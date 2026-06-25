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lakhatás

Hajléktalanná válik a valóságshow-sztár: kilakoltatják és nincs hová mennie

lakhatás kilakoltatás Big Brother
Nagy Anna
2026.06.25.
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Nehéz időszak előtt áll a Big Brother egykori szereplője. Az a veszély fenyegeti a valóságshow-sztárt, hogy kilakoltatják, és mivel nincs hová mennie, hajléktalanná válik.

A valóságshow-sztár, Lily Benson elárulta, hogy kilakoltatás fenyegeti. A lány 2024-ben költözött be a Big Brother-házba, de csak 34 napig maradt, mielőtt kiesett volna. Most a közösségi oldalakon osztotta meg kétségbeejtő helyzetét: hajléktalanná válhat.

Az egykori valóságshow-sztárt a kilakoltatás fenyegeti
Az egykori valóságshow-sztárt a kilakoltatás fenyegeti (Illusztráció)
Forrás: 123rf.com

Kilakoltathatják a valóságshow-sztárt: hajléktalanná válhat

Lily Benson szorult helyzetbe került, amiről a közösségi oldalain osztott meg információkat. A jelenleg Londonban élő egykori valóságshow-sztár lakhatási nehézségeiről beszélt: elmondása szerint kénytelen elhagyni a lakását, mivel a tulajdonos úgy döntött, hogy eladja az ingatlant.

„Hajléktalan vagyok. Vasárnap kilakoltatnak a lakásomból, jelenleg nincs hová mennem" – mondta a TikTokon. Az eredetileg Warringtonból származó lány ugyan tisztában volt vele, hogy eljön ez a nap, de a nyári teendői mellett nem tudott a lakáskereséssel foglalkozni. Szülővárosába pedig azért nem megy vissza, mert ott nem tud lebarnunlni... Vagyis máshol voltak az egykori valóságshow-sztár prioritásai, most pedig kétségbeejtő helyzetbe került.

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