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Régen és ma

Harrison Ford mellett lett világhírű: így fest 66 évesen a 80-as évek szépsége, Sean Young

Getty Images North America - VINCE BUCCI
Régen és ma híresség színésznő Harrison Ford
Simon Benedek
2026.06.08.
A Szárnyas fejvadász indította be igazán Sean Young pályafutását. A Harrison Ford főszereplésével készült film után indult be a karrierje a színésznőnek. Így fest 66 évesen az egykori szexszimbólum.
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Fiatalon férfiak milliói rajongtak érte, és a 80-as évek Hollywoodjának egyik legemlékezetesebb arca volt Sean Young, akinek neve összeforrt fiatalkori szerepeivel. Youngot nemcsak színészi tehetsége, hanem különleges szépsége is kiemelte kortársai közül. Mutatjuk, hogy néz ki napjainkban 66 évesen a színésznő, aki Harrison Ford oldalán lett világhírű.

Sean Young a Szárnyas fejvadász című filmben Harrison Ford mellett játszott.
Sean Young a Szárnyas fejvadásszal futott be, amelynek a főszereplője Harrison Ford volt. 
Forrás:  Northfoto 
  • Sean Young a '80-as évek egyik legikonikusabb hollywoodi dívája volt, akit a Szárnyas fejvadász tett világhírűvé.
  • A színésznő ezután olyan kultfilmekben is szerepelt, mint a Dűne, a Tőzsdecápák és az Ace Ventura.
  • 66 évesen ma már ritkábban látható a vásznon, de továbbra is időről időre feltűnik filmes és televíziós projektekben.

Harrison Fordnak köszönheti a hírnevét Sean Young?

Mary Sean Young 1959. november 20-án született az Egyesült Államokban, Louisville-ben. Művészeti közegben nőtt fel – apja televíziós producer és újságíró volt, édesanyja forgatókönyvíró –, így nem meglepő, hogy már fiatalon a művészetek felé fordult. Táncot tanult, majd modellként is dolgozott, mielőtt a filmipar mellett döntött.

Az igazi világhírnevet az 1982-es kultfilm, a Szárnyas fejvadász hozta el számára, ahol Harrison Ford oldalán alakította Rachael-t. A film kezdetben megosztotta a közönséget, később azonban kultikus alkotássá vált. Harrison Ford és Sean Young brillíroztak a szerepben. Young ezután egy csapásra a korszak egyik legkeresettebb színésznője lett.

A 80-as évek egyik legnagyobb dívája volt

A siker után olyan produkciókban tűnt fel, mint a Dűne, a Tőzsdecápák, a Nincs kiút vagy az Ace Ventura. Elegáns megjelenése, karakteres arcvonásai és természetes kisugárzása miatt hamar a '80-as évek szexszimbólumaként emlegették. Aranykorában a hollywoodi címlapok rendszeres szereplője volt.

Így él ma az egykori sztár

Ma, 66 évesen már ritkábban szerepel filmekben és ezáltal a reflektorfényt is maga mögött hagyta. Azért időről időre továbbra is feltűnik filmes vagy televíziós projektekben. Mutatjtuk, hogyan fest napjainkban: 

Sean Young
Sean Young így néz ki napjainkban.
Forrás: SOPA Images/SIPA/Profimedia

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