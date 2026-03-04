Jason Derulo 2026. június 10-én 20 órakor ad koncertet a Budapest Parkban The Last Dance World Tour elnevezésű világkörüli turnéja keretében. Az énekes február 26-án jelentette meg The Last Dance (Part 1) című albumát, amelyhez arénaturné is kapcsolódik. A budapesti állomáson korábbi nemzetközi slágerei és új dalai egyaránt szerepelnek a műsorban, köztük a Sexy For Me című kislemez, amelynek koreográfiáját Jeremy Strong készítette. A jegyértékesítés március 4-én 10 órakor indul. A többszörös platinalemezes előadó eddig több mint 250 millió kislemezt értékesített világszerte, dalait több tízmilliárd alkalommal streamelték. A koncert hazai szervezője a Green Stage Production.

Magyarországra érkezik Jason Derulo: a világsztár 2026 júniusában a Budapest Parkban lép fel.

Forrás: Green Stage Production

Jason Derulo koncertje felszabadult, táncolható élmény lesz

Jason legnagyobb slágeréivel érkezik a Budapest Park színpadára, látványos tánckoreográfiával és hamisítatlan bulihangulattal. A koncert egyszerre lesz energikus popshow és magával ragadó közönségélmény.

Lüktető ütemek, erőteljes vizuális elemek és folyamatos interakció gondoskodik arról, hogy egy igazán felejthetetlen nyári este várjon a rajongókra.

Produkciója nem csupán egy koncert, hanem felszabadult, táncolható élmény lesz, ami a nemzetközi popszíntér legszórakoztatóbb pillanatait hozza el a magyar közönségnek. Az est egyik várhatóan kiemelt pillanata legújabb kislemeze, a Sexy For Me lesz, amelyhez a koreográfiát Jeremy Strong készítette, aki korábban Justin Bieber és Usher produkcióin is dolgozott.

A The Last Dance (Part 1) méltó és összegző lezárása Jason Derulo eddigi pályaszakaszának

Az album egységbe rendezi mindazt a zenei és előadói karaktert, amelyet a közönség az elmúlt évek során megismert és megszeretett, miközben már egy új alkotói korszak ígéretét is magában hordozza. Megőrzi az előző korszak lendületét, karakteres hangzását, magabiztos stílusát, ugyanakkor tudatosan lezár egy meghatározó fejezetet.

A Part 1 és az idén érkező Part 2 együtt egy új kreatív és személyes időszak kezdetét jelentik, amelyet a fejlődés, a szabadság és a folyamatos megújulás szellemisége határoz meg.

Jason Derulo a közösségi médiában közel 250 millió követővel büszkélkedhet, közülük több mint 66 millióan a TikTok-on követik. A platformon a negyedik legnépszerűbb férfi előadó, és nemzetközi szinten is a legnagyobb hatású zenei alkotók és tartalomgyártók egyikének számít.