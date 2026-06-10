Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemeték

Ritka fotón a Télapu sztárjának gyerekei – Tim Allen megmutatta családját a vörös szőnyegen

Northfoto - Walt Disney Pictures
sztárcsemeték Tim Allen premier Toy Story
Vörös szőnyeg, sztárdömping és családi pillanatok. A Télapu sztárja, Tim Allen egész családjával vonult fel a Toy Story 5 premierjén.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

A hollywoodi vörös szőnyeg ezúttal nemcsak a filmekről, hanem a családi pillanatokról is szólt. Tim Allen a Toy Story 5 Los Angeles-i premierjén a gyerekei gyűrűjében jelent meg.

Tim Allen már nem vállal filmes szerepeket, csak szinkronizál.
Tim Allen már nem vállal filmes szerepeket, csak szinkronizál. 
Forrás: AFP

Tim Allen családja a vörös szőnyegen: a Toy Story 5 premier

  • Tim Allen gyerekei is megjelentek a Toy Story 5 premierjén.
  • A vörös szőnyegen Taylor Swift is feltűnt egy meglepetésszerű cameo erejéig.
  • A rajongók sok év óta először láthatták Télapu gyerekeit. 

Tim Allen, aki Buzz Lightyear hangjaként vált ikonikus figurává a Toy Story-univezumban, két lányával és feleségével vonult végig a vörös szőnyegen. A rajongók leginkább azon lepődtek meg, mennyire felnőttek már a gyerekei – mintha csak tegnap lett volna a Télapu-korszak, most meg hirtelen egy komplett felnőtt generáció áll mellette. 

US actor Tim Allen (C), his wife Jane Hajduk, daughters Elizabeth Allen Dick (R), Katherine Allen (2R) and her husband singer Divighn (L) attend Disney and Pixar's "Toy Story 5" premiere at the Dolby Theatre in Los Angeles on June 9, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Tim Allen és a gyerekei. 
Forrás: AFP

A premier amúgy sem volt átlagos

A film sztárjai mellett egy váratlan celeb, Taylor Swift is feltűnt, ami csak még jobban felkavarta az estét. A Toy Story-univerzum ötödik része pedig Jessie karakterére fókuszál majd, így a hangulat már most nosztalgikus és izgatott egyszerre. 

Ezek is érdekelhetnek:

Júniusi filmajánló: a nyár első hónapjában a mozitermekben is forró lesz a hangulat

Ha a hőség elől egy kellemesen hűvös moziterembe menekülnél, a felhozatalban ezúttal sem fogsz csalódni! A júniusi filmajánlónkban mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő alkotásokat!

11 év után tért vissza a vörös szőnyegre a 90-es évek népszerű színésznője – Így fest most a világsztár

A Toy Story 5 londoni premierje váratlan visszatérést hozott: 11 év után ismét vörös szőnyegen jelent meg Joan Cusack, aki Jessie hangjaként tér vissza a népszerű animációs szériában.

30 éves a Toy Story: te mennyire emlékszel az ikonikus filmre? Teszteld magad kvízünkkel!

30 éve ismerhettük meg Woody és Buzz Lightyear kalandos barátságát. Ünneplésként összeállítottunk egy szuper nehéz kvízkérdéssort, amelyre csak a legnagyobb rajongók tudnak helyesen válaszolni!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu