Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 4., csütörtök Bulcsú

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
akkor és most

26 évvel az első film után visszatért a Horrorra akadva– Képeken a szereplők akkor és most 

northfoto - Dimension Films
akkor és most film galéria Horrorra akadva
Life
2026.06.04.
Halálfélelem és nevetés! Visszatért a 2000-es évek legikonikusabb filmsorozata, a Horrorra akadva. Nézd meg galériánkban, hogy néztek ki a szereplők akkor és most!
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Kihaltak a mozikból a zseniális paródiák? A Wayans testvérek szerint szó sincs róla! Készülj fel, mert negyedszázad után újra összeáll a kultikus csapat, és brutálisabb poénáradatot zúdítanak ránk, mint valaha. De vajon hogy néznek ki ma a Horrorra akadva szereplők, és ki az a két ikonikus színésznő, aki csak csillagászati összegért hajlandó visszatérni? Mutatjuk, mit kell tudnod a Horrorra akadva 6. részéről, és azt is, hogy néznek ki a szereplők most! 

Horrorra akadva 6
Megérkezett a Horrorra akadva zseniális folytatása!
Forrás: AFP

Újra itt a Horrorra akadva, és a kedvenc karaktereink is visszatértek 

  • 2000-ben jelent meg az első Horrorra akadva film, azóta a 26 év alatt rengeteget változtak kedvenc színészeink.  
  • A régi csapat most újra összeállt, és zseniálisabbak, mint valaha. 
  • Mutatjuk, mit kell tudnod az új filmről! 

Hihetetlen, de a legelső Horrorra akadva (Scary Movie) premierje óta több mint 26 év telt el. A kultikus film még anno 2000 július 7-én robbant be a mozikba. Az akkori korszak legnépszerűbb horrorjait könyörtelenül kifigurázó alkotás hatalmas globális siker lett, és az évek során további négy folytatást is megihletett. A rajongók azonban már régóta éheztek az igazi, hamisítatlan, térdcsapkodós humorra. 

Horrorra akadva 2026
A Horrorra akadva 2026-ban is tudja hozni a megszokott humorát.
Forrás: northfoto

Hivatalosan is itt a Horrorra akadva 6! 

A projektet még 2024-ben jelentette be Marlon Wayans, aki testvérével, Shawn Wayans-szal közösen írta és főszerepelte az eredeti filmet. A fivérek most nemcsak egymással, de harmadik testvérükkel, Keenen Wayans-szal is újraegyesülnek.  

Horrorra akadva 2026: mikor jön ki a mozikba, és kik térnek vissza? 

A film most június 4.-én debütált a magyar mozikban, így éppen időben vagy, hogy az elsők között láthasd. Bár a hivatalos szereposztást sokáig homály fedte, a nosztalgiafaktor garantált. A franchise abszolút sztárja, a Cindyt alakító Anna Faris korábban elárulta, hogy két nagyon komoly feltétellel térne vissza: ha kap elég pénzt, és ha a filmben benne lesz Regina Hall is, aki a karakterének legjobb barátnőjét, Brendát játszotta. Úgy tűnik, a kívánsága teljesült.  

Vajon a régi humor is visszatér?

26 év után megbocsátható lenne, ha azt hinnénk, Hollywood elfelejtette a tökéletes Horrorra akadva-filmek receptjét. De a család, amely elindította a lavinát, pontosan emlékszik a képletre, náluk nincsenek üresjáratok vagy felesleges drámázás. 

„Ha megnézed a filmjeinket – legyen az a Feketék fehéren vagy a Kiscsávó –, mindegyik poénokból és gegsorozatokból áll. Poén poén hátán. Ha egy filmünk másfél órás, akkor abból 88 perc tiszta humor, és csak 2 perc a komolyság” – mesélte Marlon. Akárhogy is, a Horrorra akadva szereplők visszatérése az év egyik legnagyobb filmes durranásának ígérkezik.  

Kattints a galériánkra és nézd meg, hogy néztek ki a legendás Horrorra akadva szereplők akkor és most, 2026-ban! 

Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
Horrorra akadva szereplők akkor és most
1 / 8
Marlon Wayans
Northfoto

 

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Így néznek ki a Top Gun legendás szereplői 40 év elteltével: ma ünnepli évfordulóját a film

Miközben a kultuszfilm a 40. évfordulójához érkezik, galériánkban megmutatjuk, hogyan változtak meg kedvenc pilótáink, azóta, hogy a Top Gun katapultálta őket a világhírnév felé.

Rá sem ismernél a Jurassic Park cuki gyereksztárjaira: már a 40-es éveikben járnak

Harmincegy év telt el azóta, hogy Lex és Tim Murphy reszketve bújtak el a konyhában a raptorok elől. Mutatjuk, hogyan festenek ma a kultuszfilm egykori gyereksztárjai!

Így festenek most, 50 felett a Baywatch legendás vízimentői: megmutatták, mi maradt a régi formájukból − FOTÓ

Sokk és nosztalgia Venice Beachen. A ’90-es évek ikonikus sorozatának szereplői visszatértek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu