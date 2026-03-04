Magyarországra érkezik Jason Derulo: a világsztár 2026 júniusában a Budapest Parkban lép fel.

Jason Derulo 2026. június 10-én 20 órakor ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja keretében. Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik. A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez, amelynek koreográfiáját Jeremy Strong készítette. A jegyértékesítés március 4-én 10 órakor indul. A többszörös platinalemezes előadó eddig több mint 250 millió kislemezt értékesített világszerte, dalait több tízmilliárd alkalommal streamelték. A koncert hazai szervezője a Green Stage Production.
Jason Derulo koncertje felszabadult, táncolható élmény lesz
Jason legnagyobb slágeréivel érkezik a Budapest Park színpadára, látványos tánckoreográfiával és hamisítatlan bulihangulattal. A koncert egyszerre lesz energikus popshow és magával ragadó közönségélmény.
Lüktető ütemek, erőteljes vizuális elemek és folyamatos interakció gondoskodik arról, hogy egy igazán felejthetetlen nyári este várjon a rajongókra.
Produkciója nem csupán egy koncert, hanem felszabadult, táncolható élmény lesz, ami a nemzetközi popszíntér legszórakoztatóbb pillanatait hozza el a magyar közönségnek. Az est egyik várhatóan kiemelt pillanata legújabb kislemeze, a Sexy For Me lesz, amelyhez a koreográfiát Jeremy Strong készítette, aki korábban Justin Bieber és Usher produkcióin is dolgozott.
A The Last Dance (Part 1) méltó és összegző lezárása Jason Derulo eddigi pályaszakaszának
Az album egységbe rendezi mindazt a zenei és előadói karaktert, amelyet a közönség az elmúlt évek során megismert és megszeretett, miközben már egy új alkotói korszak ígéretét is magában hordozza. Megőrzi az előző korszak lendületét, karakteres hangzását, magabiztos stílusát, ugyanakkor tudatosan lezár egy meghatározó fejezetet.
A Part 1 és az idén érkező Part 2 együtt egy új kreatív és személyes időszak kezdetét jelentik, amelyet a fejlődés, a szabadság és a folyamatos megújulás szellemisége határoz meg.
Jason Derulo a közösségi médiában közel 250 millió követővel büszkélkedhet, közülük több mint 66 millióan a TikTok-on követik. A platformon a negyedik legnépszerűbb férfi előadó, és nemzetközi szinten is a legnagyobb hatású zenei alkotók és tartalomgyártók egyikének számít.
Miamiban élő haiti család gyerekéből lett világsztár
Bár ma már világszerte ismert, többszörös platinalemezes előadó és dalszerző, története szerény körülmények között indult. Saját szavaival élve egy Miamiban élő haiti család gyerekeként kezdte pályafutását, és kitartásának, valamint kemény munkájának köszönhetően generációja egyik legsikeresebb és legtermékenyebb művészévé vált.
Több mint 250 millió eladott kislemezzel és több tízmilliárd streammel a háta mögött olyan generációs slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Talk Dirty, a Wiggle, a Swalla és a Savage Love, amely a Billboard Hot 100 élére került, és 16 ország slágerlistáját vezette.Előadói sokoldalúsága pályájának egyik legerősebb és legmeghatározóbb pillére. Rendkívüli alkotóerővel és kifogyhatatlan energiával képes megújulni, legyen szó BTS-sel, Nicki Minaj-al, Luke Bryannel vagy Michael Bubléval való közös munkáról.
Magabiztosan és természetes könnyedséggel ötvözi a különböző zenei műfajokat, kultúrákat és nemzetközi hangzásvilágokat. A Nora Fatehi-al közös világslágere, a Snake már több mint 124 milliós megtekintésnél jár, míg a You DJ I’ll Drive megjelenésével visszatér klasszikus popgyökereihez, és egy euforikus, energikus himnuszt szállít, amely egyszerre hódítja meg a lejátszási listákat és a tánctereket.
Jason Derulo - The Last Dance World Tour
Jegyek az Eventim oldalán kaphatóak.
Időpont és helyszín: 2026. június 10. este 8 óra, Budapest Park, a főváros ikonikus szabadtéri koncerthelyszíne, amelynek weboldalán belépőjegyek szintén megvásárolhatók.
A magyarországi koncert szervezője a Green Stage Production.