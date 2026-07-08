Harry herceg akkor sem maradhatna kettesben Károllyal, ha akarna: senki nem bízik benne

Harry herceg ismét Angliába látogatott, ezúttal öt napra érkezett szülőhazájába, Londonba és Birminghambe. Ahogy korábban, ezúttal is Meghan Markle és a gyerekek nélkül érkezett, miután a család biztonsági feltételei körül hosszú egyeztetések zajlottak. Látogatása már azelőtt vitákat váltott ki, hogy megérkezett volna az országba. A sajtóban napokig téma volt, hogy megszállhat-e valamelyik királyi rezidencián, illetve csatlakozik-e hozzá később a családja, de azt is találgatják, találkozik-e legalább édesapjával, Károly királlyal.
- Harry herceg ötnapos látogatásra érkezett Angliába, de Meghan Markle és gyerekeik ezúttal sem tartottak vele.
- Továbbra is kérdéses, hogy találkozik-e Károly királlyal.
- Királyi szakértők szerint a palota vezetői már nem bíznak Harry hercegben, ezért nem maradhatna kettesben az édesapjával.
- Egy esetleges apa-fiú találkozót szigorú protokoll mellett, udvari tisztviselők és akár tanúk jelenlétében tarthatnának meg.
- A látogatást a Buckingham-palotai szállás körüli vita is beárnyékolta, a herceg végül nem költözhetett be a királyi rezidenciára.
Harry herceg angliai látogatása: ha akarna, sem lehetne kettesben Károly királlyal
A látogatás legfontosabb kérdése az, hogy létrejön-e találkozó Károly király és kisebbik fia között. Harry herceg várhatóan július 11-ig marad Nagy-Britanniában, ám továbbra sem tudni, hogy lesz-e személyes találkozó. Hilary Fordwich királyi szakértő szerint a kibékülést jelentősen nehezíti, hogy a palota munkatársai és a királyi család magas rangú tagjai már nem bíznak Harry hercegben. A szakértő szerint az apa-fiú kapcsolat rendezésének egyik legnagyobb akadálya éppen ez a bizalomvesztés.
A palota munkatársai és a királyi család vezető tagjai nem bíznak Harryben, így nem maradhatna kettesben Károly királlyal.
Emiatt egy esetleges találkozó minden részletét előre megterveznék. „Minden egyes találkozást az udvari tisztviselőknek és a monarchia védelméért felelős embereknek kell felügyelniük, akár percről percre.” Szerinte a királyi udvar elsődleges célja nem az érzelmi közeledés elősegítése, hanem az intézmény védelme. „Sokkal fontosabb számukra az intézmény és annak folytonossága, mint bármely családtag érzései.”
Kinsey Schofield királyi kommentátor szerint, ha létrejön a találkozó, a palota rendkívül szigorú protokollt alkalmazhat. „A király magántitkárai rendszerint készenlétben állnak, hogy közbelépjenek, ha a beszélgetés kellemetlenné válik vagy nehéz kérés hangzik el. Ilyenkor emlékeztetik a királyt arra, hogy a következő programja miatt indulnia kell, és ezzel lezárják a találkozót.”
Schofield szerint még a személyzet jelenléte sem feltétlenül lenne véletlen. „A találkozók során még az is előfordulhat, hogy a teát felszolgáló házvezetőnő vagy komornyik szándékosan tovább marad a helyiségben a szokásosnál.”
A szakértő úgy látja, hogy a király és tanácsadói tudatosan alakítják úgy a találkozókat, hogy mindig legyenek jelen tanúk.
Harry herceg és a királyi család viszálya már nem egyszerű konfliktus
„Jelenleg Károly király és Harry herceg minden találkozójának alkotmányos jelentősége van, nem csupán érzelmi vonatkozása.” Úgy véli, a palota már nem egyszerű családi konfliktusként tekint a viszonyukra.
Hat évvel ezelőtt ez még családi viszály volt, ma viszont már intézményi kockázatként kezelik.
A kommentátor szerint a bizalom elvesztése után minden kapcsolatfelvétel különös jelentőséget kap. „A palota nem úgy kezeli ezeket a találkozókat, mint egy átlagos családi újraegyesülést, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a magánbeszélgetésekből nagyon gyorsan címlapsztorik vagy kommunikációs eszközök válhatnak. Végső soron ez az intézmény védelméről szól.”
Harry herceg nem szállhatott meg a Buckingham-palotában
A látogatást tovább bonyolította a Buckingham-palotai szállás körüli huzavona. A beszámolók szerint Harry herceg elfogadta a felajánlást, hogy a palotában szálljon meg, a meghívást azonban később visszavonták. Más források szerint ugyanakkor a herceg nem válaszolt időben, és csak akkor fogadta el a lehetőséget, amikor a szükséges szervezési munkálatokat már nem lehetett elvégezni.
A herceg többször is járt a szigetországban azóta, hogy kivált a királyi családból, de családja többnyire nem tartott vele. A biztonsági aggályok és a rendőri védelem hiánya miatt marad Meghan Markle és a gyerekeik, Archie és Lilibet Kaliforniában. 2022 júniusában volt először és egyelőre utoljára példa arra, hogy a család is Harryvel tartott, ekkor ünnepelték a néhai II. Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulóját, Lilibet ekkor volt először Angliában, és ezen az úton találkozhatott életében először és utoljára a dédnagymamájával.
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