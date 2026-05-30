Jennifer Lopez teljesen egyedül maradt: a válása után most gyerekei is elhagyják

Jennifer Lopez bevallotta: alig bír az ikreiről beszélni anélkül, hogy el ne sírná magát. J.Lo gyerekei, Max és Emme ugyanis kollégiumra cseréli a mamahotelt.

Jennifer Lopeznek el kell engednie az ikrei, Max és Emme Muñiz kezét.

Forrás: Getty Images

J.Lo ikrei épp most ballagnak el a középiskolából.

A Marc Anthonytól született Max és Emme különböző egyetemre fognak járni.

Az énekesnő két hete sír amiatt, hogy gyerekei elhagyják a családi fészket.

J.Lo vallomása a Jimmy Kimmel Live!-ban

Az amerikai énekes- és színésznő meglepően vallott az anyaságról. Jelen fázisában ugyanis azzal a nehézséggel kell szembenéznie, hogy a gyerekei kirepülnek a családi fészekből. Az Egyesült Államokban a középiskolai ballagás után a diákok legtöbbször igen messze utaznak a családi háztól, hiszen az egyetem, ahová felvételt nyertek, lehet, hogy az ország másik végében helyezkedik el.

J.Lo gyerekeinek épp most van a ballagása, ami egyre közelebb hozza a kiköltözésük pillanatát. „Ne beszéljünk róla, mert sírni kezdek” – mondta Lopez a Jimmy Kimmel Live!-műsorban, majd azt is hozzátette, hogy az ikrek ballagásán egészen biztosan záporozni fognak a könnyei.

Jennifer Lopez ikrei

A 18 éves Max és Emme J.Lo exférjétől, Mark Anthonytól született. Az ikrek már középiskolában is más intézménybe jártak, így természetesen az egyetemmel sem lesz különböző a helyzet.

Szerintem ez rendben van. Csak azt akarom, hogy boldogok legyenek. Menjenek oda, ahová csak akarnak, és csinálják azt, amit csak akarnak.

– mondta az énekesnő.

Az énekesnő azt is bevallotta, hogy bár nagyon elszomorítja, hogy a gyerekei messze költöznek tőle, attól még ő maga is emlékszik arra, hogy milyen érzés volt 18 évesnek lenni. „Én is alig vártam, hogy kiszabaduljak otthonról, és önálló legyek.”– nyilatkozta.

