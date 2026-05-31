Így sikerült egy szobalánynak egész Svédországot átvernie: fényűző luxusban élt az álhercegnő

Nem példa nélküli a történelemben, hogy egy imposztor busás vagyon reményében gazdag családok leszármazottainak adta ki magát. Ezek közül az esetek közül az ál-Anasztázia nagyhercegnők a leghírhedtebbek, ám az ő próbálkozásaikat szerény siker koronázta. Nem így történt egy Helga de la Brache nevű nővel, aki hosszú évekre elhitette a világgal, hogy egy titkos svéd hercegnő. Tarts velünk és megismerheted a történetet, ami még a brazil szappanoperákat is kispadra száműzi!

Egy imposztor elhitette Svédországgal, hogy IV. Gusztáv és Badeni Friderika lánya.

Brazil telenovella svéd kivitelben: Helga de la Brache története

Nem mondhatni, hogy IV. Gusztáv volt a svéd történelem legrátermettebb uralkodója, hisz nemcsak Finnországot, de egy palotaforradalom után 1809-ben a trónját is elvesztette. Ennek ellenére, amikor 1861-ben Helga de la Brache, aki állítása szerint a száműzött svéd király titkos lánya volt, feltűnt a svéd királyi udvarban, XV. Károly kormánya bőkezű nyugdíjat folyósított számára. Ennek egyik oka az volt, hogy a svéd királyi család sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta állítása valóságtartalmát, mivel tiltották az elűzött uralkodóval való bármiféle kapcsolattartást.

Elbeszélése szerint IV. Gusztáv és Badeni Friderika királyné egy meg nem nevezett német kolostorban 1812-es válásuk után újra összeházasodtak, frigyük gyümölcseként pedig 1820-ban megszületett Helga. Ezután szülei Svédországba küldték, hogy nagynénje, Zsófia Albertina hercegnő nevelje fel, akinek halála után az elmegyógyintézet falai között találta magát. Erre állítólag azért volt szükség, nehogy valós kiléte kitudódjon.

Egy német családjánál Badenben tett rövid kitérő után – ahol egy újságot olvasva lesújtva értesült apja halálhíréről – újfent egy svéd elmegyógyintézet lakója lett, ahonnan végül sikerült megszöknie. A titkos svéd hercegnő ekkor kezdett el történetével házalni, ahol jóakarói bőkezűen támogatták, ám 1850 körül a pénzcsap elapadt. Szerencséjére összebarátkozott egy professzorral és néhány magas rangú svéd politikussal, akik hittek állításainak; később ők javasolták neki, hogy kérjen állami nyugdíjat.