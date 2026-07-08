Mindig ugyanott jönnek elő a pattanásaid? Nézd meg, melyik belső szerveddel van probléma

Ha mindig ugyanazon a helyen jönnek elő a pattanásaid, vagy ugyanott jelenik meg a szárazság vagy a bőrpír, az belső gyulladásra is utalhat. A kínai orvoslás szerint minden arcterületünk egy belső szervünkhöz köthető, így a bőrünk elsőként jelezhet, ha baj van. Mutatjuk a részleteket!

Nézd meg, mi rejlik a pattanásaid és bőrhibáid mögött a kínai orvoslás szerint!

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Arctérkép betegségek: ez rejlik a pattanásaid mögött

A bőrünk a legnagyobb és leglátványosabb szervünk, van azonban egy hatalmas különbség közte és a többi belső szervünk között: ha valami probléma adódik vele, arról azonnal és kíméletlenül tudomást szerzünk. Ezért is létezik ma már számtalan olyan technika és praktika, amit azért fejlesztettek ki, hogy az arcbőrünk a lehető legtágasabb, legtisztább és legegészségesebb legyen. Az úgynevezett arctérkép (face mapping) pontosan egy ilyen módszer. Az alapja egy ősi kínai felfogás, miszerint az ember bőre a belső egészségének a hű tükörképe.

Íme a kínai orvoslás arctérképe, amit mindenkinek ismernie kellene.

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Mi is az a kínai arctérkép?

A kínai arctérkép – vagy ahogy arcolvasásként közvetlenül fordítják: mien shiang – egy több mint 3000 éves hagyomány. Az arcot lényegében egy térképként kezeli, amelynek minden egyes zónája más-más belső szervünkhöz kapcsolódik. A módszer szerint ha a szervezetben felborul az egyensúly, a bőrünk pattanásokkal, bőrpírral vagy szárazsággal fog jelezni. A bőrhibák pontos elhelyezkedése az arcon pedig állítólag megmutatja, hogy melyik szervünk érintett a problémában.

Ha téged is érdekel az arctérkép pattanásokra és bőrhibákra fókuszált világa, íme egy gyors áttekintés arról, hogy a hagyományos kínai orvoslás (TCM) szakértői szerint melyik arczóna mit jelképez:

Homlok

A homlok az emésztőrendszerrel áll kapcsolatban. Az olyan állapotok, mint például az irritábilis bél szindróma (IBS), pattanások vagy ráncok formájában jelentkezhetnek itt. Emellett a rossz étrend, a kevés alvás és a megemelkedett stressz-szint is meglátszik ezen a területen.

Halánték

A halánték a veséket és a húgyhólyagot szimbolizálja. Az ezeken a területeken fellépő fertőzések vagy gyulladások akné formájában törhetnek a felszínre. Emellett az olyan gyógyszerek is hatással lehetnek erre a zónára, amelyeket nem tolerál jól a szervezeted.

Szemöldökök

A szemöldökök közötti rész a májnak felel meg. Mivel a máj végzi a méregtelenítést, a negatív érzelmekből vagy a helytelen táplálkozásból származó méreganyagok kifejezetten károsíthatják ezt az arcterületet.

Szemek

A szem alatti terület a testfolyadékokkal van összefüggésben. A stressz vagy a vízhiány puffadtsághoz, szem alatti táskákhoz vagy sötét karikákhoz vezethet.

Orr

Az orr két részre oszlik. A bal oldala a szív bal oldalát, a jobb oldala pedig a szív jobb oldalát jelzi. Bármilyen szívvel kapcsolatos elzáródás állítólag bőrpír vagy mitesszerek formájában jelentkezik itt, míg a zsírosodás és a pattanások vérnyomás- vagy koleszterinproblémákra utalhatnak.

Orcák

Az orcák a gyomorhoz, a léphez és a légzőrendszerhez kapcsolódnak. A piros pozsgás orcák a gyomor gyulladásának jelei lehetnek, míg a pattanások hátterében allergiák vagy arcüregproblémák is állhatnak.

Száj

A száj a gyomrot és a vastagbelet szimbolizálja. Az ezen a területen megjelenő fekélyek a gyomorfekély jelei lehetnek, vagy utalhatnak a túl sok nyers vagy hideg étel fogyasztására, ami miatt a gyomornak „túlóráznia” kell, hogy felmelegítse a táplálékot.

Áll

A kínai orvoslás szerint az állkapocs vonala és az áll a hormonrendszerrel és a szaporítószervekkel áll összefüggésben. Az itt megjelenő pattanások leggyakrabban a menstruációs ciklushoz vagy a stresszes időszakokhoz köthetők.