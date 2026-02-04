Hajléktalanná vált a brit nő, miután hat, magát hollywoodi hírességeknek kiadó csalónak is bedőlt

Hogyan jut el valaki a kényelmes és biztonságos otthonából odáig, hogy hajléktalan legyen, miközben mindvégig abban a hitben él, hogy megtalálta élete szerelmét, akivel közös jövőt épít? Egy brit anya története megrázó példa arra, milyen pusztító ereje lehet annak, ha egy magányos, összetört nőt súlyosan kihasználnak.

Jennifer Barton hajléktalanná vált annak ellenére, hogy egykor kifejezetten jó körülmények között élt.

Hajléktalanná vált az átverések miatt egy brit nő

Sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az átverések korát éljük: naponta jönnek szembe velünk a hírek személyiségtolvajokról, magukat hírességeknek kiadó csalókról, de még az internetes társkeresés során is döbbenten szembesülünk vele, hogy a mesterséges intelligencia segítségével teljesen másnak adják ki magukat az emberek, mint akik valójában.

A saját bőrén tapasztalta ezt meg a 44 éves Jennifer Barton is, aki szörnyen magányosnak érezte magát, miután elveszítette az édesanyját és a férje is elhagyta.

Mint oly sokan mások, ő is az interneten próbált társaságot keresni és meglepő módon nem is akárkibe futott bele a virtuális térben: Alexander Ludwiggal – állítólag, persze. Az álszínésszel több mint egy hónapon át beszélgettek egymással és Jennifer több mint 3000 fontot, azaz közel másfél millió forintot utalt át neki különböző állítólagos bírósági illetékekre.

Az igazán filmbeillő csavar csak ezután jött: összesodorta az élet egy másik (természetesen szintén kamu) Alexander Ludwiggal, aki nagyvonalúan felajánlotta, hogy segít elkapni az előző szégyenteljes csalót potom 100 ezer fontért, azaz 44 millió forintért.

Itt azért már sejteni lehetett, hogy Jennifernek nem a pénz fájt a legjobban, hanem az átverés, ezért belement a dologba, de az utalás után persze soha többé nem látta sem Ludwigot, sem a pénzét. Ha azt gondolnád, hogy a nő tanult az esetből és azonnal kiköttette az internetet, csalódnod kell: tovább próbálkozott az internetes társkereséssel és ezúttal Charlie Hunnammel sodorta össze az élet.

Ha mást nem is tanulunk ebből a történetből, azt biztosan, hogy Jennifer imádja a szőke izompacsirtákat, amit abszolút meg tudunk érteni – azt már kevésbé, hogy volt képes ezek után is több ezer fontot utalni a csalónak.

Pedig még videochaten beszélt is az állítólagos Charlie-val, akinek bár az arca többnyire meggyőző volt (feltehetően a mesterséges intelligenciának hála), de a jellegzetes brit akcentusa hiányzott, ami gondolkodóba ejtette a nőt, bár annyira azért mégsem, hogy elzárja a pénzcsapot.

Két év alatt 6 magát sztárnak kiadó álprofilnak utalt összesen 110 millió forintot és végül a házát is eladta, hogy a befolyt összegből a virtuális barátait segítse.

Az ember az reméli, hogy a férfi, akivel beszélget, az valódi. Figyelmet kaptam és ez tetszett, a függője lettem, ezért bármire képes voltam.

– mondta Jennifer a Worcester Newsnak. A nő jelenleg hajléktalan és egy többszobás bérleményben húzza meg magát, miközben szociális lakásra vár. A kálváriáját bejelentette a londoni rendőrségen is és egy ügyvédi iroda próbál segíteni neki, hogy legalább a pénze egy részét visszaszerezhesse.

