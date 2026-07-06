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A norvégok hőse, Erling Haaland félpucéran ölelgette a leendő királynőt – Neki most mindent szabad: videó

foci-vb 2026 norvég Erling Haaland
Nagy Anna
2026.07.06.
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Legutóbbi győzelmük után királyi látogatásban volt része a norvég csapatnak. Ingrid Alexandra norvég hercegnő köszöntötte az öltözőben a válogatottat, Erling Haaland pedig félpucéran ölelte meg a leendő királynőt.

A foci-vb 2026-ban is sok emlékezetes pillanattal szolgált, az egyik ilyen a norvég válogatottnak, pontosabban Erling Haalandnak köszönhető. A csapat legutóbb a brazilokat győzte le, ezzel folytatva mesés menetelésüket. A játékosok az öltözőben ünnepelték sikerüket, amikor váratlan látogatójuk akadt: a norvég hercegnő érkezett hozzájuk gratulálni.

Erling Haaland player of Norway celebrates qualifying for the quarterfinals by performing the Viking clap after defeating Brazil 2-1 to the Round of 16 match at the FIFA World Cup, at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 05, 2026. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Erling Haaland norvég válogatott labdarúgó.
Forrás: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

Erling Haaland félpucéran ölelgette Ingrid Alexandra norvég hercegnőt

A norvég válogatott eddig megállíthatatlanul menetel előre, amelyben nagy szerep jutott Erling Haalandnak.  A 25 éves, angliai születésű norvég válogatott labdarúó eddig 7 gólt lőtt összesen a világbajnokságon, így az Aranycipőért folyó versenyben beérte az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét.

Legutóbb a brazilokat sikerült legyőzniük, a következő ellenfelük pedig Anglia lesz, ellenük július 11-én lépnek majd pályára. Sikerüket a norvég királyi család élőben követte, Ingrid Alexandra norvég hercegnő a helyszínen szurkolt a csapatnak. A hercegnő Haakon norvég királyi herceg és Mette-Marit norvég trónörökösné első közös gyereke, aki édesapja után a második a norvég tónöröklési sorban, így tehát személyes jelenléte hatalmas jelentőségű. A hercegnő édesapja helyett tette tiszteletét a mérkőzéseken, a király azért mondta le az utazást, mert felesége, Mette-Marit tüdőátültetésen esett át

Ingrid Alexandra hercegnő meg is lepte a csapatot az öltözőben, ami Erling Haalandot váratlanul érte, de a norvég válogatott hőse nem jött zavarba. Félpucéran ölelgette a leendő királynőt, amiről természetesen videó is készült. 

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