A Charlie angyalai bombázója 80 évesen is elképesztő formában van – Szerinte ez a fiatalsága titka

A Charlie angyalainak egykori sztárja, Jaclyn Smith valósággal megbabonázta a nagyközönséget a legutóbbi New York-i megjelenésével. A színésznő felett ugyanis mintha egyszerűen megállt volna az idő: még nyolcvanadik életévén túl is irigylésre méltóan fest, és simán letagadhatna legalább harminc évet. Most azonban végre megtörte a csendet, és elárulta a titkot, amire a rajongók már oly régóta epekedve vártak. Kiderült, mi a fiatalos megjelenésének forrása.
- Az egykori Charlie angyalai New Yorkban ünnepelték az ikonikus széria jubileumi évfordulóját.
- A színésznők korábban, már a sorozat forgatás alatt is rendkívül szoros baráti kapcsolatot ápoltak.
- Jaclyn Smith fiatalos megjelenése levette a rajongókat a lábukról, most elárulta mi a kortalan szépségének titka.
Jaclyn Smith elképesztő formában van
A legendás színésznő egykori partnerével, Kate Jacksonnal ünnepelte a sorozat 50. évfordulóját a Plaza Hotelben, a 2026-os Paley Honors tavaszi gálán, hogy méltóképpen megemlékezzenek az ikonikus szériáról. Bár azóta több mint fél évszázad telt el, a gálán most ismét lencsevégre kaphatták őket, ahogy egymás mellett mosolyognak. Jaclyn ráadásul elképesztően sikkesen festett; egy könnyed, elegáns, fekete szatén blézert viselt egy lenge, sötét blúzzal, amit egy színes, hímzett részletekkel feldobott mintás nadrággal kombinált. Ezt a már önmagában is lenyűgöző összeállítást pedig csillogó kiegészítőkkel tette még teljesebbé.
Egyáltalán nem meglepő, hogy a mai napig ilyen szoros kapcsolatot ápolnak egymással, hiszen Jaclyn korábban elárulta, hogy az egykori angyalok között már a forgatások alatt egy megbonthatatlan barátság szövődött.
A dögös csajok ráadásul milliók nagy kedvencei voltak szerte a világon, míg Jaclyn a stílusos és sportos Kelly Garrett bőrébe bújt, addig Kate a rendkívül intelligens Sabrinát alakította. A Charlie angyalainak elsöprő népszerűsége egyértelműen nekik is köszönhető, hiszen az akciót, a rejtélyt és a divatot valami egészen lélegzetelállító módon ötvözték a képernyőn.
A fiatalságának forrását is elárulta
A színésznő időtlen szépsége teljesen hatalmába kerítette a rajongókat, miközben egyesek fantasztikusnak és lenyűgözőnek nevezték, mások hitetlenkedve jegyezték meg, hogy az évek múlásával sem látnak rajta semmi változást olyan, mintha a sztár egyáltalán nem öregedne.
Jaclyn eleget tett rajongói kíváncsiságának, és végre megosztotta a titkát. Elárulta, mi az, ami még 80 éves korában is segít neki megőrizni az egykoron a képernyőn is látott fiatalos, tökéletes ragyogását.
Az ikon azt is kiemelte, hogy nem a méregdrága sminktrükkök állnak a kortalansága hátterében, sokkal inkább egy olyan csodaszer, amit nem lehet megvásárolni. Elmondása szerint semmi másra nincs szüksége a külseje megőrzéséhez, a tiszta szeretet és az egészséges életmódja az az egyetlen igazi fegyver, amellyel elérhető ez az üde frissesség. A színésznő ráadásul a családjáról is boldogan mesélt, elmondása szerint csodálatos férje és két gyermeke mellett többre már nem is vágyik az élettől.
Úgy véli, az otthoni harmónia és a feltétel nélküli szeretet az, ami legbelülről táplálja őt, és pontosan ez a boldogság a legfőbb titkos összetevő, ami még 80 évesen is ennyire ellenállhatatlanná teszi a külsejét.
