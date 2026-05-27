Megrázó titok derült ki Marilyn Monroe életéből: ördögien jóképű férfi megszállottja volt

A tragikus sorsú színésznő egész életét megpecsételte, hogy édesapja elhagyta őt. Marilyn Monroe többször is megpróbálta vele felvenni a kapcsolatot, majd a férfi kórházba került. Ekkor jött el kapcsolatukban a fordulópont.

Andrew Wilson életrajzíró könyvéből újabb titkok derültek ki a szőke szépségről. Az eddig még sosem látott naplókból és magánlevelezésekből fény derült arra is, hogy Marilyn Monroe élete szinte végig az apja hiányából fakadó szeretetkeresésből állt.

  • Norma Jeane apa nélkül nőtt fel, a férfi arcátlan módon elhagyta őt és édesanyját.
  • A színésznő később többször is megkereste, de apja durván visszautasította.
  • Egy nap azonban fordult a helyzet, Marilyn Monroe reakciója pedig mindenkit meglepett.
  • Apakomplexusa nemcsak a párkapcsolatait határozta meg, egész lényét átjárta.

Bár sosem ismerte, Marilyn Monroe életét az apja tehette tönkre

Andrew Wilson könyvében Harry Lipton, Monroe első ügynöke úgy fogalmazott, hogy a szőke szépség számára mindennél fontosabb volt, hogy mások kívánják és rajongjanak érte. Épp emiatt szeretett volna a még barna hajú Norma Jeane filmsztár lenni. Egy barátja, a költő Norman Rosten osztotta ezt a véleményt, mondván, hogy Marilyn Monroe élete mindig is akörül forgott, hogy megkapja azt a figyelmet és szeretetet, ami elhagyott és törvénytelen gyermekként sosem adatott meg neki. 

Szerethetőségének bizonytalansága egyértelműen abból fakadt, hogy édesapja sosem vállalta fel őt, nélküle kellett felnőnie és boldogulnia a világban. Marilyn Monroe apja ördögien jóképű volt, de emellett bántalmazó is. 

Egy időben a színésznő szinte megszállottan kutatta Charles Stanley Giffordot, vagyis a biológiai apját. Első férje, Jim Dougherty szerint a kutatás egy nap sikerre járt, megszerezte Gifford számát, és fel is hívta. A férfi azonban, ahogy Marilyn felfedte, ki ő, azonnal letette a telefont.

Marilyn Monroe apja, Charles Stanley Gifford.
A következő kapcsolatfelvételi próbálkozásra 1950 nyarán került sor. A színésznő megtudta, hogy apja Palm Springs közelében egy tejgazdaságot vásárolt, ő pedig fogta magát egy barátjával, és odaautózott. Marilyn Monroe apja azonban a személyes találkozás során is elutasította lányát: „Figyelj, Marilyn, házas vagyok, gyerekeim vannak. Nem akarom, hogy most te okozz nekem bajt úgy, ahogy azt édesanyád tette évekkel ezelőtt” − idéz a könyvből a Daily Mail.

A többszörösen is csalódott Monroe még egyszer-kétszer próbálkozott biológiai apjánál, de mindig kegyetlen visszautasításban volt része. 1961 őszén a féltestvére hívta fel a színésznőt. Elmondta, hogy apjuk kórházba került és látni, de legalább beszélni szeretne vele. Marilyn Monroe azonban eddigre már annyit csalódott a férfiban, hogy csupán ennyit üzent Giffordnak: „Mondd meg neki, hogy az ügyvédemen keresztül vegye fel velem a kapcsolatot.”

Így jelent meg Marilyn Monroe apja a párkapcsolataiban és az életében

A színésznő sosem tudta rendezni kapcsolatát édesapjával, a korai elhagyás és a többszöri visszautasítás pedig komoly apakomplexust eredményezett. Ez nem csupán abban jelent meg, hogy az idősebb, befolyásosabb férfiak vonzották. A könyvben több levél is utal arra, hogy első férjét és Joe DiMaggiót is gyakran hívta apának vagy apucinak. Ez is jól mutatja, hogy milyen furcsa kapcsolat élt a színésznő fejében az apjával való kapcsolatáról. Egyszerre akarta annyira imádni, ahogyan csak egy nő tud egy férfit, de közben büntetni is. 

