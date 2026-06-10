Nem hiszed el, ki lép színpadra Jason Derulo budapesti koncertje előtt – Erre még a legnagyobb rajongók sem számítottak!

Jason Derulo a nemzetközi pop- és R&B-színtér egyik legismertebb előadója, aki olyan világslágerekkel vált ismertté, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love. Budapesti koncertjén a közönség látványos koreográfiákra, nagyszabású show-elemekre és a legismertebb dalokra számíthat.
A Budapest Park kapui 18:00 órakor nyílnak meg, az est előfellépője pedig Bruno lesz, aki várhatóan 18:50-kor kezdi meg műsorát. A fiatal előadó az elmúlt években a magyar könnyűzenei színtér egyik meghatározó szereplőjévé vált: a Bruno x Spacc formáció tagjaként és szólóelőadóként is több milliós nézettségű dalok fűződnek a nevéhez.
A koncert előtt most újabb meglepetést jelentettek be: Brunohoz Spacc és KKevin is csatlakozik a színpadon. Ez azt jelenti, hogy Jason Derulo fellépése előtt nemcsak egy hazai előadó melegíti be a közönséget, hanem egy erős magyar zenei blokk vezeti fel az est fő produkcióját.
Jason Derulo – The Last Dance World Tour:
- Helyszín: Budapest Park
- Időpont: 2026. június 10., szerda
- Kapunyitás: 18:00
- Bruno: 18:50
- Jason Derulo: 20:00
- Jegyek: https://www.eventim.hu/noapp/artist/jason-derulo/jason-derulo-4099510