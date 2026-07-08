Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 8., szerda Ellák

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Ha hosszú és sikeres házasságra vágysz, tanulj a baby boomerektől: ezt a 3 dolgot kell betartani

Shutterstock - fizkes
párkapcsolat problémamegoldás önfeláldozás házasság
Klusovszki Kíra
2026.07.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sokan hiszik azt, hogy a hosszú, évtizedekig tartó kapcsolatok sikeressége csupán a szerencsén múlik. Az idősebb generációk tagjai azonban pontosan tudják, hogy a jól működő házasságokért áldozatokat kell hozni.

Biztos neked is feltűnt már, hogy a mai fiatalok könnyebben adnak fel egy házasságot, mint az idősebb párok. A fiatalokkal ellentétben a Baby boomer generáció tagjai (1946–1964 között születettek) mindent elkövetnek azért, hogy a házasságuk működjön. Mutatjuk azt a 3 dolgot, amit neked is be kell tartanod, ha tartós házasságra vágysz.

Az idősek a hosszantartó vita, és sértődés helyett inkább félreteszik a büszkeségüket a házasság megmentése érdekében.
Az idősebb pároknál azért működik hosszú távon a házasság, mert képesek felülemelkedni a saját sértettségükön, és ahelyett, hogy napokig haragot tartanának, inkább őszintén bocsánatot kérnek egymástól.
Forrás: Shutterstock
  • A fiatalabb generáció tagjai hajlamosabbak feladni még a legjobban működő házasságokat is, ha egy apró problémába ütköznek.
  • Az idősebbek azonban jól tudják, hogy a valódi emberi kapcsolatok rengeteg kitartást és önfeláldozást igényelnek.

A házasság állandó munkát igényel

A házasság nem mindig könnyű és egyszerű, hiszen a választottaddal nemcsak napokat vagy heteket, hanem egy életet kell majd leélned. Egészségben, betegségben, a legjobb és a legrosszabb napokon is kitartást, küzdelmet és valódi önfeláldozást igényel. Hullámvölgyek és konfliktusok mindig lesznek, arról ne is álmodjunk, hogy ezek megszűnnek.

Ha azonban két ember mindent félretéve türelmesen megvárja, míg a rossz időszakok lecsengenek, vagy igyekeznek együtt megoldani a problémákat, az magasabb szintre tudja emelni a kettejük közötti köteléket.

A jól működő házasságokban ugyanis a konfliktusok nem megoldhatatlan akadályokat jelentenek, hanem csak újabb megpróbáltatásokat, amiket ha sikerül megoldani, még tovább mélyülhet a szeretet a két fél között. Míg a fiatalok könnyebben feladják a házasságukat a problémák miatt, az idősek már tudják, miket kell megtenniük annak érdekében, hogy hosszú távon működőképes legyen a dolog.

Ez a 3 dolog a sikeres házasság kulcsa

  • Az érzelmi érettség elengedhetetlen 

A sikeres házasság egyik alappillére a felnőtt gondolkodás. Az idősek pontosan tudják, hogy egy hosszú kapcsolat megteremtéséhez nem elég szimplán a kezdeti fellángolás, egy komoly kapcsolat bizony hatalmas felelősséggel jár.

Míg a fiatalabb párok hajlamosak a sértődésre vagy a durcizásra egy-egy komolyabb vita során, addig az idősebbek jól tudják, hogy ez nem vezet sehova, és megtanulták, hogyan kell felnőtt módjára rendezni a konfliktusaikat.

Ők nem söprik a szőnyeg alá a a problémákat, de nem is csinálnak minden apróságból elefántméretű problémát. Képesek higgadtan beszélni a nehézségekről, és ahelyett, hogy a másikat hibáztatnák, inkább felelősséget vállalnak a saját tetteikért és a hibáikért egyaránt.

  • Néha félre kell tenni a személyes érdeket 

A mai világban rengeteg szó esik arról, hogy saját magunkat kell az első helyre tennünk, az idősek azonban pontosan tudják, hogy ez a mentalitás könnyen a házasság végéhez vezet.

Egy kapcsolat ugyanis nem tud jól működni, ha mindkét fél a saját egóját helyezi előtérbe, és hatalmi harcként tekint a konfliktusokra.

Az idősebb házaspárok éppen ezért megtanulták félretenni a büszkeségüket. Számukra nem az a cél, hogy mindenáron nekik legyen igazuk, sokkal inkább az, hogy levonják a megfelelő konklúziót, és kompromisszumot kössenek még a legnehezebb helyzetekben is.

  • Feladás helyett a türelmet kell választani

A mai generáció tagjai már az egyhangúbb időszakokban is képesek azt hinni, hogy kihűlt a szerelem, és azonnal továbblépnek, az idősebbek viszont jól tudják, hogy az ilyen hullámvölgyek miatt nem szabad feladni a kapcsolatot.

Egy házasságban ugyanis természetes módon előfordulnak nehezebb hetek, hónapok, amikor a feleknek türelmesnek kell lenniük, és meg kell várniuk, amíg a viharos periódusok lecsengenek, hogy a boldogság visszatérhessen a hétköznapokba.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nem a külső számít: ezért nem felejtenek el a férfiak bizonyos nőket soha

Szakértők szerint azonban vannak olyan, kissé régimódinak tartott női tulajdonságok, amelyek mély nyomot hagynak a férfiakban.

Az elutasítás és ami mögötte van: súlyos terhet ró a párkapcsolatra a kommunikáció hiánya

Az intim helyzetekben megélt bizonytalanság sok nő számára ismerős, mégis ritkán kerül szóba. Sok nő még a partnerének se mondja el, hogy valami gond van, inkább elutasítja az együttlétet, ami érzelmi eltávolodáshoz vezethet.

Állandóan akadályokba ütközöl? Így kezeld az érzelmileg elérhetetlen embereket

Mit tehetünk, ha érzelmileg elérhetetlen embert szeretünk, aki nehezen kapcsolódik a saját érzéseihez – ezáltal mások világához is?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu