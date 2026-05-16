Marilyn Monroe legintimebb felvételeit árverezik el - A rajongók dühöngve követelik a licit leállítását

Ami tisztelgésnek indult a filmtörténelem legnagyobb ikonja előtt, az pillanatok alatt egy gyomorforgató botránnyá alakult át. Marilyn Monroe hamarosan 100 éves lenne, de ahelyett, hogy békében nyugodhatna, a hiénák újra darabokra szedik az emlékét. Mutatjuk a felháborító botrány részleteit!

Marilyn Monroe intim felvételeit bocsátották árverésre.

Forrás: Getty Images

Marilyn Monroe emlékét becstelenítik meg Kevés olyan ikon létezett, mint Marilyn Monroe. A mai napig hatalmas kultusz övezi a személyét, amely nem ismer határokat.

Az elmúlt években rengeteg botrányos példát láthattunk már arra, hogy hogyan éltek vissza emlékével.

Most ismét nem hagyják nyugodni.

Marily Monroe híres, jubileumi árverése kapcsán mindenki számított a gyönyörű ruhákra, és a használt sminkkészletek vagy személyes levelek láttán is csak a gyűjtők szíve dobbant meg. De ami most került kalapács alá, attól még a sokat látott szakértőknek is elakadt a szava. A licitálók nemcsak a sztár táskáira, hanem a testének részleteire is ajánlatot tehetnek! Az aukciósház listáján ugyanis szerepel, Marilyn 1954-es mellkas-röntgenje, amin tisztán látszanak a bordái és melleinek körvonalai, valamint egy medencecsonti felvétel, amit a nőgyógyásza kért külön, sőt, még a vastagbeléről és az epehólyagjáról készült felvételek is eladók.

Íme Marilyn Monroe röntgen felvételei, amelyekre licitálni lehet.

Forrás: Profimedia

Elértük a kapitalizmus legalját, ha egy nő privát orvosi adatait árverezzük el

– jelentette ki egy felháborodott rajongó a TikTokon. A videó olyan népszerű lett, hogy mozgalom indult: Vegyük meg és égessük el! címmel. Az internet népe fellázadt, egy felkapott videóban már arra kérik a tehetős támogatókat, hogy álljanak össze: vegyék meg az összesen kb. 30 millió forintra becsült orvosi leleteket, majd egy kerti grillparti keretében semmisítsék meg őket örökre, hogy Marilyn Monroe végre tényleg békében nyugodhasson.

