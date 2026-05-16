2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Marilyn Monroe legintimebb felvételeit árverezik el - A rajongók dühöngve követelik a licit leállítását

Már semmi sem szent? A tragikus sorsú díva 100. születésnapjára időzített árverés kiverte a biztosítékot a rajongóknál. Marilyn Monroe olyan személyes felvételeit bocsátják áruba, amit ép ésszel fel sem lehet fogni!

Ami tisztelgésnek indult a filmtörténelem legnagyobb ikonja előtt, az pillanatok alatt egy gyomorforgató botránnyá alakult át. Marilyn Monroe hamarosan 100 éves lenne, de ahelyett, hogy békében nyugodhatna, a hiénák újra darabokra szedik az emlékét. Mutatjuk a felháborító botrány részleteit! 

Marilyn Monroe emlékét becstelenítik meg 

  • Kevés olyan ikon létezett, mint Marilyn Monroe. A mai napig hatalmas kultusz övezi a személyét, amely nem ismer határokat.  
  • Az elmúlt években rengeteg botrányos példát láthattunk már arra, hogy hogyan éltek vissza emlékével.  
  • Most ismét nem hagyják nyugodni. 

Marily Monroe híres, jubileumi árverése kapcsán mindenki számított a gyönyörű ruhákra, és a használt sminkkészletek vagy személyes levelek láttán is csak a gyűjtők szíve dobbant meg. De ami most került kalapács alá, attól még a sokat látott szakértőknek is elakadt a szava. A licitálók nemcsak a sztár táskáira, hanem a testének részleteire is ajánlatot tehetnek! Az aukciósház listáján ugyanis szerepel, Marilyn 1954-es mellkas-röntgenje, amin tisztán látszanak a bordái és melleinek körvonalai, valamint egy medencecsonti felvétel, amit a nőgyógyásza kért külön, sőt, még a vastagbeléről és az epehólyagjáról készült felvételek is eladók. 

Íme Marilyn Monroe röntgen felvételei, amelyekre licitálni lehet.
Elértük a kapitalizmus legalját, ha egy nő privát orvosi adatait árverezzük el

 – jelentette ki egy felháborodott rajongó a TikTokon. A videó olyan népszerű lett, hogy mozgalom indult: Vegyük meg és égessük el! címmel. Az internet népe fellázadt, egy felkapott videóban már arra kérik a tehetős támogatókat, hogy álljanak össze: vegyék meg az összesen kb. 30 millió forintra becsült orvosi leleteket, majd egy kerti grillparti keretében semmisítsék meg őket örökre, hogy Marilyn Monroe végre tényleg békében nyugodhasson. 

