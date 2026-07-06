A norvégok hőse, Erling Haaland félpucéran ölelgette a leendő királynőt – Neki most mindent szabad: videó

A foci-vb 2026-ban is sok emlékezetes pillanattal szolgált, az egyik ilyen a norvég válogatottnak, pontosabban Erling Haalandnak köszönhető. A csapat legutóbb a brazilokat győzte le, ezzel folytatva mesés menetelésüket. A játékosok az öltözőben ünnepelték sikerüket, amikor váratlan látogatójuk akadt: a norvég hercegnő érkezett hozzájuk gratulálni.

Erling Haaland norvég válogatott labdarúgó.

Forrás: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

Erling Haaland félpucéran ölelgette Ingrid Alexandra norvég hercegnőt

A norvég válogatott eddig megállíthatatlanul menetel előre, amelyben nagy szerep jutott Erling Haalandnak. A 25 éves, angliai születésű norvég válogatott labdarúó eddig 7 gólt lőtt összesen a világbajnokságon, így az Aranycipőért folyó versenyben beérte az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét.

Legutóbb a brazilokat sikerült legyőzniük, a következő ellenfelük pedig Anglia lesz, ellenük július 11-én lépnek majd pályára. Sikerüket a norvég királyi család élőben követte, Ingrid Alexandra norvég hercegnő a helyszínen szurkolt a csapatnak. A hercegnő Haakon norvég királyi herceg és Mette-Marit norvég trónörökösné első közös gyereke, aki édesapja után a második a norvég tónöröklési sorban, így tehát személyes jelenléte hatalmas jelentőségű. A hercegnő édesapja helyett tette tiszteletét a mérkőzéseken, a király azért mondta le az utazást, mert felesége, Mette-Marit tüdőátültetésen esett át.

Ingrid Alexandra hercegnő meg is lepte a csapatot az öltözőben, ami Erling Haalandot váratlanul érte, de a norvég válogatott hőse nem jött zavarba. Félpucéran ölelgette a leendő királynőt, amiről természetesen videó is készült.

🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t — Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 5, 2026

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