Harry herceg akkor sem maradhatna kettesben Károllyal, ha akarna: senki nem bízik benne

Harry herceg ismét Angliába látogatott, ezúttal öt napra érkezett szülőhazájába, Londonba és Birminghambe. Ahogy korábban, ezúttal is Meghan Markle és a gyerekek nélkül érkezett, miután a család biztonsági feltételei körül hosszú egyeztetések zajlottak. Látogatása már azelőtt vitákat váltott ki, hogy megérkezett volna az országba. A sajtóban napokig téma volt, hogy megszállhat-e valamelyik királyi rezidencián, illetve csatlakozik-e hozzá később a családja, de azt is találgatják, találkozik-e legalább édesapjával, Károly királlyal.

Harry herceg és a királyi család kapcsolata még mindig nagyon feszült.

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Harry herceg ötnapos látogatásra érkezett Angliába, de Meghan Markle és gyerekeik ezúttal sem tartottak vele.

Továbbra is kérdéses, hogy találkozik-e Károly királlyal.

Királyi szakértők szerint a palota vezetői már nem bíznak Harry hercegben, ezért nem maradhatna kettesben az édesapjával.

Egy esetleges apa-fiú találkozót szigorú protokoll mellett, udvari tisztviselők és akár tanúk jelenlétében tarthatnának meg.

A látogatást a Buckingham-palotai szállás körüli vita is beárnyékolta, a herceg végül nem költözhetett be a királyi rezidenciára.

Harry herceg angliai látogatása: ha akarna, sem lehetne kettesben Károly királlyal

A látogatás legfontosabb kérdése az, hogy létrejön-e találkozó Károly király és kisebbik fia között. Harry herceg várhatóan július 11-ig marad Nagy-Britanniában, ám továbbra sem tudni, hogy lesz-e személyes találkozó. Hilary Fordwich királyi szakértő szerint a kibékülést jelentősen nehezíti, hogy a palota munkatársai és a királyi család magas rangú tagjai már nem bíznak Harry hercegben. A szakértő szerint az apa-fiú kapcsolat rendezésének egyik legnagyobb akadálya éppen ez a bizalomvesztés.

A palota munkatársai és a királyi család vezető tagjai nem bíznak Harryben, így nem maradhatna kettesben Károly királlyal.

Emiatt egy esetleges találkozó minden részletét előre megterveznék. „Minden egyes találkozást az udvari tisztviselőknek és a monarchia védelméért felelős embereknek kell felügyelniük, akár percről percre.” Szerinte a királyi udvar elsődleges célja nem az érzelmi közeledés elősegítése, hanem az intézmény védelme. „Sokkal fontosabb számukra az intézmény és annak folytonossága, mint bármely családtag érzései.”