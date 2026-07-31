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Rá sem ismersz a Szívek szállodája Luke-jára: 67 éves korára teljesen megváltozott

akkor és most Szívek szállodája megváltozás átalakulás
Váradi Melinda
2026.07.31.
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A Szívek szállodája morcos, mégis szerethető kávézótulaja hosszú éveken át milliók kedvence volt. A Luke Danest alakító Scott Patterson ma már 67 éves, és legfrissebb fotóin ősz szakállal, egészen más külsővel látható.

Kevés tévés karakter vált olyan ikonikussá, mint Luke Danes, a kockás ingben járó, baseballsapkás kávézótulajdonos, aki a Szívek szállodája hét évadán át Stars Hollow egyik meghatározó alakja volt. A szerepet alakító Scott Pattersont rajongók a mai napig emlegetik, hiszen Luke nemcsak a város kedvence volt, hanem Lorelai Gilmore nagy szerelme is.

Scott Patterson, a Szívek szállodája Luke-ja
Scott Patterson, a Szívek szállodája Luke-ja 67 évesen már nagyon másképp néz ki.
Forrás: NORTHFOTO
  • Ennyit változott az évek során a Luke Danest alakító Scott Patterson. 
  • A színész ma is aktív, bár ritkábban látható a képernyőn. 
  • A rajongók szerint az idő múlása sem vette el a karizmáját.

A Szívek szállodája Luke-ja így megváltozott: 67 évesen ilyen Scott Patterson

Az azóta eltelt több mint két évtized azonban a színészt is megváltoztatta. Scott Patterson ma már 67 éves, és legfrissebb nyilvános megjelenésein ősz szakállal, érettebb külsővel látható. Sokan első pillantásra alig ismerik fel, hiszen jó néhány év eltelt a sorozat utolsó része óta.

Bár külseje sokat változott, a rajongók szerint Scott Patterson karizmája mit sem kopott. A neten sokan úgy vélik, hogy az ősz szakáll kifejezetten jól áll neki, és még karakteresebbé teszi a megjelenését. A színész továbbra is aktív, rendszeresen találkozik a rajongókkal különböző rendezvényeken, emellett saját podcastet is vezet, amelyben gyakran idézi fel a Szívek szállodája kulisszatitkait, és egykori szereplőtársaival is beszélget.

Kevesen tudják, hogy színészi karrierje előtt profi baseballjátékos volt. Több kisebb ligás csapatban is pályára lépett, mielőtt végleg a színészet mellett döntött volna. Ez a sportmúlt részben Luke Danes karakterében is visszaköszönt: a szerep megformálásában jól kamatoztatta saját tapasztalatait.

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