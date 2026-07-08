Egészen elképesztő, de már több mint 9 éve annak, hogy lezárult a szexi vámpírtesók harca Elena Gilbert kegyeiért. Ám a Vámpírnaplók két főszereplője hamarosan újra közös kalandokba kezd!
Új sorozatban szerepelnek együtt a Vámpírnaplók sztárjai
Nina Dobrev és Paul Wesley újra együtt áll a kamerák elé egy könyvadaptációban. A You Deserve to Know című regény alapján készülő sorozat egymás szomszédjában élő barátnőkről szól, akik a legsötétebb titkaikat is megosztják egymással. Egészen addig a pillanatig, míg egyikük férjét holtan találják. A nyomozás során kiderül, hogy egyikük sem annyira ártatlan, mint amennyire elsőre tűnt. További részletek az alábbi videóban:
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