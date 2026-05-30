Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
ikrek

Jennifer Lopez teljesen egyedül maradt: a válása után most gyerekei is elhagyják

ikrek ballagás Jennifer Lopez
Az énekesnő két hete csak sír. Jennifer Lopez gyerekei ugyanis bejelentették, hogy elhagyják a szülői házat. J.Lo az ikerpár döntéséről Jimmy Kimmel műsorában beszélt.

Jennifer Lopez bevallotta: alig bír az ikreiről beszélni anélkül, hogy el ne sírná magát. J.Lo gyerekei, Max és Emme ugyanis kollégiumra cseréli a mamahotelt.

Jennifer Lopez gyerekeivel Max és Emme Muñizzal
Jennifer Lopeznek el kell engednie az ikrei, Max és Emme Muñiz kezét.
Forrás: Getty Images
  • J.Lo ikrei épp most ballagnak el a középiskolából.
  • A Marc Anthonytól született Max és Emme különböző egyetemre fognak járni.
  • Az énekesnő két hete sír amiatt, hogy gyerekei elhagyják a családi fészket.

J.Lo vallomása a Jimmy Kimmel Live!-ban

Az amerikai énekes- és színésznő meglepően vallott az anyaságról. Jelen fázisában ugyanis azzal a nehézséggel kell szembenéznie, hogy a gyerekei kirepülnek a családi fészekből. Az Egyesült Államokban a középiskolai ballagás után a diákok legtöbbször igen messze utaznak a családi háztól, hiszen az egyetem, ahová felvételt nyertek, lehet, hogy az ország másik végében helyezkedik el.

J.Lo gyerekeinek épp most van a ballagása, ami egyre közelebb hozza a kiköltözésük pillanatát. „Ne beszéljünk róla, mert sírni kezdek” – mondta Lopez a Jimmy Kimmel Live!-műsorban, majd azt is hozzátette, hogy az ikrek ballagásán egészen biztosan záporozni fognak a könnyei.

Jennifer Lopez ikrei

A 18 éves Max és Emme J.Lo exférjétől, Mark Anthonytól született. Az ikrek már középiskolában is más intézménybe jártak, így természetesen az egyetemmel sem lesz különböző a helyzet.

Szerintem ez rendben van. Csak azt akarom, hogy boldogok legyenek. Menjenek oda, ahová csak akarnak, és csinálják azt, amit csak akarnak.

– mondta az énekesnő.

Az énekesnő azt is bevallotta, hogy bár nagyon elszomorítja, hogy a gyerekei messze költöznek tőle, attól még ő maga is emlékszik arra, hogy milyen érzés volt 18 évesnek lenni. „Én is alig vártam, hogy kiszabaduljak otthonról, és önálló legyek.”– nyilatkozta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Szoboszlai Dominik megérkezett Budapestre, majd összetörte jó néhány szurkoló szívét

A magyar válogatott csapatkapitánya is Budapestre utazott, hogy megtekintse a Bajnokok Ligája döntőjét szombat este. A szurkolók személyesen találkozhattak Szoboszlai Dominikkal a mérkőzés előtt.

Madonna elárulta, hogy ki volt élete legjobb szexpartnere: meglepő választ adott

A popkirálynő lerántotta a leplet az egyik féltve őrzött titkáról. Madonna elárulta, hogy kivel töltötte együtt élete legizgalmasabb éjszakáját.

Mégsem rúgták ki Tom Hardyt a Gengsztervilágból? Helen Mirren rejtélyes üzenetet küldött

Korábban bombaként robbant a hír, hogy a sármos színészt kirúgták a Gengsztervilág című sorozat harmadik évadából, miután összetűzésbe keveredett Helen Mirrennel a forgatásokon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu