Így nézett ki fiatalon Peter Falk: 15 éve halt meg Columbo megformálója – GALÉRIA

Peter Falk számos filmben játszott, de szinte mindenki „csak" Columbo megformálójaként emlékszik rá. Az ikonikus Los Angeles-i gyilkossági nyomozó ballonkabátját először 1968-ban öltötte fel, és 10 évadon át viselte. A megfontolt detektív karakterét az egész világ imádta, és imádja a mai napig, alakításáért négy Primetime Emmy-díjat (1972, 1975, 1976, 1990) és egy Golden Globe-díjat (1973) nyert. Számunkra Peter Falk Szabó Gyula hangjával vált teljessé. A színész 15 éve, 2011. június 23-án távozott az élők sorából, ennek alkalmából ehoztuk Peter Falk életének részleteit, és azt is megmutatjuk, hogyan nézett ki, mielőtt hadnagyként világhírre tett volna szert.

Peter Falk Columbo karakterében.

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Peter Falk neve egyet jelent Columbóval, a legendás nyomozót több évtizeden át alakította.

Jellegzetes tekintete egy gyermekkori betegség következménye.

Kétszer nősült, és két örökbe fogadott lánya volt.

Élete utolsó éveiben Alzheimer-kórral küzdött, 2011-ben hunyt el 83 évesen.

A Columbo máig az egyik legnépszerűbb krimisorozat.

Peter Falk szeme: az ikonikus tekintet titka

A színész kissé vizslató tekintetére mindenki emlékszik, de kevesebben tudják, hogy mi az ikonikus pillantás igazi oka. Peter Falk jobb szemét retinoblasztóma miatt eltávolították 3 éves korában, ami miatt üvegszemet kapott. A színész humorral kezelte állapotát, fiatalkorában egy baseballmérkőzésen a kiállításakor kivette az üvegszemét, és átadta a játékvezetőnek. „Ezzel jobban fog menni!" – Tette hozzá állítólag.

Retinoblasztóma A retinoblasztóma a szem ideghártyájának egy ritka, de rosszindulatú és agresszív daganata. Szinte mindig kisgyerekkorban jelentkezik. Kemoterápiával és sugárral is kezelik, de súlyos esetben – ahogy Peter Falknál – a szem eltávolítása szükség az élet megmentéséhez.

Peter Falk feleségei

Peter Falk Columbóval ellentétben nem rejtegette feleségeit. Alyce Mayo zongoraművésszel 1960-ban kötött házasságot, kapcsolatuk egyetemi szerelemként indult. Közös gyerekük ugyan nem született, de örökbe fogadtak két kislányt. Válásuk utáni évben, 1977-ben Shera Danese színésznőt vette el Falk, házasságuk a színész élete végéig tartott. Felesége a Columbo-sorozat több epizódjában is feltűnt.