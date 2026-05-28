Falatnyi bikiniben lazított Jennifer Lopez: 56 évesen is elképesztő formában van – Fotó

Jennifer Lopez ismét megmutatta, hogy az idő mintha egyáltalán nem fogna rajta. Az énekesnő az amerikai Memorial Day hétvégéjén osztott meg több felvételt közösségi oldalán, amelyeken családja és barátai körében pihen.

Jennifer Lopez tökéletes testet villantott.

A Memorial Day az Egyesült Államok egyik fontos ünnepe, amelyet minden év májusának utolsó hétfőjén tartanak az elesett katonák emlékére. Jennifer Lopez ezúttal egy meghitt, jó hangulatú összejövetellel emlékezett meg a napról. „Azokkal töltöm ezt a napot, akiket szeretek” – írta a posztjához.

A bejegyzés első képein még egy mélyen kivágott fehér nyári ruhában látható, később azonban bikinire váltott, és a medence mellett napozott. Az 56 éves világsztár fantasztikus formában van: feszes hasa, karcsú alakja és sportos megjelenése rengeteg dicséretet kapott a kommentek között.

A felvételeken Jennifer Lopez ikergyermekei, Max és Emme is feltűnnek. A 18 éves testvérek februárban ünnepelték születésnapjukat, és sok követő szerint egyre jobban hasonlítanak édesapjukra, Marc Anthonyra.

A családi összejövetelen nemcsak a medencézés és a közös étkezés kapott főszerepet, hanem az éneklés is: a videók alapján a társaság kifejezetten felszabadultan ünnepelt együtt.

Hamarosan debütál új filmje

A Jennifer Lopez főszereplésével készült Office Romance (Munkahelyi románc) június 5-én érkezik a Netflixre. A romantikus vígjátékban az énekesnő egy sikeres cégvezetőt alakít, aki váratlanul bonyolódik munkahelyi románcba.

