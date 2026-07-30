Egészben nyelte le a férfit a 7 méteres piton, miközben hazafel sétált egy buliból

Kora hajnalban, az erdőn keresztül próbált hazasételni egy 35 éves férfi a buli után, de már sosem érkezett meg. Útját ugyanis egy 7 méteres piton keresztezte, amely összetörte, majd egészben lenyelte.

7 méteres piton nyelte le a buliból hazatartó férfit.

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7 méteres piton nyelte le a férfit

Indonéziában, Észak-Malukuban bulizott a 35 éves Hasim Lumbessy, majd július 27-én kora hajnalban hazaindult illuminált állapotban a Waksakai nevű településre. Az utat az erdőn keresztül tette meg, onnan azonban soha nem került ki élve. Egy bozótból egy 7 méteres piton támadta meg, az állat először a lábába harapott.

Ezután a kígyó rátekeredett a férfira, és összezúzta, majd egészben lenyelte. A férfi keresésére reggel indult a családja Handres, a Sula-szigetek rendőrfőnöke szerint. „Az út közepén vért láttak a földön, majd megtalálták az áldozat holmijait, köztük egy hátizsákot, egy válltáskát és szandált. Aggódni kezdtek, és feljegyezték a tárgyakat. Úgy döntöttek, hogy visszatérnek a faluba, hogy értesítsék a többi helybélit. Ezután kiterjedtebb keresést folytattak.”

Ekkor bukkantak az eltűnt férfit keresők egy hatalmas, kidudorodó hasú kígyóra. Az állatban volt a keresett férfi holtteste. „Ez a terület továbbra is vadon élő állatok élőhelye. Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, amikor a kertjükbe mennek; ha lehetséges, inkább párban menjenek az erdőbe, ne egyedül, hogy minimálisra csökkentsék a hasonló események kockázatát” – figyelmeztette a helyieket a rendőrfőnök.

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