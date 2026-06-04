26 évvel az első film után visszatért a Horrorra akadva– Képeken a szereplők akkor és most 

Kihaltak a mozikból a zseniális paródiák? A Wayans testvérek szerint szó sincs róla! Készülj fel, mert negyedszázad után újra összeáll a kultikus csapat, és brutálisabb poénáradatot zúdítanak ránk, mint valaha. De vajon hogy néznek ki ma a Horrorra akadva szereplők, és ki az a két ikonikus színésznő, aki csak csillagászati összegért hajlandó visszatérni? Mutatjuk, mit kell tudnod a Horrorra akadva 6. részéről, és azt is, hogy néznek ki a szereplők most!

Megérkezett a Horrorra akadva zseniális folytatása!

Forrás: AFP

Újra itt a Horrorra akadva, és a kedvenc karaktereink is visszatértek 2000-ben jelent meg az első Horrorra akadva film, azóta a 26 év alatt rengeteget változtak kedvenc színészeink.

A régi csapat most újra összeállt, és zseniálisabbak, mint valaha.

Mutatjuk, mit kell tudnod az új filmről!

Hihetetlen, de a legelső Horrorra akadva (Scary Movie) premierje óta több mint 26 év telt el. A kultikus film még anno 2000 július 7-én robbant be a mozikba. Az akkori korszak legnépszerűbb horrorjait könyörtelenül kifigurázó alkotás hatalmas globális siker lett, és az évek során további négy folytatást is megihletett. A rajongók azonban már régóta éheztek az igazi, hamisítatlan, térdcsapkodós humorra.

A Horrorra akadva 2026-ban is tudja hozni a megszokott humorát.

Forrás: northfoto

Hivatalosan is itt a Horrorra akadva 6!

A projektet még 2024-ben jelentette be Marlon Wayans, aki testvérével, Shawn Wayans-szal közösen írta és főszerepelte az eredeti filmet. A fivérek most nemcsak egymással, de harmadik testvérükkel, Keenen Wayans-szal is újraegyesülnek.

Horrorra akadva 2026: mikor jön ki a mozikba, és kik térnek vissza?

A film most június 4.-én debütált a magyar mozikban, így éppen időben vagy, hogy az elsők között láthasd. Bár a hivatalos szereposztást sokáig homály fedte, a nosztalgiafaktor garantált. A franchise abszolút sztárja, a Cindyt alakító Anna Faris korábban elárulta, hogy két nagyon komoly feltétellel térne vissza: ha kap elég pénzt, és ha a filmben benne lesz Regina Hall is, aki a karakterének legjobb barátnőjét, Brendát játszotta. Úgy tűnik, a kívánsága teljesült.

Vajon a régi humor is visszatér?

26 év után megbocsátható lenne, ha azt hinnénk, Hollywood elfelejtette a tökéletes Horrorra akadva-filmek receptjét. De a család, amely elindította a lavinát, pontosan emlékszik a képletre, náluk nincsenek üresjáratok vagy felesleges drámázás.