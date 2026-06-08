A mellkasához kapva esett össze a pályán a világhírű focista, Christian Eriksen – VIDEÓ

Talán minden focirajongó emlékezetébe bevésődött, amikor Christian Eriksen 2021. június 12-én összesett a Finnország elleni Európa-bajnokság mérkőzésén. A dán játékos azóta egy beültetett defibrillátorral játszott, azonban egy felkészülési meccsen ismét megtörtént, ami elképzelhetetlennek tűnt. Íme a részletek!

Christian Eriksen ismét összeesett a dán válogatott meccsén.

Forrás: Northfoto

Christian Eriksen egy felkészülési mérkőzésen ismét rosszul lett.

A történet felidézi a 2021-es Európa-bajnokságon történt drámai pillanatokat, amikor Eriksen szívmegállás miatt összeesett a pályán.

A játékos azóta egy beültethető kardioverter-defibrillátorral (ICD) tért vissza a profi futballba, amely a szívritmuszavarok kezelését segíti.

Christian Eriksen ismét összeesett a pályán

A dán válogatott középpályása jubileumot ünnepelt, ugyanis néhány nappal korábban a 150. meccsét játszotta Dánia színeiben. Az Odensében rendezett meccsen a szurkolók és a társak is szinte sokkot kaptak, amikor a Dánia-Ukrajna barátságos mérkőzésen Christian Eriksen a mellkasához kapva újra összeesett a pályán. Az eset kísértetiesen hasonlított ahhoz, mint ami az 5 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon történt, amikor szívrohamot kapott. Eriksen korábban a 2021-es Eb egyik csoportmeccsén lett rosszul, amikor hirtelen szívmegállás miatt újra kellett éleszteni a pályán. A sokkoló eset után a futballista beépített defibrillátort kapott, és visszatérhetett a profi labdarúgáshoz.

Videó is készült a drámai esetről

A drámai pillanatokban azonnal felmerült a kérdés, hogy a játékos mellkasába korábban beültetett ICD (beültethető kardioverter-defibrillátor) hogyan reagált az eseményekre. Az orvos szakértők szerint ezeket a csúcstechnológiás eszközöket pontosan azért kapják a ritmuszavarral küzdő sportolók, hogy egy esetleges újabb leállás vagy zavar esetén azonnali belső sokkot adjanak, ami másodpercek alatt újraindítja vagy szabályozza a szívműködést. A gyors stabilizáció valószínűleg most is ennek az apró szerkezetnek köszönhető.

A Dán Labdarúgó-szövetség az X-en közzétett közleményében megerősítette, hogy Eriksen a körülményekhez képest jól van, és saját lábán hagyta el a pályát, miközben a nézők hosszú tapssal fejezték ki támogatásukat.

„Christian Eriksen eszméleténél van, és a körülményekhez képest jól van” – áll a szövetség tájékoztatásában.

Alább egy videó Eriksen szívmegállásáról még 2021-ből, valamint ide kattintva a mostani eset részletei is láthatók: