Egészen elképesztő, de már több mint 9 éve annak, hogy lezárult a szexi vámpírtesók harca Elena Gilbert kegyeiért. Ám a Vámpírnaplók két főszereplője hamarosan újra közös kalandokba kezd!

Nina Dobrev és Paul Wesley 2012-ben - A Vámpírnaplók sztárjai most újra együtt dolgoznak

Forrás: AFP

Új sorozatban szerepelnek együtt a Vámpírnaplók sztárjai

Nina Dobrev és Paul Wesley újra együtt áll a kamerák elé egy könyvadaptációban. A You Deserve to Know című regény alapján készülő sorozat egymás szomszédjában élő barátnőkről szól, akik a legsötétebb titkaikat is megosztják egymással. Egészen addig a pillanatig, míg egyikük férjét holtan találják. A nyomozás során kiderül, hogy egyikük sem annyira ártatlan, mint amennyire elsőre tűnt. További részletek az alábbi videóban:

@life.hu_official Új sorozatban szerepelnek együtt a Vámpírnaplók sztárjai Minden idők legnépszerűbb vámpíros sorozata, a Vámpírnaplók közel 10 éve ért véget, fájó űrt hagyva maga után. Most azonban a két főszereplő, Nina Dobrev és Paul Wesley újra kamerák elé áll egy készülő, izgalmas sorozat kedvéért. #life #Vámpírnaplók #NinaDobrev #PaulWesley #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

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