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nyomozó

Így nézett ki fiatalon Peter Falk: 15 éve halt meg Columbo megformálója – GALÉRIA

nyomozó columbo peter falk
Nagy Anna
2026.06.23.
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A komótos detektív egy világ kedvence volt. Peter Falk bár több filmben is feltűnt, Columbo karaktere hozta el számára a világhírt. A színész már 15 éve nincs köztünk, de Los Angelesi-i nyomozóként örökké élni fog. Arra ugyan már nem emlékszünk, hogyan nézett ki, mielőtt felöltötte volna ikonikus ballonkabátját, de most azt is megmutatajuk.

Peter Falk számos filmben játszott, de szinte mindenki „csak" Columbo megformálójaként emlékszik rá. Az ikonikus Los Angeles-i gyilkossági nyomozó ballonkabátját először 1968-ban öltötte fel, és 10 évadon át viselte. A megfontolt detektív karakterét az egész világ imádta, és imádja a mai napig, alakításáért négy Primetime Emmy-díjat (1972, 1975, 1976, 1990) és egy Golden Globe-díjat (1973) nyert. Számunkra Peter Falk Szabó Gyula hangjával vált teljessé. A színész 15 éve, 2011. június 23-án távozott az élők sorából, ennek alkalmából ehoztuk Peter Falk életének részleteit, és azt is megmutatjuk, hogyan nézett ki, mielőtt hadnagyként világhírre tett volna szert.

Peter Falk Columbo karakterében
Peter Falk Columbo karakterében.
Forrás: Collection ChristopheL via AFP
  • Peter Falk neve egyet jelent Columbóval, a legendás nyomozót több évtizeden át alakította.
  • Jellegzetes tekintete egy gyermekkori betegség következménye.
  • Kétszer nősült, és két örökbe fogadott lánya volt.
  • Élete utolsó éveiben Alzheimer-kórral küzdött, 2011-ben hunyt el 83 évesen.
  • A Columbo máig az egyik legnépszerűbb krimisorozat.

Peter Falk szeme: az ikonikus tekintet titka

A színész kissé vizslató tekintetére mindenki emlékszik, de kevesebben tudják, hogy mi az ikonikus pillantás igazi oka. Peter Falk jobb szemét retinoblasztóma miatt eltávolították 3 éves korában, ami miatt üvegszemet kapott. A színész humorral kezelte állapotát, fiatalkorában egy baseballmérkőzésen a kiállításakor kivette az üvegszemét, és átadta a játékvezetőnek. „Ezzel jobban fog menni!" – Tette hozzá állítólag. 

Retinoblasztóma

A retinoblasztóma a szem ideghártyájának egy ritka, de rosszindulatú és agresszív daganata. Szinte mindig kisgyerekkorban jelentkezik. Kemoterápiával és sugárral is kezelik, de súlyos esetben – ahogy Peter Falknál – a szem eltávolítása szükség az élet megmentéséhez.

Peter Falk feleségei

Peter Falk Columbóval ellentétben nem rejtegette feleségeit. Alyce Mayo zongoraművésszel 1960-ban kötött házasságot, kapcsolatuk egyetemi szerelemként indult. Közös gyerekük ugyan nem született, de örökbe fogadtak két kislányt. Válásuk utáni évben, 1977-ben Shera Danese színésznőt vette el Falk, házasságuk a színész élete végéig tartott. Felesége a Columbo-sorozat több epizódjában is feltűnt.

Peter Falk feleségei: Alyce Mayo és Shera Danese
Forrás: Profimedia/Northfoto

Peter Falk gyerekei: két lányt fogadott örökbe a színész

Peter Falk első feleségével két kislányt fogadtak örökbe, Catherine-t és Jacqueline-t. A családi idill azonban véget ért, amikor 16 év házasság után a színész és Alyce Mayo elváltak. Peter Falk és gyerekeinek kapcsolata a család szétesése után nem volt idilli. Catherine édesapja híres karakterének nyomdokaiba lépve nyomozó lett, ezzel szemben Jacqueline teljesen kerülte a nyilvánosságot. 2026 áprilisában, 60 éves korában elhunyt, Los Angeles-i otthonában önkezével vetett véget az életének.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Catherine édesapja utolsó éveiben jogi csatákat vívott Peter Falk feleségével, aki állítólag nem engedte, hogy a lányai meglátogassák apjukat. Ennek hatására egy kezdeményezést indított, ami „Peter Falk törvény" néven híresült el. Ennek a célja az volt, hogy megakadályozza a demens vagy gondnokság alatt álló idős emberek elszigetelését a családjaiktól. 

Peter Falk lányai, Jacqueline Falk és Catherine Falk.
Forrás: Northfoto/Profimedia

Peter Falk halála

Peter Falk 2011. június 23-án, 83 évesen hunyt el Beverly Hills-i otthonában. A színész köztudottan Alzheimer-kórban szenvedett, halálát a halotti anyakönyvi kivonat szerint a szív és a légzés leállása okozta. Kezelőorvosa szerint azonban egy fogorvosi kezelés is hozzájárult Peter Falk állapotának romlásához. 

Peter Falk Columbo szerepében

A színész bár feltűnt A herceg menyasszonya című filmben, az Egy hatás alatt álló nőben és a Berlin felett az égben is, leghíresebb szerepe a gyilkossági nyomozó volt.  A Columbo-sorozat felépítése hatalmas újításnak számított, meghonosította a „fordított krimi" műfaját. Nem a tettest keresték, hiszen azzal már az első pillanatban tisztába került a néző, hogy ki követte el a gyilkosságot. Az izgalmakat az adta, hogy a nyomozó hogyan leplezi le az elkövetőt. A sorozatból összesen 69 epizód készült, a magyar nézők számára Columbo a zseniális Szabó Gyula hangján szólalt meg. 

Rejtély, hogy ki volt Columbo felesége

A nyomozó szinte minden epizódban megemlítette feleségét, még telefonon is beszélt vele a sorozatban, de látni soha senki nem látta.

Columbo kutyája

Úgy tűnik, hogy a karakter magánéletének részleteire nem fordítottak sok figyelmet. Míg feleségét nem láttuk, addig a legendás basset houndnak pedig neve nem volt. Valójában két eb játszotta a karaktert. Az első már öreg volt, miután elpusztult, egy fiatalabb kutya vette át tőle a pórázt, ám őt minden jelenet előtt idősebbre kellett sminkelni. 

Kattints a képre a galériáért!

Peter Falk (balra) a ''Pretty Boy Floyd'', című film forgatásán 1960-ban (Credit Image: © JT Vintage via ZUMA Press Wire)
Peter Falk A sérthetetlenek című krimiben 1970-ben
Peter Falk 1972-ben.
Peter Falk 1974-ben az Egy hatás alatt álló nő forgatásán.
Peter Falk 1980-ban a leghíresebb szerepében, Columbóként.
Peter Falk 1990-ben a Tune in Tomorrow... című filmben.
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Peter Falk (balra) a ''Pretty Boy Floyd'', című film forgatásán 1960-ban
ZUMA Press Wire/Northfoto

Ha pedig igazi Columbo-fan vagy, töltsd ki a kvízt is!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik város rendőr-főkapitányságán dolgozik a nyomozó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Milyen márkájú autót vezet Columbo?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi volt Columbo kutyájának a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Hogy hívták Columbo feleségét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik mondat vált Columbo védjegyévé?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi volt a nyomozó titulusa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik híres zenész alakított gyilkost a Hattyúdal c. epizódban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi volt Columbo keresztneve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik legendás rendező készítette a sorozat egy korai epizódját?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Hol található Columbo budapesti szobra?

 

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