A Charlie angyalai bombázója 80 évesen is elképesztő formában van – Szerinte ez a fiatalsága titka

A Charlie angyalainak egykori sztárja, Jaclyn Smith valósággal megbabonázta a nagyközönséget a legutóbbi New York-i megjelenésével. A színésznő felett ugyanis mintha egyszerűen megállt volna az idő: még nyolcvanadik életévén túl is irigylésre méltóan fest, és simán letagadhatna legalább harminc évet. Most azonban végre megtörte a csendet, és elárulta a titkot, amire a rajongók már oly régóta epekedve vártak. Kiderült, mi a fiatalos megjelenésének forrása.

A Charlie angyalai két egykori főszereplője, Jaclyn Smith és Kate Jackson a mai napig rendkívül szoros barátságot ápolnak.

A legendás színésznő egykori partnerével, Kate Jacksonnal ünnepelte a sorozat 50. évfordulóját a Plaza Hotelben, a 2026-os Paley Honors tavaszi gálán, hogy méltóképpen megemlékezzenek az ikonikus szériáról. Bár azóta több mint fél évszázad telt el, a gálán most ismét lencsevégre kaphatták őket, ahogy egymás mellett mosolyognak. Jaclyn ráadásul elképesztően sikkesen festett; egy könnyed, elegáns, fekete szatén blézert viselt egy lenge, sötét blúzzal, amit egy színes, hímzett részletekkel feldobott mintás nadrággal kombinált. Ezt a már önmagában is lenyűgöző összeállítást pedig csillogó kiegészítőkkel tette még teljesebbé.

Egyáltalán nem meglepő, hogy a mai napig ilyen szoros kapcsolatot ápolnak egymással, hiszen Jaclyn korábban elárulta, hogy az egykori angyalok között már a forgatások alatt egy megbonthatatlan barátság szövődött.

A dögös csajok ráadásul milliók nagy kedvencei voltak szerte a világon, míg Jaclyn a stílusos és sportos Kelly Garrett bőrébe bújt, addig Kate a rendkívül intelligens Sabrinát alakította. A Charlie angyalainak elsöprő népszerűsége egyértelműen nekik is köszönhető, hiszen az akciót, a rejtélyt és a divatot valami egészen lélegzetelállító módon ötvözték a képernyőn.