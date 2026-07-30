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Így néz ki a Dr. Csont különleges ügynökének fia: David Boreanaz gyereke nagyon hasonlít édesapjára – Fotó

sorozatsztár David Boreanaz Dr. Csont
Nagy Anna
2026.07.30.
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Egy vörös szőnyeges eseményen jelentek meg együtt, és nem lehetett őket nem észrevenni. A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz és fia minden figyelmet magukra tereltek.

A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz és egyetlen fia, Jaden együtt vették be Monte Carlót. A páros egy televíziós fesztiválon járt, és bizony mindenki rájuk figyelt. 

A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz.
A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz.
Forrás: NORTHFOTO/Armando Gallo

A Dr. Csont sztárja, David Boreanaz fiával együtt ünnepelt

Egykor a csapból is David Boreanaz folyt, hiszen sok sikersorozatban szerepelt. Először a Buffy, a vámpírok rémében tette le a névjegyét, majd annak a spin-off sorozatában, az Angelben. Később a Dr. Csont szexi különleges ügynökeként folytatta pályáját, ekkorra nevét már mindenki ismerte. Ezután kissé megtorpant a karrierje, magánéleti botrányok is beárnyékolták hírnevét, mivel kiderült, hogy 9 éven át csalta feleségét. Új lehetőségek nem igazán találták meg, ezért felmerült, hogy szívesen visszatérne Seeley Booth különleges ügynökként a tévék képernyőjére, de erre végül nem került sor.

Régóta nem is hallani felőle, nemrég azonban részt vett Monte Carlóban egy televíziós fesztiválon, ahová nem egyedül érkezett, egyetlen fia, Jaden Boreanaz is elkísérte őt, és bizony sikerült is felkelteniük az emberek figyelmét. 

David Boreanaz et son fils Jaden Rayne Boreanaz - Personnalités à la "Roaring Party" , soirée du 65ème anniversaire du festival TV de Monte-Carlo au Monte-Carlo Bay le 15 juin 2026. © Claudia Albuquerque / Bestimage Celebrities at the "Roaring Party", the 65th anniversary celebration of the Monte-Carlo TV Festival at the Monte-Carlo Bay on June 15, 2026.
David Boreanaz és fia, Jaden Rayne.
Forrás: Claudia Albuquerque / Bestimage / Northfoto

A hasonlóság pedig egyértelmű. Apa és fia nagyon közel állnak egymáshoz, David Instagram-oldal szerint sok közös programot szerveznek. 

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