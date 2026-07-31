Újabb legenda távozott: meghalt Franco Baresi, az olasz fociválogatott és az AC Milan legendája

A nemzetközi sajtó már az elmúlt napokban attól tartott, hogy Franco Baresi állapota válságosra fordul. Az AC Milan korábban még cáfolta a legenda élete végéhez közeledne, azt azonban megerősítette, hogy kritikus állapotban van.

Meghalt Franco Baresi - a legendás focista 66 éves volt

Forrás: AFP

Franco Baresi hosszú betegség után hunyt el. Korábban daganatot távolítottak el a tüdejéből, ezt követően pedig egyre ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt. Utoljára februárban lehetett látni, amikor Giuseppe Bergomival együtt vitte be az olimpiai lángot a San Siróba a téli olimpiai játékok megnyitóján.

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Az olasz klub közleményben emlékezett meg egykori csapatkapitányáról.

„Az AC Milan mély gyászban van Franco Baresi halála miatt. Példamutatása és feddhetetlensége örökre beleivódott a klub DNS-ébe. Az AC Milan részvétét küldi Franco Baresi családjának, ezek a nehéz pillanatok minden rossonerót összekötnek, hiszen mindannyian sajátjukként élik meg a veszteséget” – írta a klub.

Baresi teljes pályafutását az AC Milannál töltötte. Visszavonulásakor, 1997-ben klubja a 6-os mezszámot is visszavonultatta.

Világbajnok lett az olasz válogatottal

Franco Baresi 719 mérkőzésen szerepelt az AC Milanban, az olasz válogatott mezét pedig 81 alkalommal viselte. A milánói együttessel hatszor nyerte meg az olasz bajnokságot, négyszer az Olasz Szuperkupát, háromszor a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, kétszer az Európai Szuperkupát, valamint kétszer az Interkontinentális Kupát. Pályafutásának legnagyobb sikere, hogy 1982-ben világbajnoki címet szerzett az olasz válogatottal.

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