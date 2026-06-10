Ritka fotón a Télapu sztárjának gyerekei – Tim Allen megmutatta családját a vörös szőnyegen

A hollywoodi vörös szőnyeg ezúttal nemcsak a filmekről, hanem a családi pillanatokról is szólt. Tim Allen a Toy Story 5 Los Angeles-i premierjén a gyerekei gyűrűjében jelent meg.
Tim Allen családja a vörös szőnyegen: a Toy Story 5 premier
- Tim Allen gyerekei is megjelentek a Toy Story 5 premierjén.
- A vörös szőnyegen Taylor Swift is feltűnt egy meglepetésszerű cameo erejéig.
- A rajongók sok év óta először láthatták Télapu gyerekeit.
Tim Allen, aki Buzz Lightyear hangjaként vált ikonikus figurává a Toy Story-univezumban, két lányával és feleségével vonult végig a vörös szőnyegen. A rajongók leginkább azon lepődtek meg, mennyire felnőttek már a gyerekei – mintha csak tegnap lett volna a Télapu-korszak, most meg hirtelen egy komplett felnőtt generáció áll mellette.
A premier amúgy sem volt átlagos
A film sztárjai mellett egy váratlan celeb, Taylor Swift is feltűnt, ami csak még jobban felkavarta az estét. A Toy Story-univerzum ötödik része pedig Jessie karakterére fókuszál majd, így a hangulat már most nosztalgikus és izgatott egyszerre.
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