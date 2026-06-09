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Szívleállása után újra összeesett a pályán a focista − Ezt üzente a szurkolóknak

Shutterstock - Vitalii Vitleo
életveszély szívleállás foci Christian Eriksen
Tóth Hédi
2026.06.09.
Újra hatalmas riadalmat keltett, amikor a dán válogatott egyik játékosa összeesett a mérkőzés közben. Christian Eriksen már otthon lábadozik, és személyesen üzent azoknak, akik aggódtak érte.
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Néhány évvel a világot megrázó szívleállása után ismét egészségügyi vészhelyzet miatt aggódtak a szurkolók Christian Eriksenért. A dán labdarúgó a Dánia–Ukrajna mérkőzésen esett össze, de szerencsére gyorsan érkeztek a biztató hírek, és már saját maga is megszólalt az állapotáról. 

Christian Eriksen már otthon lábadozik a pályán történt rosszullét után.
Christian Eriksen már otthon lábadozik a pályán történt rosszullét után.
Forrás: Shutterstock
  • Christian Eriksen vasárnap összeesett a Dánia–Ukrajna mérkőzésen.
  • Az ICD-készülék megfelelően működött, állapota stabil.
  • A dán futballista már otthonról üzent a szurkolóknak.

Christian Eriksen újra ráhozta a frászt az egész világra

Óriási riadalmat keltett vasárnap este, amikor a dán válogatott egyik legismertebb játékosa, Christian Eriksen váratlanul összeesett a Dánia–Ukrajna barátságos mérkőzésen. A 34 éves futballistát kórházba szállították, a találkozót pedig félbeszakították az incidens után.
A jelenet különösen megrázó volt, hiszen Eriksen neve örökre összefonódott a 2021-es Európa-bajnokság egyik legdrámaibb pillanatával. Akkor milliók szeme láttára esett össze egy Finnország elleni mérkőzésen állt le a szíve a pályán, és csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életét.

Az ICD-je avatkozott közbe

A mostani eset után a dán válogatott orvosa, Morten Boesen hétfőn megnyugtató híreket közölt. Elmondása szerint Eriksen jól van, családja körében pihen, és várhatóan hamarosan hazatérhet a kórházból.
A játékos 2021-es szívleállása után egy beültethető kardioverter-defibrillátort (ICD) kapott, amely folyamatosan figyeli a szív működését, és szükség esetén életmentő elektromos impulzussal avatkozik közbe. Az orvosok szerint a készülék most pontosan úgy működött, ahogy kellett.

Felépülését segíti gyönyörű családja, értük kell folytatnia.
Felépülését segíti gyönyörű családja, értük kell folytatnia. 
Forrás: Shutterstock

Megszólalt Eriksen, üzent a rajongóknak

A korábbi Manchester United- és Tottenham Hotspur-játékos ma már maga is üzent a szurkolóknak, akit kiengedtek a kórházból.
 

Szeretném tudatni mindenkivel, hogy jól vagyok, és hogy itthon vagyok a családommal

 – írta közösségi oldalán.
Eriksen hangsúlyozta, hogy a mostani eset nem ugyanaz volt, mint az öt évvel ezelőtti életveszélyes rosszullét.

Az ICD-m által leadott sokk természetesen nagy hatással volt rám és a családomra, de szeretnék mindenkit megnyugtatni: ez más helyzet volt, mint ami 2021-ben történt. Jól érzem magam, és a felépülésem már megkezdődött 

– fogalmazott.

Mozdulatlanul feküdt a gyepen

A vasárnapi mérkőzés 65. percében Eriksen hirtelen összeesett, és egy ideig mozdulatlanul feküdt a füvön. A stadionban percekig feszült csend uralkodott, miközben az orvosok a pályára siettek. A játékos később magához tért, saját lábán hagyta el a játékteret, majd felesége kíséretében szállt be a mentőautóba.
A találkozót végül 2–1-es dán vezetésnél lefújták.
A legfontosabb hír azonban az, hogy a világ futballszurkolói fellélegezhetnek: Christian Eriksen állapota stabil, otthon lábadozik, és bizakodva tekint a felépülésére.

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Megható felvétel.

 

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