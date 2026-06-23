Így nézett ki fiatalon Peter Falk: 15 éve halt meg Columbo megformálója – GALÉRIA

Peter Falk számos filmben játszott, de szinte mindenki „csak" Columbo megformálójaként emlékszik rá. Az ikonikus Los Angeles-i gyilkossági nyomozó ballonkabátját először 1968-ban öltötte fel, és 10 évadon át viselte. A megfontolt detektív karakterét az egész világ imádta, és imádja a mai napig, alakításáért négy Primetime Emmy-díjat (1972, 1975, 1976, 1990) és egy Golden Globe-díjat (1973) nyert. Számunkra Peter Falk Szabó Gyula hangjával vált teljessé. A színész 15 éve, 2011. június 23-án távozott az élők sorából, ennek alkalmából ehoztuk Peter Falk életének részleteit, és azt is megmutatjuk, hogyan nézett ki, mielőtt hadnagyként világhírre tett volna szert.
- Peter Falk neve egyet jelent Columbóval, a legendás nyomozót több évtizeden át alakította.
- Jellegzetes tekintete egy gyermekkori betegség következménye.
- Kétszer nősült, és két örökbe fogadott lánya volt.
- Élete utolsó éveiben Alzheimer-kórral küzdött, 2011-ben hunyt el 83 évesen.
- A Columbo máig az egyik legnépszerűbb krimisorozat.
Peter Falk szeme: az ikonikus tekintet titka
A színész kissé vizslató tekintetére mindenki emlékszik, de kevesebben tudják, hogy mi az ikonikus pillantás igazi oka. Peter Falk jobb szemét retinoblasztóma miatt eltávolították 3 éves korában, ami miatt üvegszemet kapott. A színész humorral kezelte állapotát, fiatalkorában egy baseballmérkőzésen a kiállításakor kivette az üvegszemét, és átadta a játékvezetőnek. „Ezzel jobban fog menni!" – Tette hozzá állítólag.
Retinoblasztóma
A retinoblasztóma a szem ideghártyájának egy ritka, de rosszindulatú és agresszív daganata. Szinte mindig kisgyerekkorban jelentkezik. Kemoterápiával és sugárral is kezelik, de súlyos esetben – ahogy Peter Falknál – a szem eltávolítása szükség az élet megmentéséhez.
Peter Falk feleségei
Peter Falk Columbóval ellentétben nem rejtegette feleségeit. Alyce Mayo zongoraművésszel 1960-ban kötött házasságot, kapcsolatuk egyetemi szerelemként indult. Közös gyerekük ugyan nem született, de örökbe fogadtak két kislányt. Válásuk utáni évben, 1977-ben Shera Danese színésznőt vette el Falk, házasságuk a színész élete végéig tartott. Felesége a Columbo-sorozat több epizódjában is feltűnt.
Peter Falk gyerekei: két lányt fogadott örökbe a színész
Peter Falk első feleségével két kislányt fogadtak örökbe, Catherine-t és Jacqueline-t. A családi idill azonban véget ért, amikor 16 év házasság után a színész és Alyce Mayo elváltak. Peter Falk és gyerekeinek kapcsolata a család szétesése után nem volt idilli. Catherine édesapja híres karakterének nyomdokaiba lépve nyomozó lett, ezzel szemben Jacqueline teljesen kerülte a nyilvánosságot. 2026 áprilisában, 60 éves korában elhunyt, Los Angeles-i otthonában önkezével vetett véget az életének.
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Catherine édesapja utolsó éveiben jogi csatákat vívott Peter Falk feleségével, aki állítólag nem engedte, hogy a lányai meglátogassák apjukat. Ennek hatására egy kezdeményezést indított, ami „Peter Falk törvény" néven híresült el. Ennek a célja az volt, hogy megakadályozza a demens vagy gondnokság alatt álló idős emberek elszigetelését a családjaiktól.
Peter Falk halála
Peter Falk 2011. június 23-án, 83 évesen hunyt el Beverly Hills-i otthonában. A színész köztudottan Alzheimer-kórban szenvedett, halálát a halotti anyakönyvi kivonat szerint a szív és a légzés leállása okozta. Kezelőorvosa szerint azonban egy fogorvosi kezelés is hozzájárult Peter Falk állapotának romlásához.
Peter Falk Columbo szerepében
A színész bár feltűnt A herceg menyasszonya című filmben, az Egy hatás alatt álló nőben és a Berlin felett az égben is, leghíresebb szerepe a gyilkossági nyomozó volt. A Columbo-sorozat felépítése hatalmas újításnak számított, meghonosította a „fordított krimi" műfaját. Nem a tettest keresték, hiszen azzal már az első pillanatban tisztába került a néző, hogy ki követte el a gyilkosságot. Az izgalmakat az adta, hogy a nyomozó hogyan leplezi le az elkövetőt. A sorozatból összesen 69 epizód készült, a magyar nézők számára Columbo a zseniális Szabó Gyula hangján szólalt meg.
Rejtély, hogy ki volt Columbo felesége
A nyomozó szinte minden epizódban megemlítette feleségét, még telefonon is beszélt vele a sorozatban, de látni soha senki nem látta.
Columbo kutyája
Úgy tűnik, hogy a karakter magánéletének részleteire nem fordítottak sok figyelmet. Míg feleségét nem láttuk, addig a legendás basset houndnak pedig neve nem volt. Valójában két eb játszotta a karaktert. Az első már öreg volt, miután elpusztult, egy fiatalabb kutya vette át tőle a pórázt, ám őt minden jelenet előtt idősebbre kellett sminkelni.
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Ha pedig igazi Columbo-fan vagy, töltsd ki a kvízt is!
1/10 Melyik város rendőr-főkapitányságán dolgozik a nyomozó?
2/10 Milyen márkájú autót vezet Columbo?
3/10 Mi volt Columbo kutyájának a neve?
4/10 Hogy hívták Columbo feleségét?
5/10 Melyik mondat vált Columbo védjegyévé?
6/10 Mi volt a nyomozó titulusa?
7/10 Melyik híres zenész alakított gyilkost a Hattyúdal c. epizódban?
8/10 Mi volt Columbo keresztneve?
9/10 Melyik legendás rendező készítette a sorozat egy korai epizódját?
10/10 Hol található Columbo budapesti szobra?