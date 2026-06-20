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Durva baki a Született feleségek sorozatban − Hihetetlen, de nem tűnt fel senkinek

hiba Született feleségek sorozat
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Volt idő, amikor a Lila akác köz az életünk szerves részét jelentette. A Született feleségek cselekménye szép ívet írt le, amit látszólag jól átgondoltak a forgatókönyvírók. Mi azonban egyből két bakit is ki tudunk emelni, amit még te sem vettél észre!

Idén lesz 22 éve, hogy bemutatták azt a sorozatot, ami egyszerre indította el Eva Longoria karrierjét és támasztotta fel Teri Hatcherét. A Született feleségeket nálunk 2005-ben kezdték el sugározni, a nyolc évadot pedig azóta számtalanszor láthattuk már, hiszen az eltelt évek alatt több tévécsatorna is műsorára tűzte. Az azonban, hogy mennyire is nézted figyelmesen a részeket, pillanatokon belül kiderül.

Született feleségek sorozat
Ezt a Született feleségek bakit talán még te sem szúrtad ki.
Forrás: profimedia
  • Ezt volt az első sorozat, ami esősorban a női lélekkel és a feleségszereppel foglalkozott.
  • Nyolc évadon keresztül brillíroztak a forgatókönyvírók, a karakterek önazonosan fejlődtek.
  • Azonban még így is hagytak benne olyan bakikat, amiket csak a többszöri újranézők vesznek észre.

A Született feleségek bakijai

Már az is elképesztő, hogy mennyit változtak a Született feleségek sztárjai a sorozat óta, hát még az, hogy mennyi mindent nem vettünk észre. Ha te is épp annyira szeretted a történetüket, mint mi, a most következő bakin egészen biztosan fel fogod húzni a szemöldöködet. Nem, nem a James Denton által megformált Mike Delfino kutyájának rejtélyes kiírásáról beszélünk, ennél egy sokkal jelentősebb hiba csúszott a sorozatba. Ehhez egészen a második évadig kell visszamennünk. Arra biztosan emlékszel, hogy Susan háza leégett. A tragikus esemény az egész utcát megrázta, de szerencsére a házat újjáépítették. Pontosan olyan lett, mint előtte. Számunkra már ez is furcsa, de itt még nem akadtunk volna fent. 

Itt jön az egyik legszembetűnőbb Született feleségek-baki. Pár évaddal később ugyanis Susan − akit Teri Hatcher alakított − egy ajtófélfán mutatja lányának, Julie-nak, hogy mikor milyen magas is volt −  szúrta ki a Buzz Feed. Ám, azt nehezen hisszük el, hogy az a borzalmas tűzeset épp ezt megkímélte volna. Nagyobb az esély arra, hogy a készítők egyszerűen csak megfeledkeztek az esetről. Te mennyire ismered a Született feleségek történéseit? Kiszúrtál más bakit is? 

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