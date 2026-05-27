Megrázó titok derült ki Marilyn Monroe életéből: ördögien jóképű férfi megszállottja volt

Andrew Wilson életrajzíró könyvéből újabb titkok derültek ki a szőke szépségről. Az eddig még sosem látott naplókból és magánlevelezésekből fény derült arra is, hogy Marilyn Monroe élete szinte végig az apja hiányából fakadó szeretetkeresésből állt.

Marilyn Monroe élete az apja miatt lett tragikus?

Norma Jeane apa nélkül nőtt fel, a férfi arcátlan módon elhagyta őt és édesanyját.

A színésznő később többször is megkereste, de apja durván visszautasította.

Egy nap azonban fordult a helyzet, Marilyn Monroe reakciója pedig mindenkit meglepett.

Apakomplexusa nemcsak a párkapcsolatait határozta meg, egész lényét átjárta.

Bár sosem ismerte, Marilyn Monroe életét az apja tehette tönkre

Andrew Wilson könyvében Harry Lipton, Monroe első ügynöke úgy fogalmazott, hogy a szőke szépség számára mindennél fontosabb volt, hogy mások kívánják és rajongjanak érte. Épp emiatt szeretett volna a még barna hajú Norma Jeane filmsztár lenni. Egy barátja, a költő Norman Rosten osztotta ezt a véleményt, mondván, hogy Marilyn Monroe élete mindig is akörül forgott, hogy megkapja azt a figyelmet és szeretetet, ami elhagyott és törvénytelen gyermekként sosem adatott meg neki.

Szerethetőségének bizonytalansága egyértelműen abból fakadt, hogy édesapja sosem vállalta fel őt, nélküle kellett felnőnie és boldogulnia a világban. Marilyn Monroe apja ördögien jóképű volt, de emellett bántalmazó is.

Egy időben a színésznő szinte megszállottan kutatta Charles Stanley Giffordot, vagyis a biológiai apját. Első férje, Jim Dougherty szerint a kutatás egy nap sikerre járt, megszerezte Gifford számát, és fel is hívta. A férfi azonban, ahogy Marilyn felfedte, ki ő, azonnal letette a telefont.

Marilyn Monroe apja, Charles Stanley Gifford.

A következő kapcsolatfelvételi próbálkozásra 1950 nyarán került sor. A színésznő megtudta, hogy apja Palm Springs közelében egy tejgazdaságot vásárolt, ő pedig fogta magát egy barátjával, és odaautózott. Marilyn Monroe apja azonban a személyes találkozás során is elutasította lányát: „Figyelj, Marilyn, házas vagyok, gyerekeim vannak. Nem akarom, hogy most te okozz nekem bajt úgy, ahogy azt édesanyád tette évekkel ezelőtt” − idéz a könyvből a Daily Mail.