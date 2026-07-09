Erling Haaland ezt akarja csinálni, ha visszavonult a focitól: ezt senki sem gondolta róla!

Erling Haaland karrierje Brynéből, Stavanger mellől indult 2016-ban. Mára a norvég válogatott oszlopos tagja, bejutottak a 2026-os foci-vb negyeddöntőjébe, ezzel történelmi sikert értek el. Haalandot hazájában igazi hősként ünneplik.

Erling Haaland nem úgy képzeli el a jövőjét, mint a legtöbb focista

Forrás: dpa

Erling Haaland karrierje a foci után: nem akar edzősködni

Amikor Erling Haaland nem a norvég válogatottban játszik, akkor a Manchester City futballistájaként remekel az angol Premier League-ben. Elképesztő erő, tempó és hatékonyság jellemzi a játékát, ám a feltöltődést nem a sztároktól megszokott módon keresi, nem érdekli a csillogás és a luxus, saját farmra vágyik, tehenekkel, kecskékkel és traktorokkal.

A választ részben a gyökereiben kell keresni. Haaland nevelőklubja, az FK Bryne erősen kötődik a vidéki, gazdálkodó közeghez, sokan mezőgazdasággal foglalkoznak, nem véletlen hát, hogy Haaland számára a farmerek élete nem egzotikus álom, hanem ismerős, otthonos világ.

A csatár már 2022 végén is arról beszélt, hogy nem érdeklik különösebben az autók vagy a partik. Sokkal jobban szeret kimenni a földekre, felülni egy traktorra, vagy teheneket etetni. 2023-ban megerősítette, hogy a pályafutása befejezése után saját gazdaságot szeretne, távol a stadionok zajától.

„Még nincsenek teheneim, de később biztosan lesznek! Azt hiszem, lesz egy kis farmom, amikor befejezem a karrieremet. Még nem tudom, hol, de állatokkal szeretném körülvenni magam” - mondta.