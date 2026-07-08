Véget vetett a vitának, tojásételeket pontozott a szakember – Meglepő, melyik végzett az első helyen

Főtt tojás, rántotta vagy tükörtojás? Van, aki mindenhogyan szereti, de nem tudja, melyik verzió a legegészségesebb. Julia Freiberger dietetikus szerint mindhárom jó választás lehet, de a tápértékük miatt nem mindegy, hogy például egy fogyni vágyó hogyan készíti el.

Főtt tojás, rántotta vagy tükörtojás? Igazából csak a kalóriában van különbség.

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A tojás ma már nem mumus

A tojás táplálkozástudományi megítélése az elmúlt évtizedekben többször is változott. Az orvosok korábban magas koleszterintartalma miatt nem ajánlották, ma azonban a hivatalos álláspont szerint napi egyet (de akár többet is), minden probléma nélkül el lehet fogyasztani. Julia Freiberger dietetikus most annak járt utána, hogy egészségügyi szempontból a főtt tojás, a rántotta vagy a tükörtojás számít-e a legjobb választásnak. A szakember szerint mindhárom elkészítési mód értékes tápanyagokat biztosít a szervezet számára. A tojás kiváló minőségű fehérjét, esszenciális aminosavakat – amelyeket a szervezet nem képes előállítani –, valamint A-, D-, E- és B12-vitamint, továbbá szelént, foszfort és vasat is tartalmaz. Egy nagy, körülbelül 70 grammos tojás átlagosan kilenc gramm fehérjét és nyolc gramm zsírt tartalmaz. Fehérjéje különösen magas biológiai értékű, vagyis az emberi szervezet rendkívül hatékonyan tudja hasznosítani.

A főtt tojás végzett az első helyen

Julia Freiberger értékelésében a főtt tojás kapta a legmagasabb, 5/5 pontot. Hogy miért? Ehhez az elkészítési módhoz nincs szükség hozzáadott zsiradékra, a tojás természetes tápanyagtartalma változatlanul megmarad. A lágytojás is ugyanennyire jó, és mivel kevesebb ideig van forró vízben, a hőérzékeny vitaminok még jobban megmaradnak benne. Azt azonban hangsúlyozza, hogy terhes nőknek, kisgyermekeknek, időseknek és legyengült immunrendszerű embereknek a tojást mindig teljesen át kell főzni.