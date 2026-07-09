43 évesen meghalt a Tudorok színésznője: 11 éves kisfiút hagyott árván

Slaine Kelly a Tudorokban Jane Howard szerepében láthatták a nézők, Jonathan Rhys Meyers mellett dolgozott. A színésznő halálhírét követően barátja, Paddy Courtney a közösségi médiában búcsúzott. Azt írta, párja életét ellopta a rák.

Slaine Kelly, a Tudorok színésznője 43 éve volt

Forrás: Instagram

Slaine Kelly egy 11 éves fiút hagyott árván

Slaine Kellynek egy gyermeke született, Knox most 11 éves. a Tudorok színésznőjét gyászolják a szülei, Marion és Joe, a testvére, Darragh, sógornője, Mags, unokahúga, Eliza, valamint rengeteg barátja.

A RIP.ie oldalon megjelent gyászjelentés nemcsak filmes munkáit sorolja, hanem azt is, hogy fontos szerepe volt egy farm létrehozásában. Az állatok iránti szeretete vezette ehhez a közösségi kezdeményezéshez: a St Anne’s City Farm egyszerre működő gazdaság és oktatási központ.

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