és ő nem tudott minden színésszel külön-külön foglalkozni. Egyszerűen megjelentem a forgatáson, és elrontottam. Kövér lettem és munkanélküli”– idézte fel a Barbie sztárja viccelődve.