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Nem hiszed el, ki lép színpadra Jason Derulo budapesti koncertje előtt – Erre még a legnagyobb rajongók sem számítottak!

Világsztár Jason Derulo koncert
Life.hu
2026.06.10.
Már csak órák választják el a rajongókat Jason Derulo budapesti koncertjétől: a többszörös platinalemezes világsztár 2026. június 10-én, szerdán érkezik a Budapest Parkba The Last Dance World Tour című világturnéjával. Az este egyik új bejelentése, hogy az előfellépő Bruno mellett Spacc és KKevin is színpadra lép.

Jason Derulo a nemzetközi pop- és R&B-színtér egyik legismertebb előadója, aki olyan világslágerekkel vált ismertté, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla vagy a Savage Love. Budapesti koncertjén a közönség látványos koreográfiákra, nagyszabású show-elemekre és a legismertebb dalokra számíthat. 

Jason Derulo a Budapest Parkban lép fel június 10-én
Jason Derulo a Budapest Parkban lép fel június 10-én

A Budapest Park kapui 18:00 órakor nyílnak meg, az est előfellépője pedig Bruno lesz, aki várhatóan 18:50-kor kezdi meg műsorát. A fiatal előadó az elmúlt években a magyar könnyűzenei színtér egyik meghatározó szereplőjévé vált: a Bruno x Spacc formáció tagjaként és szólóelőadóként is több milliós nézettségű dalok fűződnek a nevéhez.

A koncert előtt most újabb meglepetést jelentettek be: Brunohoz Spacc és KKevin is csatlakozik a színpadon. Ez azt jelenti, hogy Jason Derulo fellépése előtt nemcsak egy hazai előadó melegíti be a közönséget, hanem egy erős magyar zenei blokk vezeti fel az est fő produkcióját.

Jason Derulo – The Last Dance World Tour:

 

 

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