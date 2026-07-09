Ketyeg az óra! Képes vagy 25 másodperc alatt megtalálni a 3 különbséget a két képen?

A deszkás srácok mindig is a legmenőbbek közé tartoztak, de az igazán vad trükkökhöz már elképesztő bátorság kell. Történetünk főhőse most végre rászánta magát a nagy ugrásra, és készen áll megmutatni, mire képes valójában. Ahhoz viszont, hogy a látványos bemutató teljesen zökkenőmentes legyen, a te segítségedre is szükség van. Készen állsz arra, hogy kiszúrd az IQ-teszt elrejtett különbségeit, és átsegítsd őt a legnagyobb mutatványon?

Ezzel az IQ– teszttel nemcsak a gördeszkásnak segíthetsz, de a különbségek megkeresésével a megfigyelőképességed is trenírozhatod.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Hol lehetnek a különbségek ezen a gördeszkás IQ–teszten?

A férfiak elszántságát semmi sem törheti meg – pláne akkor, ha már a haveroknak is eldicsekedtek azzal, mire készülnek. A vagány gördeszkás úgy érzi, most elérkezett az idő, hogy bizonyítson, és egy elképesztően bátor, vakmerő trükkel nyűgözze le a közönséget. Ahhoz azonban, hogy a mutatvány végén ne törje össze magát, neked kell megtisztítanod a terepet a rejtett hibák kiszúrásával. A visszaszámlálás elindult, és a deszka is már a levegőben van, így nincs sok időd, mindössze 25 másodperced maradt, hogy megtaláld az összes eltérést a képeken!

Keresésre fel!

A képrejtvény feladványa: Segíts a gördeszkásnak a trükk megugrásában, találd meg az eltéréseket a képen.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Az IQ–teszt megfejtése

Sikerült kiszúrnod az apró, elrejtett hibákat a képeken 25 másodperc alatt? Akkor gratulálok, te is a jó megfigyelők táborát erősíted, ráadásul még a menő srác sem törte össze magát a látványos trükk közben. Ha mégsem sikerült az időkorlát betartása mellett megtalálnod az eltéréseket, akkor se búsulj, gyakorolj további IQ-tesztjeinkkel, és legközelebb már biztosan könnyebb lesz. Ha nem adod fel, próbáld meg idő nélkül megtalálni az eltéréseket, és segíts a srácnak, hogy ne legyen nagyobb baja a legújabb trükkök közben sem. Ha úgy érzed, hogy most egy kis segítségre lenne szükséged, akkor megsúgom: a legészrevehetetlenebb dolgokat kell keresned, a legapróbb különbségeket.

Mutatjuk, hol vannak a különbségek:

A fejtörő megfejtése: Megtaláltad a 3 elrejtett különbséget?

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanultál ebből? Ha eddig még nem volt dolgod deszkásokkal, most megtapasztalhattad, milyen vakmerően ugranak bele a legveszélyesebb trükkökbe is, főleg, ha a barátaiknak is elbüszkélkedtek már vele. Ezzel a különbségkeresős IQ-teszttel pedig felmérhetted, mennyire tudsz odafigyelni az apró részletekre, még úgy is, hogy közben szorít az idő.

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