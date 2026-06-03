Jennifer Lopez mellei majdnem kiestek a ruhájából: dekoltázsával akart imponálni új kiszemeltjének - Fotó

Az 56 éves Jennifer Lopez és a Ted Lasso 45 éves sztárja néhány órával azután állt a kamerák elé, hogy a The Today Show-ban Savannah Guthrie nyíltan rákérdezett, mi van közöttük. A két színész a Netflixre érkező romantikus vígjátékban szerelmespárt alakít, sokan pedig tudni vélik, több van köztük munkakapcsolatnál.

Brett Goldstein és Jennifer Lopez az Office Romance című sorozat New York-i premierjén

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Brett Goldstein a fotózáson többször Jennifer Lopez dereka köré fonta a karját. Az énekesnő egy pánt nélküli Miss Sohee SS25 Couture fűzős ruhát viselt, amiből szinte kiesek a mellei - nem is csoda, hogy Goldstein élvezte, lenézhet rá. A párocska között izzott a levegő, Lopez többször úgynézett a színészre, mint egy félistenre.

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Az Office Romance című Netflix-produkcióban Jennifer Lopez Jackie-t, az Air Cruz vezérigazgatóját alakítja, aki szigorú szabályokat hozott arra, hogy az alkalmazottak között még véletlenül se alakulhasson ki szerelmi viszony. Ez az elv azonban megdőlni látszik, amikor munkába áll nála egy új, sármos ügyvéd - őt alakítja Goldstein. A két színész között a képernyőn is működött a kémia, ezért Savannah Guthrie a Today Show-ban egyenesen rákérdezett, mi igaz a románcról szóló pletykákból.

„Tudod, mit mond mindenki...” – vezette fel Guthrie a kérdést. „Lehet, hogy ez valódi köztetek? Tényleg randiztok a való életben?”

Lopez először láthatóan meglepődött, majd így válaszolt: „Nem volt még olyan, hogy ne próbáltak volna meg összehozni azzal, akivel éppen dolgozom.”

Guthrie erre azt mondta: „Ez nem volt válasz” – mondta, mire Lopez visszakérdezett: „Ez nem volt válasz? De válasz volt! Attól, hogy valakivel összehoznak, az még nem lesz igaz."

Guthrie harmadszor is feltette a kérdést: „Rendben, szóval a való életben nem randiztok?”

„Nem randizunk” – mondta Lopez, Brett Goldstein pedig hozzátette: „Így van.”

Goldstein azonban nem tagadta, hogy már az első találkozásukkor erős volt köztük az összhang. „Amikor először találkoztunk Zoomon, rögtön ott volt a kémia” – mondta.