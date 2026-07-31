Óriási a felháborodás: ő alakítja majd Marilyn Monroe-t az új filmben – A sztorin és a főszereplőn is kiakadt a net

Marilyn Monroe neve több mint hatvan évvel a halála után is egyet jelent Hollywood aranykorával, a nőiesség ikonikus megjelenésével és a filmvilág egyik legtöbbet elemzett életútjával. Nem csoda, hogy amikor újabb alkotás készül róla, azonnal hatalmas figyelem övezi – és gyakran heves viták is kísérik.

Dakota Johnson Marilyn Monroe-t alakítja Maggie Gyllenhaal új rövidfilmjében.

Forrás: a90

Marilyn Monroe életének feldolgozása mindig nagy kihívás Hollywood számára.

A készülő rövidfilm már a bemutató előtt megosztotta a legendás színésznő rajongóit.

Dakota Johnson döbbenetes átalakuláson esett át, hogy eljátszhassa a fiatal Marilyn Monroe-t.

Ez a színésznő alakítja Marilyn Monroe-t az új filmben

A 17 perces Flesh Impact szeptemberben debütál a Velencei Filmfesztiválon, Marilyn Monroe születésének 100. évfordulója alkalmából. A készülő produkcióban a fiatal ikont Dakota Johnson alakítja, akit a maszkmesterek teljesen átalakítottak a szerep kedvéért. A színésznő szőke hajjal, Monroe jellegzetes vonásait idéző sminkkel jelenik meg, ám a képek láttán sok rajongó szerint nehéz felismerni benne a megszokott Dakotát.

A sztár megformálása különösen nagy kihívás bármely színész számára, de miután Ana de Armas főszereplésével bemutatták a Szöszi című alkotást, nehéz lesz jobbat mutatni. Nemcsak a külső hasonlóságot kell megteremteni, hanem azt a különleges kisugárzást is, amely miatt Monroe a mai napig a popkultúra egyik legismertebb alakja. A színésznő egyszerre volt Hollywood egyik legnagyobb sztárja és egy összetett, sokszor nehéz élethelyzetekkel küzdő ember. Éppen ezért az életét feldolgozó mozik komoly elvárásokkal szembesülnek. Az új film megmutatja, milyen lett volna, ha Marilyn Monroe 100 évig élt volna.

- „A Flesh Impactben egy modern szemüvegen keresztül mutatjuk majd be az általunk ismert és szeretett, időtlen ikont, amely újra is értelmezi a történetét. Természetesen láttam a főbb alakításait, és tudtam, hogy milyen arcát mutatta meg a világnak, amíg élt" - mondta a rendező. A történet egy idős nő meghallgatását követi nyomon egy New York-i színházban, miközben fokozatosan feltárulnak személyazonosságának titkai és a hollywoodi legenda életével kapcsolatos tévhitek.