Ritka fotón a Télapu sztárjának gyerekei – Tim Allen megmutatta családját a vörös szőnyegen

A hollywoodi vörös szőnyeg ezúttal nemcsak a filmekről, hanem a családi pillanatokról is szólt. Tim Allen a Toy Story 5 Los Angeles-i premierjén a gyerekei gyűrűjében jelent meg.

Tim Allen már nem vállal filmes szerepeket, csak szinkronizál.

Forrás: AFP

Tim Allen családja a vörös szőnyegen: a Toy Story 5 premier Tim Allen gyerekei is megjelentek a Toy Story 5 premierjén.

A vörös szőnyegen Taylor Swift is feltűnt egy meglepetésszerű cameo erejéig.

A rajongók sok év óta először láthatták Télapu gyerekeit.

Tim Allen, aki Buzz Lightyear hangjaként vált ikonikus figurává a Toy Story-univezumban, két lányával és feleségével vonult végig a vörös szőnyegen. A rajongók leginkább azon lepődtek meg, mennyire felnőttek már a gyerekei – mintha csak tegnap lett volna a Télapu-korszak, most meg hirtelen egy komplett felnőtt generáció áll mellette.

Tim Allen és a gyerekei.

Forrás: AFP

A premier amúgy sem volt átlagos

A film sztárjai mellett egy váratlan celeb, Taylor Swift is feltűnt, ami csak még jobban felkavarta az estét. A Toy Story-univerzum ötödik része pedig Jessie karakterére fókuszál majd, így a hangulat már most nosztalgikus és izgatott egyszerre.

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